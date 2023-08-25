https://ria.ru/20230825/sibir-1892275172.html

Вильфанд спрогнозировал аномальную жару в Сибири

Вильфанд спрогнозировал аномальную жару в Сибири - РИА Новости, 25.08.2023

Вильфанд спрогнозировал аномальную жару в Сибири

Аномальные температуры на 7-10 градусов выше нормы прогнозируются в ближайшие дни на юге Сибири, воздух прогреется до 25-30 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T17:35

2023-08-25T17:35

2023-08-25T17:35

погода

роман вильфанд

россия

алтайский край

кемеровская область

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Аномальные температуры на 7-10 градусов выше нормы прогнозируются в ближайшие дни на юге Сибири, воздух прогреется до 25-30 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Очень высокие температуры в Сибири: Алтайский край, Кемеровская область, юг Красноярского края, Хакасия, Тыва. Там аномалии температуры на 7-10 градусов выше нормы, и температура 25-30 градусов", - сказал Вильфанд. Также, по словам синоптика, 24-28 градусов в ближайшие дни прогнозируется в юго-западных регионах Якутии.

https://ria.ru/20230824/zamorozki-1891890038.html

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алтайский край

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

погода, роман вильфанд, россия, алтайский край, кемеровская область