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Вильфанд спрогнозировал аномальную жару в Сибири - РИА Новости, 25.08.2023
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17:35 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/sibir-1892275172.html
Вильфанд спрогнозировал аномальную жару в Сибири
Вильфанд спрогнозировал аномальную жару в Сибири - РИА Новости, 25.08.2023
Вильфанд спрогнозировал аномальную жару в Сибири
Аномальные температуры на 7-10 градусов выше нормы прогнозируются в ближайшие дни на юге Сибири, воздух прогреется до 25-30 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T17:35
2023-08-25T17:35
погода
роман вильфанд
россия
алтайский край
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Аномальные температуры на 7-10 градусов выше нормы прогнозируются в ближайшие дни на юге Сибири, воздух прогреется до 25-30 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Очень высокие температуры в Сибири: Алтайский край, Кемеровская область, юг Красноярского края, Хакасия, Тыва. Там аномалии температуры на 7-10 градусов выше нормы, и температура 25-30 градусов", - сказал Вильфанд. Также, по словам синоптика, 24-28 градусов в ближайшие дни прогнозируется в юго-западных регионах Якутии.
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погода, роман вильфанд, россия, алтайский край, кемеровская область
Погода, Роман Вильфанд, Россия, Алтайский край, Кемеровская область
Вильфанд спрогнозировал аномальную жару в Сибири

Вильфанд спрогнозировал 30-градусную жару на юге Сибири в ближайшие дни

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкХакасия
Хакасия - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Хакасия. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Аномальные температуры на 7-10 градусов выше нормы прогнозируются в ближайшие дни на юге Сибири, воздух прогреется до 25-30 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Очень высокие температуры в Сибири: Алтайский край, Кемеровская область, юг Красноярского края, Хакасия, Тыва. Там аномалии температуры на 7-10 градусов выше нормы, и температура 25-30 градусов", - сказал Вильфанд.
Также, по словам синоптика, 24-28 градусов в ближайшие дни прогнозируется в юго-западных регионах Якутии.
Заморозки - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
На территории Европейской России зафиксировали первые заморозки
24 августа, 08:38
 
ПогодаРоман ВильфандРоссияАлтайский крайКемеровская область
 
 
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