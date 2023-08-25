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СМИ: на эстонской границе водителя оштрафовали за георгиевскую ленточку

СМИ: на эстонской границе водителя оштрафовали за георгиевскую ленточку - РИА Новости, 25.08.2023

СМИ: на эстонской границе водителя оштрафовали за георгиевскую ленточку

Эстонские пограничники в Нарве оштрафовали на 400 евро водителя автомобиля с георгиевской ленточкой на машине, сообщил в пятницу портал Delfi. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T22:38

2023-08-25T22:38

2023-08-25T22:38

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ХЕЛЬСИНКИ, 25 авг - РИА Новости. Эстонские пограничники в Нарве оштрафовали на 400 евро водителя автомобиля с георгиевской ленточкой на машине, сообщил в пятницу портал Delfi. "У ехавшего из России легкового автомобиля, которым управлял 39-летний гражданин Эстонии, на зеркале заднего вида висела георгиевская ленточка. … Пограничники оштрафовали водителя на 400 евро", - говорится в сообщении. Парламент Эстонии в апреле прошлого принял закон о запрете использования "враждебной символики". Закон предусматривает наказание за публичную демонстрацию символов, связанных с поддержкой или оправданием актов агрессии, геноцида, преступления против человечества или военного преступления. Наказание может назначаться в виде денежного штрафа до 1200 евро или ареста. В случае юридических лиц штраф может составить до 32 тысяч евро. В законе не называются конкретные символы, но полиция пояснила, что "враждебной символикой" считаются георгиевские ленточки, символ Z, флаги РФ и СССР, а также советская военная форма.

https://ria.ru/20230516/shtraf-1872188065.html

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