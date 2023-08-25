https://ria.ru/20230825/shtraf-1892329541.html
СМИ: на эстонской границе водителя оштрафовали за георгиевскую ленточку
СМИ: на эстонской границе водителя оштрафовали за георгиевскую ленточку - РИА Новости, 25.08.2023
СМИ: на эстонской границе водителя оштрафовали за георгиевскую ленточку
Эстонские пограничники в Нарве оштрафовали на 400 евро водителя автомобиля с георгиевской ленточкой на машине, сообщил в пятницу портал Delfi. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T22:38
2023-08-25T22:38
2023-08-25T22:38
в мире
россия
эстония
нарва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867533856_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_460fd243b8437b17941cf753c0ea6c39.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 25 авг - РИА Новости. Эстонские пограничники в Нарве оштрафовали на 400 евро водителя автомобиля с георгиевской ленточкой на машине, сообщил в пятницу портал Delfi. "У ехавшего из России легкового автомобиля, которым управлял 39-летний гражданин Эстонии, на зеркале заднего вида висела георгиевская ленточка. … Пограничники оштрафовали водителя на 400 евро", - говорится в сообщении. Парламент Эстонии в апреле прошлого принял закон о запрете использования "враждебной символики". Закон предусматривает наказание за публичную демонстрацию символов, связанных с поддержкой или оправданием актов агрессии, геноцида, преступления против человечества или военного преступления. Наказание может назначаться в виде денежного штрафа до 1200 евро или ареста. В случае юридических лиц штраф может составить до 32 тысяч евро. В законе не называются конкретные символы, но полиция пояснила, что "враждебной символикой" считаются георгиевские ленточки, символ Z, флаги РФ и СССР, а также советская военная форма.
https://ria.ru/20230516/shtraf-1872188065.html
россия
эстония
нарва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867533856_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_6ce2ed7d516251f5d728f02f9409f3e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, эстония, нарва
В мире, Россия, Эстония, Нарва
СМИ: на эстонской границе водителя оштрафовали за георгиевскую ленточку
Delfi: на границе Эстонии водителя оштрафовали на 400 евро за георгиевскую ленту