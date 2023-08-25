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Рябков прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой
Рябков прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой - РИА Новости, 25.08.2023
Рябков прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой
Россия вернется в полном объеме в зерновую сделку, если будут выполнены обязательства в отношении Москвы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T12:05
2023-08-25T12:05
2023-08-25T12:32
россия
москва
турция
сергей рябков
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Россия вернется в полном объеме в зерновую сделку, если будут выполнены обязательства в отношении Москвы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы не отказываемся от диалога по этим вопросам, и мы терпеливо, спокойно, развернуто, подробно излагаем нашу позицию. Она очень простая - мы не верим обещаниям, мы не хотим больше, чтобы нас кормили "завтраками", - сказал он журналистам."Вот пусть они сначала выполнят всё, что они обещали столько раз и не сделали, а мы потом рассмотрим эту ситуацию. И если они реально предоставят всё то, что так долго обсуждается, тогда Россия вернется в полном объеме в так называемую зерновую сделку, в черноморскую инициативу", - подчеркнул Рябков.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
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россия, москва, турция, сергей рябков, владимир путин, оон
Россия, Москва, Турция, Сергей Рябков, Владимир Путин, ООН
Рябков прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой
Рябков: диалог по зерновой сделке возможен при выполнении требований России
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Россия вернется в полном объеме в зерновую сделку, если будут выполнены обязательства в отношении Москвы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы не отказываемся от диалога по этим вопросам, и мы терпеливо, спокойно, развернуто, подробно излагаем нашу позицию. Она очень простая - мы не верим обещаниям, мы не хотим больше, чтобы нас кормили "завтраками", - сказал он журналистам.
"Вот пусть они сначала выполнят всё, что они обещали столько раз и не сделали, а мы потом рассмотрим эту ситуацию. И если они реально предоставят всё то, что так долго обсуждается, тогда Россия вернется в полном объеме в так называемую зерновую сделку, в черноморскую инициативу", - подчеркнул Рябков.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию
, Украину
и ООН
о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин
ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
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