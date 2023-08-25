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СК изъял бортовые самописцы после крушения самолета в Тверской области - РИА Новости, 25.08.2023
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19:35 25.08.2023 (обновлено: 20:43 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/samolet-1892311178.html
СК изъял бортовые самописцы после крушения самолета в Тверской области
СК изъял бортовые самописцы после крушения самолета в Тверской области - РИА Новости, 25.08.2023
СК изъял бортовые самописцы после крушения самолета в Тверской области
Следствие изъяло бортовые самописцы после крушения самолета Embraer в Тверской области, будут проверены все версии произошедшего, сообщила пресс-служба СК... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T19:35
2023-08-25T20:43
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
крушение частного самолета в тверской области
москва
санкт-петербург
евгений пригожин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Следствие изъяло бортовые самописцы после крушения самолета Embraer в Тверской области, будут проверены все версии произошедшего, сообщила пресс-служба СК России в Telegram-канале."Следствием изъяты бортовые самописцы, продолжается детальный осмотр места происшествия", - сказали в ведомстве.В СК РФ добавили, что следователи также изымают предметы и документацию, которые имеют значение для установления всех обстоятельств авиакатастрофы. Кроме того, будут назначены необходимые судебные экспертизы."Следствием будут тщательно проверены все возможные версии произошедшего", - подчеркнули в ведомстве.По информации МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Самолет принадлежал компании "МНТ-Аэро", которая специализируется на бизнес-перевозках.Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту.Следственный комитет России ранее завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после авиакатастрофы в Тверской области. Добавлялось, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.
https://ria.ru/20230825/prigozhin-1892242201.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), крушение частного самолета в тверской области, москва, санкт-петербург, евгений пригожин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Крушение частного самолета в Тверской области, Москва, Санкт-Петербург, Евгений Пригожин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
СК изъял бортовые самописцы после крушения самолета в Тверской области

СК изъял бортовые самописцы после крушения самолета Пригожина

© РИА Новости / Виталий Шустров | Перейти в медиабанкСотрудники спецслужб на месте падения частного самолёта Embraer Legacy в селе Куженкино Бологовского района Тверской области
Сотрудники спецслужб на месте падения частного самолёта Embraer Legacy в селе Куженкино Бологовского района Тверской области - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Виталий Шустров
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Сотрудники спецслужб на месте падения частного самолёта Embraer Legacy в селе Куженкино Бологовского района Тверской области
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Следствие изъяло бортовые самописцы после крушения самолета Embraer в Тверской области, будут проверены все версии произошедшего, сообщила пресс-служба СК России в Telegram-канале.
"Следствием изъяты бортовые самописцы, продолжается детальный осмотр места происшествия", - сказали в ведомстве.
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В СК РФ добавили, что следователи также изымают предметы и документацию, которые имеют значение для установления всех обстоятельств авиакатастрофы. Кроме того, будут назначены необходимые судебные экспертизы.
"Следствием будут тщательно проверены все возможные версии произошедшего", - подчеркнули в ведомстве.
По информации МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Самолет принадлежал компании "МНТ-Аэро", которая специализируется на бизнес-перевозках.
Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту.
Следственный комитет России ранее завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после авиакатастрофы в Тверской области. Добавлялось, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.
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ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Крушение частного самолета в Тверской областиМоскваСанкт-ПетербургЕвгений ПригожинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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