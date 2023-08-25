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В Калужской области сбили украинскую ракету С-200 - РИА Новости, 25.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
01:30 25.08.2023 (обновлено: 03:04 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/s-200-1892113812.html
В Калужской области сбили украинскую ракету С-200
В Калужской области сбили украинскую ракету С-200 - РИА Новости, 25.08.2023
В Калужской области сбили украинскую ракету С-200
Система противовоздушной обороны сбила в небе над Калужской областью украинскую ракету доработанного комплекса ПВО С-200, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T01:30
2023-08-25T03:04
специальная военная операция на украине
россия
калужская область
безопасность
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сбила в небе над Калужской областью украинскую ракету доработанного комплекса ПВО С-200, сообщает Минобороны России."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки по гражданским объектам на территории Российской Федерации ракетой доработанного комплекса ПВО С-200. Ракета обнаружена и уничтожена средствами ПВО над территорией Калужской области", - говорится в сообщении.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Двенадцатого августа, они дважды пытались атаковать Крымский мост при помощи переделанных ракет С-200. Обе были сбиты.
https://ria.ru/20230819/raketa-1890966688.html
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россия, калужская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Калужская область, Безопасность
В Калужской области сбили украинскую ракету С-200

Средства ПВО уничтожили в небе над Калужской областью украинскую ракету С-200

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сбила в небе над Калужской областью украинскую ракету доработанного комплекса ПВО С-200, сообщает Минобороны России.
«
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки по гражданским объектам на территории Российской Федерации ракетой доработанного комплекса ПВО С-200. Ракета обнаружена и уничтожена средствами ПВО над территорией Калужской области", - говорится в сообщении.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Двенадцатого августа, они дважды пытались атаковать Крымский мост при помощи переделанных ракет С-200. Обе были сбиты.
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19 августа, 07:15
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКалужская областьБезопасность
 
 
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