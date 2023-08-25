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Из Владивостока вылетел первый с пандемии рейс в КНДР
Из Владивостока вылетел первый с пандемии рейс в КНДР - РИА Новости, 25.08.2023
Из Владивостока вылетел первый с пандемии рейс в КНДР
Пассажирский авиарейс Air Koryo с задержкой менее чем на час вылетел из аэропорта Владивостока в Пхеньян, столицу КНДР, в пятницу, это первый такой рейс со... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T08:15
2023-08-25T08:15
2023-08-25T08:15
пхеньян
александр мацегора
кндр (северная корея)
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ВЛАДИВОСТОК, 25 авг - РИА Новости. Пассажирский авиарейс Air Koryo с задержкой менее чем на час вылетел из аэропорта Владивостока в Пхеньян, столицу КНДР, в пятницу, это первый такой рейс со времен пандемии COVID-19, передает корреспондент РИА Новости из аэропорта. Ранее в пресс-службе аэропорта Владивостока сообщили РИА Новости, что на 25 и 28 августа назначены первые после пандемии рейсы из Пхеньяна во Владивосток, выполнит их авиакомпания Air Koryo. В пресс-службе не смогли уточнить, запланированы ли полеты в обратном направлении и будут ли перелеты между этими городами выполняться в дальнейшем. Утром в пятницу в аэропорту приземлился рейс Air Koryo из Пхеньяна, пассажиров на нем, вероятно, не было. Когда сел этот самолет, регистрация на не анонсированный ранее рейс из Владивостока в Пхеньян уже шла. За время регистрации к стойке подошли несколько групп пассажиров. Около 14.00 (7.00 мск) на табло в аэропорту появилась информация о том, что самолет в Пхеньян вылетел. Отправка рейса планировалась на 13.15 по Владивостоку (6.15 мск). Авиасообщение между КНДР и Россией было прекращено в 2020 году из-за пандемии COVID-19. В мае посол РФ в Северной Корее Александр Мацегора заявлял РИА Новости, что пассажирские авиаперевозки по этому маршруту будут возобновлены немедленно после открытия границ с учетом наличия договоренности о таких рейсах. Во вторник авиакомпания Air Koryo выполнила первый с начала пандемии пассажирский рейс в Пекин из Пхеньяна.
https://ria.ru/20230818/dialog-1890940786.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пхеньян, александр мацегора, кндр (северная корея)
Пхеньян, Александр Мацегора, КНДР (Северная Корея)
Из Владивостока вылетел первый с пандемии рейс в КНДР
Из Владивостока в Пхеньян вылетел первый с пандемии пассажирский рейс Air Koryo
ВЛАДИВОСТОК, 25 авг - РИА Новости. Пассажирский авиарейс Air Koryo с задержкой менее чем на час вылетел из аэропорта Владивостока в Пхеньян, столицу КНДР, в пятницу, это первый такой рейс со времен пандемии COVID-19, передает корреспондент РИА Новости из аэропорта.
Ранее в пресс-службе аэропорта Владивостока сообщили РИА Новости, что на 25 и 28 августа назначены первые после пандемии рейсы из Пхеньяна во Владивосток, выполнит их авиакомпания Air Koryo. В пресс-службе не смогли уточнить, запланированы ли полеты в обратном направлении и будут ли перелеты между этими городами выполняться в дальнейшем. Утром в пятницу в аэропорту приземлился рейс Air Koryo из Пхеньяна, пассажиров на нем, вероятно, не было. Когда сел этот самолет, регистрация на не анонсированный ранее рейс из Владивостока в Пхеньян уже шла. За время регистрации к стойке подошли несколько групп пассажиров.
Около 14.00 (7.00 мск) на табло в аэропорту появилась информация о том, что самолет в Пхеньян вылетел. Отправка рейса планировалась на 13.15 по Владивостоку (6.15 мск).
Авиасообщение между КНДР и Россией было прекращено в 2020 году из-за пандемии COVID-19. В мае посол РФ в Северной Корее Александр Мацегора
заявлял РИА Новости, что пассажирские авиаперевозки по этому маршруту будут возобновлены немедленно после открытия границ с учетом наличия договоренности о таких рейсах. Во вторник авиакомпания Air Koryo выполнила первый с начала пандемии пассажирский рейс в Пекин
из Пхеньяна
.
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