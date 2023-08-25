https://ria.ru/20230825/reys-1892134139.html

Из Владивостока вылетел первый с пандемии рейс в КНДР

Из Владивостока вылетел первый с пандемии рейс в КНДР - РИА Новости, 25.08.2023

Из Владивостока вылетел первый с пандемии рейс в КНДР

Пассажирский авиарейс Air Koryo с задержкой менее чем на час вылетел из аэропорта Владивостока в Пхеньян, столицу КНДР, в пятницу, это первый такой рейс со... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T08:15

2023-08-25T08:15

2023-08-25T08:15

пхеньян

александр мацегора

кндр (северная корея)

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ВЛАДИВОСТОК, 25 авг - РИА Новости. Пассажирский авиарейс Air Koryo с задержкой менее чем на час вылетел из аэропорта Владивостока в Пхеньян, столицу КНДР, в пятницу, это первый такой рейс со времен пандемии COVID-19, передает корреспондент РИА Новости из аэропорта. Ранее в пресс-службе аэропорта Владивостока сообщили РИА Новости, что на 25 и 28 августа назначены первые после пандемии рейсы из Пхеньяна во Владивосток, выполнит их авиакомпания Air Koryo. В пресс-службе не смогли уточнить, запланированы ли полеты в обратном направлении и будут ли перелеты между этими городами выполняться в дальнейшем. Утром в пятницу в аэропорту приземлился рейс Air Koryo из Пхеньяна, пассажиров на нем, вероятно, не было. Когда сел этот самолет, регистрация на не анонсированный ранее рейс из Владивостока в Пхеньян уже шла. За время регистрации к стойке подошли несколько групп пассажиров. Около 14.00 (7.00 мск) на табло в аэропорту появилась информация о том, что самолет в Пхеньян вылетел. Отправка рейса планировалась на 13.15 по Владивостоку (6.15 мск). Авиасообщение между КНДР и Россией было прекращено в 2020 году из-за пандемии COVID-19. В мае посол РФ в Северной Корее Александр Мацегора заявлял РИА Новости, что пассажирские авиаперевозки по этому маршруту будут возобновлены немедленно после открытия границ с учетом наличия договоренности о таких рейсах. Во вторник авиакомпания Air Koryo выполнила первый с начала пандемии пассажирский рейс в Пекин из Пхеньяна.

https://ria.ru/20230818/dialog-1890940786.html

пхеньян

кндр (северная корея)

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

пхеньян, александр мацегора, кндр (северная корея)