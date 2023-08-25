https://ria.ru/20230825/reys-1892124538.html

Во Владивостоке приземлился первый со времен пандемии самолет из КНДР

Во Владивостоке приземлился первый со времен пандемии самолет из КНДР - РИА Новости, 25.08.2023

Во Владивостоке приземлился первый со времен пандемии самолет из КНДР

Самолет из Пхеньяна прилетел в аэропорт Владивостока в пятницу, это первый с пандемии COVID-19 рейс из КНДР в Россию, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T05:54

2023-08-25T05:54

2023-08-25T05:54

александр мацегора

владивосток

пекин

пхеньян

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ВЛАДИВОСТОК, 25 авг - РИА Новости. Самолет из Пхеньяна прилетел в аэропорт Владивостока в пятницу, это первый с пандемии COVID-19 рейс из КНДР в Россию, передает корреспондент РИА Новости из аэропорта. Ранее в пресс-службе аэропорта Владивостока сообщили РИА Новости, что на 25 и 28 августа назначены первые после пандемии рейсы из Пхеньяна во Владивосток, выполнит их авиакомпания Air Koryo. В пресс-службе не смогли уточнить, запланированы ли полеты в обратном направлении и будут ли перелеты между этими городами выполняться в дальнейшем. В пресс-службе правительства Приморья сообщали журналистам, что на 25 августа планируется технический рейс Пхеньян - Владивосток, не возобновление пассажирского сообщения. Согласно табло в аэропорту, рейс из Пхеньяна приземлился в 11.14 по местному времени (04.14 мск). Из зоны прилета международных рейсов за следующие полчаса никто не вышел. Когда прибыл этот самолет, в аэропорту уже велась регистрация пассажиров на ранее не анонсированный рейс Air Koryo в Пхеньян из Владивостока. За время регистрации к стойке подошли несколько групп пассажиров. Рядом стояли сотрудники полиции и мужчины азиатской внешности со значками в виде красного флага на груди. Авиасообщение между КНДР и Россией было прекращено в 2020 году из-за пандемии COVID-19. В мае посол РФ в Северной Корее Александр Мацегора заявлял РИА Новости, что пассажирские авиаперевозки по этому маршруту будут возобновлены немедленно после открытия границ с учетом наличия договоренности о таких рейсах. Во вторник авиакомпания Air Koryo выполнила первый с начала пандемии пассажирский рейс в Пекин из Пхеньяна.

https://ria.ru/20230519/reys-1872878663.html

https://ria.ru/20230822/yaponiya-1891502645.html

владивосток

пекин

пхеньян

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александр мацегора, владивосток, пекин, пхеньян