https://ria.ru/20230825/reestr-1892328173.html

Юрлицо агентства "Росбалт" исключили из реестра иноагентов

Юрлицо агентства "Росбалт" исключили из реестра иноагентов - РИА Новости, 25.08.2023

Юрлицо агентства "Росбалт" исключили из реестра иноагентов

Юридическое лицо агентства "Росбалт" исключили из реестра иноагентов, так как прекратилось финансирование из-за рубежа, сообщается на сайте Минюста РФ. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T22:24

2023-08-25T22:24

2023-08-25T22:26

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/97411/61/974116182_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4b57ee655ee27416f8b3a9809010149a.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Юридическое лицо агентства "Росбалт" исключили из реестра иноагентов, так как прекратилось финансирование из-за рубежа, сообщается на сайте Минюста РФ. "В связи с прекращением получения от иностранных источников денежных средств, иного имущества, организационно-методической, научно-технической помощи, помощи в иных формах из реестра иностранных агентов исключено акционерное общество "РС-Балт", - говорится в сообщении. Минюст России 15 октября 2021 года внес АО "РС-Балт" - юридическое лицо информационного агентства "Росбалт" - в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20230823/inoagenty-1891590502.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия