https://ria.ru/20230825/reestr-1892328173.html
Юрлицо агентства "Росбалт" исключили из реестра иноагентов
Юрлицо агентства "Росбалт" исключили из реестра иноагентов - РИА Новости, 25.08.2023
Юрлицо агентства "Росбалт" исключили из реестра иноагентов
Юридическое лицо агентства "Росбалт" исключили из реестра иноагентов, так как прекратилось финансирование из-за рубежа, сообщается на сайте Минюста РФ. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T22:24
2023-08-25T22:24
2023-08-25T22:26
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97411/61/974116182_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4b57ee655ee27416f8b3a9809010149a.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Юридическое лицо агентства "Росбалт" исключили из реестра иноагентов, так как прекратилось финансирование из-за рубежа, сообщается на сайте Минюста РФ. "В связи с прекращением получения от иностранных источников денежных средств, иного имущества, организационно-методической, научно-технической помощи, помощи в иных формах из реестра иностранных агентов исключено акционерное общество "РС-Балт", - говорится в сообщении. Минюст России 15 октября 2021 года внес АО "РС-Балт" - юридическое лицо информационного агентства "Росбалт" - в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.
https://ria.ru/20230823/inoagenty-1891590502.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97411/61/974116182_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_69003000317059096bb0872640cb36b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Юрлицо агентства "Росбалт" исключили из реестра иноагентов
Минюст: юрлицо агентства "Росбалт" исключили из реестра иноагентов
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Юридическое лицо агентства "Росбалт" исключили из реестра иноагентов, так как прекратилось финансирование из-за рубежа, сообщается на сайте Минюста РФ.
"В связи с прекращением получения от иностранных источников денежных средств, иного имущества, организационно-методической, научно-технической помощи, помощи в иных формах из реестра иностранных агентов исключено акционерное общество "РС-Балт", - говорится в сообщении.
Минюст России 15 октября 2021 года внес АО "РС-Балт" - юридическое лицо информационного агентства "Росбалт" - в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.
Хочу опять больших денег: звезды-иноагенты встали в очередь на возвращение