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Юрлицо агентства "Росбалт" исключили из реестра иноагентов - РИА Новости, 25.08.2023
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22:24 25.08.2023 (обновлено: 22:26 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/reestr-1892328173.html
Юрлицо агентства "Росбалт" исключили из реестра иноагентов
Юрлицо агентства "Росбалт" исключили из реестра иноагентов - РИА Новости, 25.08.2023
Юрлицо агентства "Росбалт" исключили из реестра иноагентов
Юридическое лицо агентства "Росбалт" исключили из реестра иноагентов, так как прекратилось финансирование из-за рубежа, сообщается на сайте Минюста РФ. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T22:24
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россия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Юридическое лицо агентства "Росбалт" исключили из реестра иноагентов, так как прекратилось финансирование из-за рубежа, сообщается на сайте Минюста РФ. "В связи с прекращением получения от иностранных источников денежных средств, иного имущества, организационно-методической, научно-технической помощи, помощи в иных формах из реестра иностранных агентов исключено акционерное общество "РС-Балт", - говорится в сообщении. Минюст России 15 октября 2021 года внес АО "РС-Балт" - юридическое лицо информационного агентства "Росбалт" - в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.
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россия
Россия
Юрлицо агентства "Росбалт" исключили из реестра иноагентов

Минюст: юрлицо агентства "Росбалт" исключили из реестра иноагентов

© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкВ зале пресс-конференций информационного агентства "Росбалт"
В зале пресс-конференций информационного агентства Росбалт - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Игорь Руссак
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Юридическое лицо агентства "Росбалт" исключили из реестра иноагентов, так как прекратилось финансирование из-за рубежа, сообщается на сайте Минюста РФ.
"В связи с прекращением получения от иностранных источников денежных средств, иного имущества, организационно-методической, научно-технической помощи, помощи в иных формах из реестра иностранных агентов исключено акционерное общество "РС-Балт", - говорится в сообщении.
Минюст России 15 октября 2021 года внес АО "РС-Балт" - юридическое лицо информационного агентства "Росбалт" - в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.
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