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ВСУ выпустили десять ракет по Петровскому району Донецка
ВСУ выпустили десять ракет по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 25.08.2023
ВСУ выпустили десять ракет по Петровскому району Донецка
Украинские войска в пятницу в 18.10 выпустили десять ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T18:15
2023-08-25T18:15
2023-08-25T18:31
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска в пятницу в 18.10 выпустили десять ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.10 - населенный пункт Острое - город Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
петровский район
донецк
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в мире, петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
ВСУ выпустили десять ракет по Петровскому району Донецка
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 10 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка