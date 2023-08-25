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ВСУ выпустили десять ракет по Петровскому району Донецка

ВСУ выпустили десять ракет по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 25.08.2023

ВСУ выпустили десять ракет по Петровскому району Донецка

Украинские войска в пятницу в 18.10 выпустили десять ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T18:15

2023-08-25T18:15

2023-08-25T18:31

специальная военная операция на украине

в мире

петровский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска в пятницу в 18.10 выпустили десять ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.10 - населенный пункт Острое - город Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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в мире, петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк