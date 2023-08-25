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В Греции осудили решение властей отказаться от российских ЗРК - РИА Новости, 25.08.2023
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18:29 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/pvo-1892298139.html
В Греции осудили решение властей отказаться от российских ЗРК
В Греции осудили решение властей отказаться от российских ЗРК - РИА Новости, 25.08.2023
В Греции осудили решение властей отказаться от российских ЗРК
Решение правительства Греции о выводе из эксплуатации проверенных российских зенитных ракетных комплексов "Тор-М1" и "Оса-АКМ" и возможная их передача Украине... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T18:29
2023-08-25T18:29
греция
украина
костас исихос
нато
турция
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АФИНЫ, 25 авг – РИА Новости. Решение правительства Греции о выводе из эксплуатации проверенных российских зенитных ракетных комплексов "Тор-М1" и "Оса-АКМ" и возможная их передача Украине являются преступным и авантюрным решением, заявил РИА Новости бывший первый заместитель министра национальной обороны Греции, член руководства партии "Народное единство" Костас Исихос. Портал pronews.gr со ссылкой случайно опубликованный в интернете совершенно секретный документ греческого парламента сообщил, что Греция расторгает договор с Россией на техническую поддержку и обслуживание зенитных ракетных комплексов "Тор-М1" и "Оса-АКМ", находящихся на вооружении греческой армии, несмотря на эффективность этих систем. Сумма контракта на продолжение поддержки систем в ближайшие годы - 102 тысячи евро (портал по ошибке написал 102 миллиона евро). Все они расположены на островах Эгейского моря и, хотя были приобретены около 20 лет назад, остаются незаменимыми и считаются надежными. Портал не исключает, что системы ПВО будут отправлены на Украину. "Это решение об отказе от конкретного вооружения было принято через несколько дней после визита Зеленского в Грецию. В подписанном во время визита соглашения Мицотакиса-Зеленского в сфере обороны среди конкретных вопросов, проработанных главами обоих государств, есть вопрос об увеличения потока военных материалов из Греции на Украину", - сказал Исихос. "Известно, что старое советская, как и российское вооружение крайне необходимо украинцам, потому что они не нуждаются в обучении обращению с техникой этого типа, у них очень старые отношения как в Советском Союзе, так и позже в использовании систем защиты, особенно "Тор-М1" и "Оса", - заметил он. По словам бывшего замминистра, эти конкретные системы, которые выводят с островов Восточного и Северного Эгейского моря, были в первой зоне противовоздушной обороны от любой потенциальной угрозы "со стороны соседа" - Турции. "Поэтому сейчас они исчезают как первая и вторая зоны обороны. Я бы сказал, что чрезвычайно зловещими и авантюрными являются действия греческого правительства по перемещнию этих очень важных зенитных систем из первой и второй зон, расположенных напротив побережья Турции на случай возможного начала войны. Это исключительно высокоэффективная система противовоздушной обороны. Не случайно Украина, когда она сегодня ведет переговоры со странами-членами НАТО о возможности получения техники, предпочитает российскую технику или старую советскую технику, потому что ее можно сразу использовать в полевых условиях. Никакой подготовки со стороны украинской армии не требуется", - сказал Исихос. По его словам, пока не понятно, чем заменить российские зенитные системы. "Снимать с вооружения проверенные, эффективные зенитные системы контрпродуктивно и даже преступно, за исключением, когда вооружения противника смогут преодолеть их, тогда, конечно, вы подумываете о их замене или модернизации. Поскольку ни то, ни другое не произошло, и мы не знаем когда в будущем и на какое вооружение их заменят, сколько еще денег заплатит греческий народ за что-то подобное, означает, что произошедшее - безрассудный поступок со стороны греческого правительства", - заключил политик.
https://ria.ru/20230825/gretsiya-1892224933.html
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греция
украина
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греция, украина, костас исихос, нато, турция
Греция, Украина, Костас Исихос, НАТО, Турция
В Греции осудили решение властей отказаться от российских ЗРК

Экс-замминистра обороны Греции назвал отказ от российских ЗРК преступным

© Фото : public domainЗенитно-ракетная система Тор-М1
Зенитно-ракетная система Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© Фото : public domain
Зенитно-ракетная система Тор-М1. Архивное фото
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АФИНЫ, 25 авг – РИА Новости. Решение правительства Греции о выводе из эксплуатации проверенных российских зенитных ракетных комплексов "Тор-М1" и "Оса-АКМ" и возможная их передача Украине являются преступным и авантюрным решением, заявил РИА Новости бывший первый заместитель министра национальной обороны Греции, член руководства партии "Народное единство" Костас Исихос.
Портал pronews.gr со ссылкой случайно опубликованный в интернете совершенно секретный документ греческого парламента сообщил, что Греция расторгает договор с Россией на техническую поддержку и обслуживание зенитных ракетных комплексов "Тор-М1" и "Оса-АКМ", находящихся на вооружении греческой армии, несмотря на эффективность этих систем.
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Сумма контракта на продолжение поддержки систем в ближайшие годы - 102 тысячи евро (портал по ошибке написал 102 миллиона евро). Все они расположены на островах Эгейского моря и, хотя были приобретены около 20 лет назад, остаются незаменимыми и считаются надежными. Портал не исключает, что системы ПВО будут отправлены на Украину.
"Это решение об отказе от конкретного вооружения было принято через несколько дней после визита Зеленского в Грецию. В подписанном во время визита соглашения Мицотакиса-Зеленского в сфере обороны среди конкретных вопросов, проработанных главами обоих государств, есть вопрос об увеличения потока военных материалов из Греции на Украину", - сказал Исихос.
"Известно, что старое советская, как и российское вооружение крайне необходимо украинцам, потому что они не нуждаются в обучении обращению с техникой этого типа, у них очень старые отношения как в Советском Союзе, так и позже в использовании систем защиты, особенно "Тор-М1" и "Оса", - заметил он.
По словам бывшего замминистра, эти конкретные системы, которые выводят с островов Восточного и Северного Эгейского моря, были в первой зоне противовоздушной обороны от любой потенциальной угрозы "со стороны соседа" - Турции.
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"Поэтому сейчас они исчезают как первая и вторая зоны обороны. Я бы сказал, что чрезвычайно зловещими и авантюрными являются действия греческого правительства по перемещнию этих очень важных зенитных систем из первой и второй зон, расположенных напротив побережья Турции на случай возможного начала войны. Это исключительно высокоэффективная система противовоздушной обороны. Не случайно Украина, когда она сегодня ведет переговоры со странами-членами НАТО о возможности получения техники, предпочитает российскую технику или старую советскую технику, потому что ее можно сразу использовать в полевых условиях. Никакой подготовки со стороны украинской армии не требуется", - сказал Исихос.
По его словам, пока не понятно, чем заменить российские зенитные системы.
"Снимать с вооружения проверенные, эффективные зенитные системы контрпродуктивно и даже преступно, за исключением, когда вооружения противника смогут преодолеть их, тогда, конечно, вы подумываете о их замене или модернизации. Поскольку ни то, ни другое не произошло, и мы не знаем когда в будущем и на какое вооружение их заменят, сколько еще денег заплатит греческий народ за что-то подобное, означает, что произошедшее - безрассудный поступок со стороны греческого правительства", - заключил политик.
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Зеленский рассчитывает на помощь Греции системами ПВО
21 августа, 22:24
 
ГрецияУкраинаКостас ИсихосНАТОТурция
 
 
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