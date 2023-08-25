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ПВО за сутки перехватила две украинские ракеты HARM и С-200
ПВО за сутки перехватила две украинские ракеты HARM и С-200 - РИА Новости, 25.08.2023
ПВО за сутки перехватила две украинские ракеты HARM и С-200
Российские средства ПВО уничтожили в течение последних суток 73 украинских дрона, сообщило Минобороны РФ в сводке. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T14:20
2023-08-25T14:20
2023-08-25T14:30
специальная военная операция на украине
безопасность
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вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили в течение последних суток 73 украинских дрона, сообщило Минобороны РФ в сводке.За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM производства США, а также одна переделанная в ударный вариант зенитная управляемая ракета С-200."Кроме того, в течение суток сбито и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 73 украинских беспилотных летательных аппарата", - отметили в Минобороны.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 464 самолета, 246 вертолетов, 6085 беспилотных летательных аппаратов, 433 зенитных ракетных комплекса, 11492 танка и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6042 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12424 единицы специальной военной автомобильной техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО за сутки перехватила две украинские ракеты HARM и С-200
МО РФ: ПВО за сутки перехватила ракеты HARM и С-200 и 73 украинских беспилотника