https://ria.ru/20230825/pvo-1892211311.html

ПВО за сутки перехватила две украинские ракеты HARM и С-200

ПВО за сутки перехватила две украинские ракеты HARM и С-200 - РИА Новости, 25.08.2023

ПВО за сутки перехватила две украинские ракеты HARM и С-200

Российские средства ПВО уничтожили в течение последних суток 73 украинских дрона, сообщило Минобороны РФ в сводке. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T14:20

2023-08-25T14:20

2023-08-25T14:30

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили в течение последних суток 73 украинских дрона, сообщило Минобороны РФ в сводке.За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM производства США, а также одна переделанная в ударный вариант зенитная управляемая ракета С-200."Кроме того, в течение суток сбито и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 73 украинских беспилотных летательных аппарата", - отметили в Минобороны.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 464 самолета, 246 вертолетов, 6085 беспилотных летательных аппаратов, 433 зенитных ракетных комплекса, 11492 танка и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6042 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12424 единицы специальной военной автомобильной техники.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)