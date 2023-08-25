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"Застали врасплох". В США ужаснулись дальновидному ходу Путина на Украине - РИА Новости, 25.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:12 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/putin-1892326176.html
"Застали врасплох". В США ужаснулись дальновидному ходу Путина на Украине
"Застали врасплох". В США ужаснулись дальновидному ходу Путина на Украине - РИА Новости, 25.08.2023
"Застали врасплох". В США ужаснулись дальновидному ходу Путина на Украине
Украина и ее союзники в отличие от Владимира Путина оказались не готовы к затяжным военным действиям, написал обозреватель Зак Йост в статье для National... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T22:12
2023-08-25T22:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир путин
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Украина и ее союзники в отличие от Владимира Путина оказались не готовы к затяжным военным действиям, написал обозреватель Зак Йост в статье для National Interest."Запад оказался застигнутым врасплох, ведя опосредованную войну на истощение, не имея для этого промышленной базы", — отметил он.По мнению журналиста, ключевую роль в украинском конфликте играют артиллерийские боеприпасы и пехотные резервы. Владимир Путин успешно подготовил российскую оборонную промышленность для производства всего необходимого."Соединенные Штаты и НАТО с болью осознают тот факт, что западные арсеналы все больше истощаются, а промышленных мощностей для пополнения запасов нет, не говоря уже о продолжении поставок вооружения Украины", — отметил он.Боеприпасы, вооружение и солдаты являются валютой в этом конфликте, а у западного блока заканчиваются все три, в то время как российские дроны, артиллерия и авиация наносят удары по военной инфраструктуре ВСУ, резюмировал он.Киевский режим 4 июня начал контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".
https://ria.ru/20230825/vsu-1892318279.html
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в мире, украина, владимир путин, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Застали врасплох". В США ужаснулись дальновидному ходу Путина на Украине

NI: Путин подготовил работу ВПК на случай затяжного конфликта на Украине

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Украина и ее союзники в отличие от Владимира Путина оказались не готовы к затяжным военным действиям, написал обозреватель Зак Йост в статье для National Interest.
"Запад оказался застигнутым врасплох, ведя опосредованную войну на истощение, не имея для этого промышленной базы", — отметил он.
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
"Отчаянный шаг". Экс-агент MI6 раскрыл, что ВСУ подготовили на передовой
Вчера, 20:57
По мнению журналиста, ключевую роль в украинском конфликте играют артиллерийские боеприпасы и пехотные резервы. Владимир Путин успешно подготовил российскую оборонную промышленность для производства всего необходимого.
"Соединенные Штаты и НАТО с болью осознают тот факт, что западные арсеналы все больше истощаются, а промышленных мощностей для пополнения запасов нет, не говоря уже о продолжении поставок вооружения Украины", — отметил он.
Боеприпасы, вооружение и солдаты являются валютой в этом конфликте, а у западного блока заканчиваются все три, в то время как российские дроны, артиллерия и авиация наносят удары по военной инфраструктуре ВСУ, резюмировал он.
Киевский режим 4 июня начал контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
"Это неизбежно". В США заявили о панике Киева из-за ЧП под Харьковом
Вчера, 19:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ПутинНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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