https://ria.ru/20230825/putin-1892326176.html

"Застали врасплох". В США ужаснулись дальновидному ходу Путина на Украине

"Застали врасплох". В США ужаснулись дальновидному ходу Путина на Украине - РИА Новости, 25.08.2023

"Застали врасплох". В США ужаснулись дальновидному ходу Путина на Украине

Украина и ее союзники в отличие от Владимира Путина оказались не готовы к затяжным военным действиям, написал обозреватель Зак Йост в статье для National... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T22:12

2023-08-25T22:12

2023-08-25T22:12

специальная военная операция на украине

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украина

владимир путин

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Украина и ее союзники в отличие от Владимира Путина оказались не готовы к затяжным военным действиям, написал обозреватель Зак Йост в статье для National Interest."Запад оказался застигнутым врасплох, ведя опосредованную войну на истощение, не имея для этого промышленной базы", — отметил он.По мнению журналиста, ключевую роль в украинском конфликте играют артиллерийские боеприпасы и пехотные резервы. Владимир Путин успешно подготовил российскую оборонную промышленность для производства всего необходимого."Соединенные Штаты и НАТО с болью осознают тот факт, что западные арсеналы все больше истощаются, а промышленных мощностей для пополнения запасов нет, не говоря уже о продолжении поставок вооружения Украины", — отметил он.Боеприпасы, вооружение и солдаты являются валютой в этом конфликте, а у западного блока заканчиваются все три, в то время как российские дроны, артиллерия и авиация наносят удары по военной инфраструктуре ВСУ, резюмировал он.Киевский режим 4 июня начал контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".

https://ria.ru/20230825/vsu-1892318279.html

https://ria.ru/20230825/kharkov-1892308861.html

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в мире, украина, владимир путин, нато, вооруженные силы украины