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Путин поручил правительству продумать льготы поступающим в вузы сельчанам
Путин поручил правительству продумать льготы поступающим в вузы сельчанам - РИА Новости, 25.08.2023
Путин поручил правительству продумать льготы поступающим в вузы сельчанам
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ проработать вопросы и при необходимости внести изменения в законодательство РФ, которые предусматривают РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T21:30
2023-08-25T21:30
2023-08-25T21:31
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ проработать вопросы и при необходимости внести изменения в законодательство РФ, которые предусматривают льготы сельским жителям, поступающим по направлению "Здравоохранение и медицинские науки" по целевому направлению, сообщается в перечне поручений по вопросам совершенствования кадрового обеспечения системы здравоохранения. "Правительству Российской Федерации: а) проработать вопросы и при необходимости обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: предоставление при поступлении на целевое обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" льгот для лиц, проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа и городах с населением до 50 тысяч человек", - говорится в тексте поручений. Доклад должен быть представлен до 15 ноября 2023 года и до 1 марта 2024 года. Кроме того, Путин поручил упростить процедуру оформления документов для прохождения медицинскими и фармацевтическими работниками периодической аккредитации специалиста, также упростить формирование работодателем отдельных разделов портфолио работника в федеральном регистре медицинских работников единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Кабмин РФ должен признать медицинских и фармацевтических работников прошедшими аккредитацию специалиста на основании успешного прохождения ими аттестации для получения квалификационной категории по аналогичной специальности с обязательным занесением информации в федеральный регистр медицинских работников единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Также правительство РФ закрепит за кадровыми службами (сотрудниками) медицинских организаций обязанности по оказанию консультационно-методической помощи работникам медицинских организаций по вопросам прохождения аккредитации специалиста медицинскими и фармацевтическими работниками. Доклад должен быть представлен до 15 декабря 2023 года и до 1 мая 2024 года. "Представить предложения, предусматривающие актуализацию основных принципов формирования методик расчета потребности в медицинском персонале (в том числе с учетом трудозатрат, численности населения, заболеваемости, объемов медицинской помощи), применяемых в территориальных программах государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи", - говорится в тексте поручений. Срок выполнения 1 марта 2024 года. Ответственный за исполнение председатель правительства Михаил Мишустин. "Правительству Российской Федерации разработать совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации и представить предложения о возможности осуществления подготовки среднего медицинского персонала по направлениям медицинских организаций в рамках ученических договоров за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации путем перераспределения финансовых средств, предусматриваемых на указанную подготовку, в медицинские организации", - говорится в тексте поручений. Доклад должен быть представлен до 1 февраля 2024 года. Ответственный за исполнение председатель правительства Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов Российской Федерации.
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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил правительству продумать льготы поступающим в вузы сельчанам
Путин поручил правительству продумать льготы для поступающих в медвузы сельчан
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ проработать вопросы и при необходимости внести изменения в законодательство РФ, которые предусматривают льготы сельским жителям, поступающим по направлению "Здравоохранение и медицинские науки" по целевому направлению, сообщается в перечне поручений
по вопросам совершенствования кадрового обеспечения системы здравоохранения.
"Правительству Российской Федерации: а) проработать вопросы и при необходимости обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: предоставление при поступлении на целевое обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" льгот для лиц, проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа и городах с населением до 50 тысяч человек", - говорится в тексте поручений.
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Доклад должен быть представлен до 15 ноября 2023 года и до 1 марта 2024 года.
Кроме того, Путин поручил упростить процедуру оформления документов для прохождения медицинскими и фармацевтическими работниками периодической аккредитации специалиста, также упростить формирование работодателем отдельных разделов портфолио работника в федеральном регистре медицинских работников единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.
Кабмин РФ должен признать медицинских и фармацевтических работников прошедшими аккредитацию специалиста на основании успешного прохождения ими аттестации для получения квалификационной категории по аналогичной специальности с обязательным занесением информации в федеральный регистр медицинских работников единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.
Также правительство РФ закрепит за кадровыми службами (сотрудниками) медицинских организаций обязанности по оказанию консультационно-методической помощи работникам медицинских организаций по вопросам прохождения аккредитации специалиста медицинскими и фармацевтическими работниками.
Доклад должен быть представлен до 15 декабря 2023 года и до 1 мая 2024 года.
"Представить предложения, предусматривающие актуализацию основных принципов формирования методик расчета потребности в медицинском персонале (в том числе с учетом трудозатрат, численности населения, заболеваемости, объемов медицинской помощи), применяемых в территориальных программах государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи", - говорится в тексте поручений.
Срок выполнения 1 марта 2024 года. Ответственный за исполнение председатель правительства Михаил Мишустин
.
"Правительству Российской Федерации разработать совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации и представить предложения о возможности осуществления подготовки среднего медицинского персонала по направлениям медицинских организаций в рамках ученических договоров за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации путем перераспределения финансовых средств, предусматриваемых на указанную подготовку, в медицинские организации", - говорится в тексте поручений.
Доклад должен быть представлен до 1 февраля 2024 года.
Ответственный за исполнение председатель правительства Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов Российской Федерации.
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