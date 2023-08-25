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Путин рекомендовал регионам создать систему поддержки местных брендов - РИА Новости, 25.08.2023
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20:49 25.08.2023 (обновлено: 23:42 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/putin-1892317616.html
Путин рекомендовал регионам создать систему поддержки местных брендов
Путин рекомендовал регионам создать систему поддержки местных брендов - РИА Новости, 25.08.2023
Путин рекомендовал регионам создать систему поддержки местных брендов
Президент РФ Владимир Путин рекомендовал российским субъектам при участии Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) разработать... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T20:49
2023-08-25T23:42
экономика
технологии
россия
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рекомендовал российским субъектам при участии Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) разработать региональную программу поддержки и продвижения местных брендов, говорится в перечне поручений главы государства по итогам состоявшегося 29 июня пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени". "Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации при участии автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" разработать региональную программу поддержки и продвижения местных брендов и обеспечить ее реализацию на постоянной основе", - говорится в документе, обозначенный срок - до 1 ноября. Кроме того, Путин поручил правительству оказать АСИ необходимое содействие в реализации проектов, рассмотренных на пленарном заседании форума 29 июня. Также АСИ совместно с корпорацией ВЭБ.РФ предстоит до 20 декабря подготовить доклад о ходе реализации проектов.
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экономика, технологии, россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)
Экономика, Технологии, Россия, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путин рекомендовал регионам создать систему поддержки местных брендов

Путин рекомендовал регионам создать систему поддержки местных брендов

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рекомендовал российским субъектам при участии Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) разработать региональную программу поддержки и продвижения местных брендов, говорится в перечне поручений главы государства по итогам состоявшегося 29 июня пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени".
"Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации при участии автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" разработать региональную программу поддержки и продвижения местных брендов и обеспечить ее реализацию на постоянной основе", - говорится в документе, обозначенный срок - до 1 ноября.
Кроме того, Путин поручил правительству оказать АСИ необходимое содействие в реализации проектов, рассмотренных на пленарном заседании форума 29 июня. Также АСИ совместно с корпорацией ВЭБ.РФ предстоит до 20 декабря подготовить доклад о ходе реализации проектов.
Стенд Минпромторга России - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
Минпромторг включил в список параллельного импорта бренды автозапчастей
5 августа, 00:21
 
ЭкономикаТехнологииРоссияВладимир ПутинАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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