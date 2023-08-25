https://ria.ru/20230825/putin-1892317616.html

Путин рекомендовал регионам создать систему поддержки местных брендов

Путин рекомендовал регионам создать систему поддержки местных брендов - РИА Новости, 25.08.2023

Путин рекомендовал регионам создать систему поддержки местных брендов

Президент РФ Владимир Путин рекомендовал российским субъектам при участии Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) разработать... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T20:49

2023-08-25T20:49

2023-08-25T23:42

экономика

технологии

россия

владимир путин

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рекомендовал российским субъектам при участии Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) разработать региональную программу поддержки и продвижения местных брендов, говорится в перечне поручений главы государства по итогам состоявшегося 29 июня пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени". "Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации при участии автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" разработать региональную программу поддержки и продвижения местных брендов и обеспечить ее реализацию на постоянной основе", - говорится в документе, обозначенный срок - до 1 ноября. Кроме того, Путин поручил правительству оказать АСИ необходимое содействие в реализации проектов, рассмотренных на пленарном заседании форума 29 июня. Также АСИ совместно с корпорацией ВЭБ.РФ предстоит до 20 декабря подготовить доклад о ходе реализации проектов.

https://ria.ru/20230805/import-1888298566.html

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экономика, технологии, россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)