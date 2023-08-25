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Путин поручил проработать платформу с историко-культурными мероприятиями - РИА Новости, 25.08.2023
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20:36 25.08.2023 (обновлено: 23:41 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/putin-1892316354.html
Путин поручил проработать платформу с историко-культурными мероприятиями
Путин поручил проработать платформу с историко-культурными мероприятиями - РИА Новости, 25.08.2023
Путин поручил проработать платформу с историко-культурными мероприятиями
Президент РФ Владимир Путин поручил "Агентству стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (АСИ) совместно с правительством РФ, "Российским... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T20:36
2023-08-25T23:41
россия
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил "Агентству стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (АСИ) совместно с правительством РФ, "Российским военно-историческим обществом" и НИИ "Высшая школа экономики" рассмотреть возможность создания платформы, информирующей граждан об историко-культурных мероприятиях и историко-туристических программах, говорится в перечне поручений главы государства по итогам состоявшегося 29 июня пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени". "В целях создания условий для интеграции объектов и территорий, представляющих историко-культурную ценность, в туристическую инфраструктуру рассмотреть возможность создания платформы, обеспечивающей информирование граждан об историко-культурных мероприятиях (включая исторические и реконструкторские фестивали) и историко-туристических программах, а также возможность участия добровольцев (волонтеров) в исторических экспедициях", - говорится в поручении.
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россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)
Россия, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путин поручил проработать платформу с историко-культурными мероприятиями

Путин поручил проработать платформу с историко-культурными мероприятиями

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил "Агентству стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (АСИ) совместно с правительством РФ, "Российским военно-историческим обществом" и НИИ "Высшая школа экономики" рассмотреть возможность создания платформы, информирующей граждан об историко-культурных мероприятиях и историко-туристических программах, говорится в перечне поручений главы государства по итогам состоявшегося 29 июня пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени".
"В целях создания условий для интеграции объектов и территорий, представляющих историко-культурную ценность, в туристическую инфраструктуру рассмотреть возможность создания платформы, обеспечивающей информирование граждан об историко-культурных мероприятиях (включая исторические и реконструкторские фестивали) и историко-туристических программах, а также возможность участия добровольцев (волонтеров) в исторических экспедициях", - говорится в поручении.
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