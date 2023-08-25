https://ria.ru/20230825/putin-1892316225.html
Путин поручил рассмотреть меры поддержки современных технологий земледелия
Путин поручил рассмотреть меры поддержки современных технологий земледелия - РИА Новости, 25.08.2023
Путин поручил рассмотреть меры поддержки современных технологий земледелия
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству при участии Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) рассмотреть вопрос о... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T20:34
2023-08-25T20:34
2023-08-25T23:40
экономика
технологии
россия
владимир путин
михаил мишустин
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству при участии Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) рассмотреть вопрос о реализации дополнительных мер господдержки, направленных на расширение применения современных технологий земледелия, говорится в перечне поручений главы государства по итогам состоявшегося 29 июня пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени". "Правительству Российской Федерации при участии автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" в целях оптимизации использования земельных ресурсов для повышения эффективности сельскохозяйственного производства, в том числе увеличения урожайности сельскохозяйственных культур, рассмотреть вопрос о реализации дополнительных мер государственной поддержки, направленных на расширение применения современных технологий земледелия", - говорится в документе. Ответственным президент определил премьер-министра РФ Михаила Мишустина, срок доклада - до 1 ноября 2023 года.
https://ria.ru/20230703/nauka-1881433406.html
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экономика, технологии, россия, владимир путин, михаил мишустин, агентство стратегических инициатив (аси)
Экономика, Технологии, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путин поручил рассмотреть меры поддержки современных технологий земледелия
Путин поручил рассмотреть меры поддержки современных технологий земледелия