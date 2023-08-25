https://ria.ru/20230825/putin-1892314118.html
Путин поручил кабину подумать о мерах по развитию активного туризма
Путин поручил кабину подумать о мерах по развитию активного туризма - РИА Новости, 25.08.2023
Путин поручил кабину подумать о мерах по развитию активного туризма
Президент РФ Владимир Путин поручил камбину подумать о разработке комплекса мер по развитию активного туризма, направленных в том числе на создание... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T20:00
2023-08-25T20:00
2023-08-25T20:41
владимир путин
туризм
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892044676_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_0f3bc97f0d2b9180baa4717ee9910040.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил камбину подумать о разработке комплекса мер по развитию активного туризма, направленных в том числе на создание туристических клубов при образовательных организациях, а также законодательно обеспечить создание национальной системы туристических троп."Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" рассмотреть вопросы о разработке комплекса мер по развитию активного туризма, направленных в том числе на создание при образовательных организациях туристических клубов в целях привлечения обучающихся к активным видам отдыха", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 ноября.Также правительству совместно с Госдумой поручено обеспечить внесение в законодательство РФ "изменений, направленных на создание национальной системы туристических троп и предусматривающих в том числе условия обустройства и использования таких троп и объектов сопутствующего сервиса".Срок исполнения поручения – 30 декабря.Кроме этого, необходимо рассмотреть вопрос о синхронизации мероприятий, предусмотренных программой грантовой поддержки проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения, с мероприятиями по созданию национальной системы туристических троп и обеспечению их объектами сопутствующей инфраструктуры.Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 февраля 2024 года.До 15 октября поручено представить предложения, касающиеся разработки и реализации региональных проектов по созданию многофункционального культурно-досугового и образовательного пространства на базе общедоступных библиотек.
https://ria.ru/20230825/khabarovsk-1892063990.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892044676_18:0:2749:2048_1920x0_80_0_0_8f8060d00b8b9c2e9c58cffd22477a25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, госдума рф, россия
Владимир Путин, Туризм, Госдума РФ, Россия
Путин поручил кабину подумать о мерах по развитию активного туризма
Путин поручил кабину подумать о мерах по развитию активного туризма
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин поручил
камбину подумать о разработке комплекса мер по развитию активного туризма, направленных в том числе на создание туристических клубов при образовательных организациях, а также законодательно обеспечить создание национальной системы туристических троп.
"Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" рассмотреть вопросы о разработке комплекса мер по развитию активного туризма, направленных в том числе на создание при образовательных организациях туристических клубов в целях привлечения обучающихся к активным видам отдыха", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 ноября.
Также правительству совместно с Госдумой
поручено обеспечить внесение в законодательство РФ "изменений, направленных на создание национальной системы туристических троп и предусматривающих в том числе условия обустройства и использования таких троп и объектов сопутствующего сервиса".
Срок исполнения поручения – 30 декабря.
Кроме этого, необходимо рассмотреть вопрос о синхронизации мероприятий, предусмотренных программой грантовой поддержки проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения, с мероприятиями по созданию национальной системы туристических троп и обеспечению их объектами сопутствующей инфраструктуры.
Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 февраля 2024 года.
До 15 октября поручено представить предложения, касающиеся разработки и реализации региональных проектов по созданию многофункционального культурно-досугового и образовательного пространства на базе общедоступных библиотек.
В Хабаровске на форуме обсуждают тренды туризма на Дальнем Востоке