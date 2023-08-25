https://ria.ru/20230825/putin-1892314118.html

Путин поручил кабину подумать о мерах по развитию активного туризма

Путин поручил кабину подумать о мерах по развитию активного туризма - РИА Новости, 25.08.2023

Путин поручил кабину подумать о мерах по развитию активного туризма

Президент РФ Владимир Путин поручил камбину подумать о разработке комплекса мер по развитию активного туризма, направленных в том числе на создание... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T20:00

2023-08-25T20:00

2023-08-25T20:41

владимир путин

туризм

госдума рф

россия

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил камбину подумать о разработке комплекса мер по развитию активного туризма, направленных в том числе на создание туристических клубов при образовательных организациях, а также законодательно обеспечить создание национальной системы туристических троп."Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" рассмотреть вопросы о разработке комплекса мер по развитию активного туризма, направленных в том числе на создание при образовательных организациях туристических клубов в целях привлечения обучающихся к активным видам отдыха", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 ноября.Также правительству совместно с Госдумой поручено обеспечить внесение в законодательство РФ "изменений, направленных на создание национальной системы туристических троп и предусматривающих в том числе условия обустройства и использования таких троп и объектов сопутствующего сервиса".Срок исполнения поручения – 30 декабря.Кроме этого, необходимо рассмотреть вопрос о синхронизации мероприятий, предусмотренных программой грантовой поддержки проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения, с мероприятиями по созданию национальной системы туристических троп и обеспечению их объектами сопутствующей инфраструктуры.Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 февраля 2024 года.До 15 октября поручено представить предложения, касающиеся разработки и реализации региональных проектов по созданию многофункционального культурно-досугового и образовательного пространства на базе общедоступных библиотек.

https://ria.ru/20230825/khabarovsk-1892063990.html

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владимир путин, госдума рф, россия