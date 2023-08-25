Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил кабину подумать о мерах по развитию активного туризма - РИА Новости, 25.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
20:00 25.08.2023 (обновлено: 20:41 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/putin-1892314118.html
Путин поручил кабину подумать о мерах по развитию активного туризма
Путин поручил кабину подумать о мерах по развитию активного туризма - РИА Новости, 25.08.2023
Путин поручил кабину подумать о мерах по развитию активного туризма
Президент РФ Владимир Путин поручил камбину подумать о разработке комплекса мер по развитию активного туризма, направленных в том числе на создание... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T20:00
2023-08-25T20:41
владимир путин
туризм
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892044676_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_0f3bc97f0d2b9180baa4717ee9910040.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил камбину подумать о разработке комплекса мер по развитию активного туризма, направленных в том числе на создание туристических клубов при образовательных организациях, а также законодательно обеспечить создание национальной системы туристических троп."Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" рассмотреть вопросы о разработке комплекса мер по развитию активного туризма, направленных в том числе на создание при образовательных организациях туристических клубов в целях привлечения обучающихся к активным видам отдыха", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 ноября.Также правительству совместно с Госдумой поручено обеспечить внесение в законодательство РФ "изменений, направленных на создание национальной системы туристических троп и предусматривающих в том числе условия обустройства и использования таких троп и объектов сопутствующего сервиса".Срок исполнения поручения – 30 декабря.Кроме этого, необходимо рассмотреть вопрос о синхронизации мероприятий, предусмотренных программой грантовой поддержки проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения, с мероприятиями по созданию национальной системы туристических троп и обеспечению их объектами сопутствующей инфраструктуры.Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 февраля 2024 года.До 15 октября поручено представить предложения, касающиеся разработки и реализации региональных проектов по созданию многофункционального культурно-досугового и образовательного пространства на базе общедоступных библиотек.
https://ria.ru/20230825/khabarovsk-1892063990.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892044676_18:0:2749:2048_1920x0_80_0_0_8f8060d00b8b9c2e9c58cffd22477a25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, госдума рф, россия
Владимир Путин, Туризм, Госдума РФ, Россия
Путин поручил кабину подумать о мерах по развитию активного туризма

Путин поручил кабину подумать о мерах по развитию активного туризма

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил камбину подумать о разработке комплекса мер по развитию активного туризма, направленных в том числе на создание туристических клубов при образовательных организациях, а также законодательно обеспечить создание национальной системы туристических троп.
"Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" рассмотреть вопросы о разработке комплекса мер по развитию активного туризма, направленных в том числе на создание при образовательных организациях туристических клубов в целях привлечения обучающихся к активным видам отдыха", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 ноября.
Также правительству совместно с Госдумой поручено обеспечить внесение в законодательство РФ "изменений, направленных на создание национальной системы туристических троп и предусматривающих в том числе условия обустройства и использования таких троп и объектов сопутствующего сервиса".
Срок исполнения поручения – 30 декабря.
Кроме этого, необходимо рассмотреть вопрос о синхронизации мероприятий, предусмотренных программой грантовой поддержки проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения, с мероприятиями по созданию национальной системы туристических троп и обеспечению их объектами сопутствующей инфраструктуры.
Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 февраля 2024 года.
До 15 октября поручено представить предложения, касающиеся разработки и реализации региональных проектов по созданию многофункционального культурно-досугового и образовательного пространства на базе общедоступных библиотек.
Медведь в международном аэропорту Хабаровск - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
В Хабаровске на форуме обсуждают тренды туризма на Дальнем Востоке
Вчера, 11:59
 
ТуризмВладимир ПутинГосдума РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала