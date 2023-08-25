https://ria.ru/20230825/putin-1892161191.html

Более 70 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос ФОМ

Более 70 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 25.08.2023

Более 70 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос ФОМ

Большинство россиян (73%) доверяют президенту России Владимиру Путину, положительно его работу оценивают 75%, следует из результатов опроса Фонда "Общественное... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T11:11

2023-08-25T11:11

2023-08-25T11:12

фонд "общественное мнение"

общество

владимир путин

фомнибус

россия

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Большинство россиян (73%) доверяют президенту России Владимиру Путину, положительно его работу оценивают 75%, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение". На вопрос, хорошо или плохо работает на своем посту Путин, 75% россиян ответили, что хорошо, около 12% считают, что плохо, 13% затруднились с ответом. Доверяют главе государства 73% россиян, 16% скорее не доверяют, 11% затруднились с ответом. Репрезентативный еженедельный опрос населения "ФОМнибус" проводился среди граждан от 18 лет 18-20 августа 2023 года. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Выборка состояла из 1,5 тысячи респондентов из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

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фонд "общественное мнение", общество, владимир путин, фомнибус, россия