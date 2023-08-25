https://ria.ru/20230825/putin-1892158760.html
Путину доверяют 77,2 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ
Путину доверяют 77,2 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 25.08.2023
Путину доверяют 77,2 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77,2% россиян, его деятельность одобряют 73,3%, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T11:05
2023-08-25T11:05
2023-08-25T11:05
вциом
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77,2% россиян, его деятельность одобряют 73,3%, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Президенту Путину доверяют 77,2% опрошенных. Также в лидерах по доверию председатель правительства Михаил Мишустин (59,5%) и лидер КПРФ Геннадий Зюганов (31,4%). Об одобрении деятельности президента заявили 73,3% опрошенных. В то же время деятельность правительства РФ одобряют 48,9% респондентов, а председателя правительства - 50,4%. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 14 по 20 августа. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Данные опроса являются средним значением за семь дней. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 1%.
https://ria.ru/20230824/alesha-1892039225.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вциом, россия, владимир путин
ВЦИОМ, Россия, Владимир Путин
Путину доверяют 77,2 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ
ВЦИОМ: Путину доверяют 77,2 процента россиян, Мишустину — 59,5 процента
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77,2% россиян, его деятельность одобряют 73,3%, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ
).
Президенту Путину доверяют 77,2% опрошенных. Также в лидерах по доверию председатель правительства Михаил Мишустин (59,5%) и лидер КПРФ Геннадий Зюганов (31,4%).
Об одобрении деятельности президента заявили 73,3% опрошенных. В то же время деятельность правительства РФ одобряют 48,9% респондентов, а председателя правительства - 50,4%.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 14 по 20 августа. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Данные опроса являются средним значением за семь дней. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 1%.
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