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Путину доверяют 77,2 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 25.08.2023
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11:05 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/putin-1892158760.html
Путину доверяют 77,2 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ
Путину доверяют 77,2 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 25.08.2023
Путину доверяют 77,2 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77,2% россиян, его деятельность одобряют 73,3%, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T11:05
2023-08-25T11:05
вциом
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77,2% россиян, его деятельность одобряют 73,3%, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Президенту Путину доверяют 77,2% опрошенных. Также в лидерах по доверию председатель правительства Михаил Мишустин (59,5%) и лидер КПРФ Геннадий Зюганов (31,4%). Об одобрении деятельности президента заявили 73,3% опрошенных. В то же время деятельность правительства РФ одобряют 48,9% респондентов, а председателя правительства - 50,4%. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 14 по 20 августа. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Данные опроса являются средним значением за семь дней. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 1%.
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вциом, россия, владимир путин
ВЦИОМ, Россия, Владимир Путин
Путину доверяют 77,2 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ

ВЦИОМ: Путину доверяют 77,2 процента россиян, Мишустину — 59,5 процента

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77,2% россиян, его деятельность одобряют 73,3%, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Президенту Путину доверяют 77,2% опрошенных. Также в лидерах по доверию председатель правительства Михаил Мишустин (59,5%) и лидер КПРФ Геннадий Зюганов (31,4%).
Об одобрении деятельности президента заявили 73,3% опрошенных. В то же время деятельность правительства РФ одобряют 48,9% респондентов, а председателя правительства - 50,4%.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 14 по 20 августа. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Данные опроса являются средним значением за семь дней. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 1%.
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