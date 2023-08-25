https://ria.ru/20230825/putin-1892158760.html

Путину доверяют 77,2 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ

Путину доверяют 77,2 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 25.08.2023

Путину доверяют 77,2 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77,2% россиян, его деятельность одобряют 73,3%, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T11:05

2023-08-25T11:05

2023-08-25T11:05

вциом

россия

владимир путин

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77,2% россиян, его деятельность одобряют 73,3%, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Президенту Путину доверяют 77,2% опрошенных. Также в лидерах по доверию председатель правительства Михаил Мишустин (59,5%) и лидер КПРФ Геннадий Зюганов (31,4%). Об одобрении деятельности президента заявили 73,3% опрошенных. В то же время деятельность правительства РФ одобряют 48,9% респондентов, а председателя правительства - 50,4%. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 14 по 20 августа. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Данные опроса являются средним значением за семь дней. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 1%.

https://ria.ru/20230824/alesha-1892039225.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вциом, россия, владимир путин