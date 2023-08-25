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"Прогресс МС-24" с материалами для экспериментов пристыковался к МКС - РИА Новости, 25.08.2023
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06:48 25.08.2023
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"Прогресс МС-24" с материалами для экспериментов пристыковался к МКС
"Прогресс МС-24" с материалами для экспериментов пристыковался к МКС - РИА Новости, 25.08.2023
"Прогресс МС-24" с материалами для экспериментов пристыковался к МКС
Грузовой корабль "Прогресс МС-24" пристыковался к Международной космической станции, он привез экипажу воду и топливо, а также оборудование для научных... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T06:48
2023-08-25T06:48
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-24" пристыковался к Международной космической станции, он привез экипажу воду и топливо, а также оборудование для научных экспериментов, трансляцию ведет "Роскосмос". Полет корабля начался двое суток назад. Ракета "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Байконур в 4.08 мск 23 августа и через девять минут вывела корабль на околоземную орбиту. Там "Прогресс" отделился от ее третьей ступени и начал самостоятельный полет к станции. С 11 февраля по 21 августа место на служебном модуле "Звезда" российского сегмента станции, куда пристыковался "Прогресс МС-24", было занято кораблем "Прогресс МС-22". Всего новому грузовику предстоит провести 174 дня в космосе. Корабль привез на станцию почти 2,5 тонны грузов, в том числе более полутора тонн сухих грузов для космонавтов и астронавтов и систем станции, полтонны топлива для дозаправки МКС, 420 килограммов питьевой воды и 40 килограммов азота для пополнения атмосферы на станции. Кроме того, на борту "Прогресса" оборудование для экспериментов по отработке системы прогнозирования природных и техногенных катастроф, изучению облаков, исследованию влияния космического полета на работу сердца, ЖКТ и пищеварительной системы, органов зрения, а также на микроциркуляцию крови. Также корабль везет оснастку для экспериментов по исследованию надежности управления космическими кораблями на различных этапах полета, изучению взаимодействия членов экипажа станции, влиянию магнитного поля Земли на свойства микроорганизмов, выращиванию кристаллов белков, разработке оборудования для получения кисломолочных пробиотиков в космосе.
https://ria.ru/20230824/mks-1892084685.html
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байконур (город), земля, роскосмос
Байконур (город), Земля, Роскосмос
"Прогресс МС-24" с материалами для экспериментов пристыковался к МКС

Грузовик "Прогресс МС-24" с материалами для экспериментов пристыковался к МКС

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкТрансляция пуска РН "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-24"
Трансляция пуска РН Союз-2.1а с транспортным грузовым кораблем Прогресс МС-24 - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Трансляция пуска РН "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-24". Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-24" пристыковался к Международной космической станции, он привез экипажу воду и топливо, а также оборудование для научных экспериментов, трансляцию ведет "Роскосмос".
Полет корабля начался двое суток назад. Ракета "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Байконур в 4.08 мск 23 августа и через девять минут вывела корабль на околоземную орбиту. Там "Прогресс" отделился от ее третьей ступени и начал самостоятельный полет к станции.
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С 11 февраля по 21 августа место на служебном модуле "Звезда" российского сегмента станции, куда пристыковался "Прогресс МС-24", было занято кораблем "Прогресс МС-22". Всего новому грузовику предстоит провести 174 дня в космосе.
Корабль привез на станцию почти 2,5 тонны грузов, в том числе более полутора тонн сухих грузов для космонавтов и астронавтов и систем станции, полтонны топлива для дозаправки МКС, 420 килограммов питьевой воды и 40 килограммов азота для пополнения атмосферы на станции.
Кроме того, на борту "Прогресса" оборудование для экспериментов по отработке системы прогнозирования природных и техногенных катастроф, изучению облаков, исследованию влияния космического полета на работу сердца, ЖКТ и пищеварительной системы, органов зрения, а также на микроциркуляцию крови.
Также корабль везет оснастку для экспериментов по исследованию надежности управления космическими кораблями на различных этапах полета, изучению взаимодействия членов экипажа станции, влиянию магнитного поля Земли на свойства микроорганизмов, выращиванию кристаллов белков, разработке оборудования для получения кисломолочных пробиотиков в космосе.
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Байконур (город)ЗемляРоскосмос
 
 
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