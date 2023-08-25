https://ria.ru/20230825/prodazha-1892149466.html

Концерн Heineken продал российские активы за один евро

Концерн Heineken продал российские активы за один евро - РИА Новости, 25.08.2023

Концерн Heineken продал российские активы за один евро

Пивоваренный концерн Heineken продал сто процентов своего российского бизнеса группе компаний "Арнест" — крупному производителю косметики, хозяйственных товаров РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T10:13

2023-08-25T10:13

2023-08-25T14:32

экономика

россия

heineken

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Пивоваренный концерн Heineken продал сто процентов своего российского бизнеса группе компаний "Арнест" — крупному производителю косметики, хозяйственных товаров и упаковки, об этом сообщила пресс-служба нидерландской компании. "Цена покупки бизнеса "Heineken Россия" составляет один евро за 100 процентов акций. Все оставшиеся активы, включая семь пивоваренных заводов в России, перейдут к новым владельцам", — отметили там.Право обратного выкупа не предусмотрено. Heineken оценила убыток от продажи в 300 миллионов евро."Арнест" также обязался погасить внутренний долг российского бизнеса перед головной компанией группы примерно в сто миллионов евро, платить будут в рассрочку. Кроме того, новый владелец пообещал дать гарантии занятости 1800 сотрудникам на ближайшие три года.В течение шести месяцев будет прекращено производство бренда Amstel, а другие международные бренды не будут лицензированы в России, за исключением трехлетней лицензии для нескольких региональных иностранных брендов, говорится в сообщении. Нидерландская компания не будет иметь к этому никакого отношения.По данным на начало августа, поступления в федеральный бюджет от сделок по продаже российского бизнеса компаниями из недружественных стран составили 54, 27 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20230823/aktivy-1891697627.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, россия, heineken