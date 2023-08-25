Рейтинг@Mail.ru
Концерн Heineken продал российские активы за один евро - РИА Новости, 25.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:13 25.08.2023 (обновлено: 14:32 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/prodazha-1892149466.html
Концерн Heineken продал российские активы за один евро
Концерн Heineken продал российские активы за один евро - РИА Новости, 25.08.2023
Концерн Heineken продал российские активы за один евро
Пивоваренный концерн Heineken продал сто процентов своего российского бизнеса группе компаний "Арнест" — крупному производителю косметики, хозяйственных товаров РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T10:13
2023-08-25T14:32
экономика
россия
heineken
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780472283_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_24dd01eaacbc387c9cd287fd09ca50de.jpg
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Пивоваренный концерн Heineken продал сто процентов своего российского бизнеса группе компаний "Арнест" — крупному производителю косметики, хозяйственных товаров и упаковки, об этом сообщила пресс-служба нидерландской компании. "Цена покупки бизнеса "Heineken Россия" составляет один евро за 100 процентов акций. Все оставшиеся активы, включая семь пивоваренных заводов в России, перейдут к новым владельцам", — отметили там.Право обратного выкупа не предусмотрено. Heineken оценила убыток от продажи в 300 миллионов евро."Арнест" также обязался погасить внутренний долг российского бизнеса перед головной компанией группы примерно в сто миллионов евро, платить будут в рассрочку. Кроме того, новый владелец пообещал дать гарантии занятости 1800 сотрудникам на ближайшие три года.В течение шести месяцев будет прекращено производство бренда Amstel, а другие международные бренды не будут лицензированы в России, за исключением трехлетней лицензии для нескольких региональных иностранных брендов, говорится в сообщении. Нидерландская компания не будет иметь к этому никакого отношения.По данным на начало августа, поступления в федеральный бюджет от сделок по продаже российского бизнеса компаниями из недружественных стран составили 54, 27 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20230823/aktivy-1891697627.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780472283_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7f77ad1f6d19d9279dae99e26e17d635.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, heineken
Экономика, Россия, Heineken
Концерн Heineken продал российские активы за один евро

Heineken завершил продажу российских активов группе компаний Arnest

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПиво Heineken на полках в магазине
Пиво Heineken на полках в магазине - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Пиво Heineken на полках в магазине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Пивоваренный концерн Heineken продал сто процентов своего российского бизнеса группе компаний "Арнест" — крупному производителю косметики, хозяйственных товаров и упаковки, об этом сообщила пресс-служба нидерландской компании.
"Цена покупки бизнеса "Heineken Россия" составляет один евро за 100 процентов акций. Все оставшиеся активы, включая семь пивоваренных заводов в России, перейдут к новым владельцам", — отметили там.
Право обратного выкупа не предусмотрено. Heineken оценила убыток от продажи в 300 миллионов евро.
"Арнест" также обязался погасить внутренний долг российского бизнеса перед головной компанией группы примерно в сто миллионов евро, платить будут в рассрочку. Кроме того, новый владелец пообещал дать гарантии занятости 1800 сотрудникам на ближайшие три года.
В течение шести месяцев будет прекращено производство бренда Amstel, а другие международные бренды не будут лицензированы в России, за исключением трехлетней лицензии для нескольких региональных иностранных брендов, говорится в сообщении. Нидерландская компания не будет иметь к этому никакого отношения.
По данным на начало августа, поступления в федеральный бюджет от сделок по продаже российского бизнеса компаниями из недружественных стран составили 54, 27 миллиарда рублей.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
ЦБ раскрыл детали планов по обмену замороженными активами
23 августа, 11:38
 
ЭкономикаРоссияHeineken
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала