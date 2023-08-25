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Концерн Heineken продал российские активы за один евро
Концерн Heineken продал российские активы за один евро - РИА Новости, 25.08.2023
Концерн Heineken продал российские активы за один евро
Пивоваренный концерн Heineken продал сто процентов своего российского бизнеса группе компаний "Арнест" — крупному производителю косметики, хозяйственных товаров РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T10:13
2023-08-25T10:13
2023-08-25T14:32
экономика
россия
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Пивоваренный концерн Heineken продал сто процентов своего российского бизнеса группе компаний "Арнест" — крупному производителю косметики, хозяйственных товаров и упаковки, об этом сообщила пресс-служба нидерландской компании. "Цена покупки бизнеса "Heineken Россия" составляет один евро за 100 процентов акций. Все оставшиеся активы, включая семь пивоваренных заводов в России, перейдут к новым владельцам", — отметили там.Право обратного выкупа не предусмотрено. Heineken оценила убыток от продажи в 300 миллионов евро."Арнест" также обязался погасить внутренний долг российского бизнеса перед головной компанией группы примерно в сто миллионов евро, платить будут в рассрочку. Кроме того, новый владелец пообещал дать гарантии занятости 1800 сотрудникам на ближайшие три года.В течение шести месяцев будет прекращено производство бренда Amstel, а другие международные бренды не будут лицензированы в России, за исключением трехлетней лицензии для нескольких региональных иностранных брендов, говорится в сообщении. Нидерландская компания не будет иметь к этому никакого отношения.По данным на начало августа, поступления в федеральный бюджет от сделок по продаже российского бизнеса компаниями из недружественных стран составили 54, 27 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20230823/aktivy-1891697627.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, heineken
Экономика, Россия, Heineken
Концерн Heineken продал российские активы за один евро
Heineken завершил продажу российских активов группе компаний Arnest
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Пивоваренный концерн Heineken продал сто процентов своего российского бизнеса группе компаний "Арнест" — крупному производителю косметики, хозяйственных товаров и упаковки, об этом сообщила пресс-служба нидерландской компании.
"Цена покупки бизнеса "Heineken Россия" составляет один евро за 100 процентов акций. Все оставшиеся активы, включая семь пивоваренных заводов в России
, перейдут к новым владельцам", — отметили там.
Право обратного выкупа не предусмотрено. Heineken оценила убыток от продажи в 300 миллионов евро.
"Арнест" также обязался погасить внутренний долг российского бизнеса перед головной компанией группы примерно в сто миллионов евро, платить будут в рассрочку. Кроме того, новый владелец пообещал дать гарантии занятости 1800 сотрудникам на ближайшие три года.
В течение шести месяцев будет прекращено производство бренда Amstel, а другие международные бренды не будут лицензированы в России, за исключением трехлетней лицензии для нескольких региональных иностранных брендов, говорится в сообщении. Нидерландская компания не будет иметь к этому никакого отношения.
По данным на начало августа, поступления в федеральный бюджет от сделок по продаже российского бизнеса компаниями из недружественных стран составили 54, 27 миллиарда рублей.
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