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Путин установил приведение к присяге добровольцев и бойцов теробороны - РИА Новости, 25.08.2023
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14:42 25.08.2023 (обновлено: 16:15 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/prisyaga-1892220056.html
Путин установил приведение к присяге добровольцев и бойцов теробороны
Путин установил приведение к присяге добровольцев и бойцов теробороны - РИА Новости, 25.08.2023
Путин установил приведение к присяге добровольцев и бойцов теробороны
Президент России Владимир Путин подписал указ о приведении к присяге ряда лиц, в том числе поступающих в добровольческие формирования, привлекаемых для мер... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T14:42
2023-08-25T16:15
владимир путин
россия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о приведении к присяге ряда лиц, в том числе поступающих в добровольческие формирования, привлекаемых для мер территориальной обороны, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."В целях формирования духовно-нравственных основ защиты РФ, ее независимости и конституционного строя постановляю: 1. Установить, что к присяге перед Государственным флагом РФ приводятся: а) лица, поступающие (поступившие) в добровольческие формирования, и иные лица, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, другие войска, воинские формирования и органы, предусмотренные Федеральным законом от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ "Об обороне", и принимающие участие в специальной военной операции;... в) лица, привлекаемые для осуществления мероприятий по территориальной обороне", - говорится в документе.Кроме того, согласно указу, к присяге приводятся работники охранных госпредприятий в новых регионах."2. Установить следующий текст присяги: "Я (фамилия, имя, отчество) торжественно присягаю на верность РФ, обязуюсь свято соблюдать Конституцию РФ, строго выполнять приказы командиров и начальников, добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности. Клянусь быть преданным РФ, мужественно защищать ее независимость и конституционный строй", - добавляется в документе.Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования, 25 августа.
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Путин установил приведение к присяге добровольцев и бойцов теробороны

Путин подписал указ, по которому добровольцы будут присягать перед флагом РФ

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о приведении к присяге ряда лиц, в том числе поступающих в добровольческие формирования, привлекаемых для мер территориальной обороны, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"В целях формирования духовно-нравственных основ защиты РФ, ее независимости и конституционного строя постановляю: 1. Установить, что к присяге перед Государственным флагом РФ приводятся: а) лица, поступающие (поступившие) в добровольческие формирования, и иные лица, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, другие войска, воинские формирования и органы, предусмотренные Федеральным законом от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ "Об обороне", и принимающие участие в специальной военной операции;... в) лица, привлекаемые для осуществления мероприятий по территориальной обороне", - говорится в документе.
Кроме того, согласно указу, к присяге приводятся работники охранных госпредприятий в новых регионах.
"2. Установить следующий текст присяги: "Я (фамилия, имя, отчество) торжественно присягаю на верность РФ, обязуюсь свято соблюдать Конституцию РФ, строго выполнять приказы командиров и начальников, добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности. Клянусь быть преданным РФ, мужественно защищать ее независимость и конституционный строй", - добавляется в документе.
Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования, 25 августа.
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