https://ria.ru/20230825/primore-1892135637.html

Губернатор Приморья призвал сократить рабочий день из-за циклона

Губернатор Приморья призвал сократить рабочий день из-за циклона - РИА Новости, 25.08.2023

Губернатор Приморья призвал сократить рабочий день из-за циклона

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко попросил работодателей региона в пятницу отпустить сотрудников домой пораньше, если город, где находится компания,... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T08:35

2023-08-25T08:35

2023-08-25T10:44

происшествия

владивосток

приморский край

олег кожемяко

артем

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ВЛАДИВОСТОК, 25 авг — РИА Новости. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко попросил работодателей региона в пятницу отпустить сотрудников домой пораньше, если город, где находится компания, оказался под воздействием циклона, сообщили в пресс-службе правительства Приморья. "Убедительная просьба к руководителям предприятий в тех городах, где сейчас сложное транспортное сообщение, есть переливы через дороги, дать возможность сотрудникам уйти домой пораньше. Это уменьшит число пробок на дорогах, а у людей будет больше возможностей заняться своим домом", — отметили в краевой администрации.На 25 августа в Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за южного циклона. Ливень во Владивостоке начался утром пятницы, затопило множество участков дорог, отдельные дворы. Как сообщил РИА Новости представитель Примгидромета Виктор Чулков, к 10:00 (3:00 мск) в городе выпало 65 миллиметров осадков при месячной норме 176 миллиметров. По данным прокуратуры, с 5:00 до 13:00 (22:00 четверга — 6:00 мск) аварийные отключения оставили около 70 тысяч горожан без света. Движение трамваев остановлено. Временно была перекрыта федеральная дорога "Уссури" в районе остановки "Седанка", впоследствии ее снова открыли. Подтопление улиц и дворов наблюдается и в соседнем Артеме. В своем Telegram-канале Кожемяко сообщил, что сильные и очень сильные осадки "на этот раз пришли во Владивосток, Артем, Хасанский округ, также на пути непогоды — Уссурийск, Дальнереченский, Кировский и Надеждинский районы, Красноармейский округ".

https://ria.ru/20230823/tayfun-1891645461.html

владивосток

приморский край

артем

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владивосток, приморский край, олег кожемяко, артем