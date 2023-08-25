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Губернатор Приморья призвал сократить рабочий день из-за циклона - РИА Новости, 25.08.2023
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08:35 25.08.2023 (обновлено: 10:44 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/primore-1892135637.html
Губернатор Приморья призвал сократить рабочий день из-за циклона
Губернатор Приморья призвал сократить рабочий день из-за циклона - РИА Новости, 25.08.2023
Губернатор Приморья призвал сократить рабочий день из-за циклона
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко попросил работодателей региона в пятницу отпустить сотрудников домой пораньше, если город, где находится компания,... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T08:35
2023-08-25T10:44
происшествия
владивосток
приморский край
олег кожемяко
артем
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ВЛАДИВОСТОК, 25 авг — РИА Новости. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко попросил работодателей региона в пятницу отпустить сотрудников домой пораньше, если город, где находится компания, оказался под воздействием циклона, сообщили в пресс-службе правительства Приморья. &quot;Убедительная просьба к руководителям предприятий в тех городах, где сейчас сложное транспортное сообщение, есть переливы через дороги, дать возможность сотрудникам уйти домой пораньше. Это уменьшит число пробок на дорогах, а у людей будет больше возможностей заняться своим домом&quot;, — отметили в краевой администрации.На 25 августа в Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за южного циклона. Ливень во Владивостоке начался утром пятницы, затопило множество участков дорог, отдельные дворы. Как сообщил РИА Новости представитель Примгидромета Виктор Чулков, к 10:00 (3:00 мск) в городе выпало 65 миллиметров осадков при месячной норме 176 миллиметров. По данным прокуратуры, с 5:00 до 13:00 (22:00 четверга — 6:00 мск) аварийные отключения оставили около 70 тысяч горожан без света. Движение трамваев остановлено. Временно была перекрыта федеральная дорога "Уссури" в районе остановки "Седанка", впоследствии ее снова открыли. Подтопление улиц и дворов наблюдается и в соседнем Артеме. В своем Telegram-канале Кожемяко сообщил, что сильные и очень сильные осадки "на этот раз пришли во Владивосток, Артем, Хасанский округ, также на пути непогоды — Уссурийск, Дальнереченский, Кировский и Надеждинский районы, Красноармейский округ".
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происшествия, владивосток, приморский край, олег кожемяко, артем
Происшествия, Владивосток, Приморский край, Олег Кожемяко, Артем
Губернатор Приморья призвал сократить рабочий день из-за циклона

Кожемяко призвал работодателей сократить в пятницу рабочий день из-за ливня

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкДевушка на одной из улиц Владивостока, затопленных в результате сильного ливня
Девушка на одной из улиц Владивостока, затопленных в результате сильного ливня - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Девушка на одной из улиц Владивостока, затопленных в результате сильного ливня
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 25 авг — РИА Новости. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко попросил работодателей региона в пятницу отпустить сотрудников домой пораньше, если город, где находится компания, оказался под воздействием циклона, сообщили в пресс-службе правительства Приморья.
«

"Убедительная просьба к руководителям предприятий в тех городах, где сейчас сложное транспортное сообщение, есть переливы через дороги, дать возможность сотрудникам уйти домой пораньше. Это уменьшит число пробок на дорогах, а у людей будет больше возможностей заняться своим домом", — отметили в краевой администрации.

На 25 августа в Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за южного циклона. Ливень во Владивостоке начался утром пятницы, затопило множество участков дорог, отдельные дворы. Как сообщил РИА Новости представитель Примгидромета Виктор Чулков, к 10:00 (3:00 мск) в городе выпало 65 миллиметров осадков при месячной норме 176 миллиметров.
По данным прокуратуры, с 5:00 до 13:00 (22:00 четверга — 6:00 мск) аварийные отключения оставили около 70 тысяч горожан без света. Движение трамваев остановлено. Временно была перекрыта федеральная дорога "Уссури" в районе остановки "Седанка", впоследствии ее снова открыли. Подтопление улиц и дворов наблюдается и в соседнем Артеме.
В своем Telegram-канале Кожемяко сообщил, что сильные и очень сильные осадки "на этот раз пришли во Владивосток, Артем, Хасанский округ, также на пути непогоды — Уссурийск, Дальнереченский, Кировский и Надеждинский районы, Красноармейский округ".
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ПроисшествияВладивостокПриморский крайОлег КожемякоАртем
 
 
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