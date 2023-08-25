https://ria.ru/20230825/primore-1892121002.html

Число затопленных ливнями придомовых участков в Приморье выросло до 1010

Число затопленных ливнями придомовых участков в Приморье выросло до 1010 - РИА Новости, 25.08.2023

Число затопленных ливнями придомовых участков в Приморье выросло до 1010

Число затопленных ливнями придомовых территорий в Приморье за сутки выросло с 848 до 1010, отрезаны девять населенных пунктов, сообщил РИА Новости представитель РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T04:32

2023-08-25T04:32

2023-08-25T04:32

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – РИА Новости. Число затопленных ливнями придомовых территорий в Приморье за сутки выросло с 848 до 1010, отрезаны девять населенных пунктов, сообщил РИА Новости представитель регионального министерства ГО и ЧС. В середине августа тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки, подтопившие тысячи домов. В крае был введен региональный режим ЧС. В среду, 23 августа, фронтальные разделы принесли новые ливни в Приморье, снова начало топить участки и жилые дома. По данным на четверг, в 13 районах было подтоплено 39 многоквартирных домов, 30 частных домов, 848 придомовых территорий. "В настоящее время на территории 13 муниципальных образований края в 23 населенных пунктах остаются подтоплены 69 домов: 33 многоквартирных и 36 частных, 1010 придомовых территорий, восемь участков дорог, отрезаны девять населенных пунктов. В Артемовском ГО в трех СНТ "Энергетик", "ИВА, "Бытовик" подтоплено 50 дачных домов", - сказал собеседник. По его словам, в семи районах на дорогах отмечаются 13 переливов и 10 размывов.

https://ria.ru/20230731/tayfun-1887275651.html

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происшествия