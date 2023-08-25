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Число затопленных ливнями придомовых участков в Приморье выросло до 1010 - РИА Новости, 25.08.2023
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04:32 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/primore-1892121002.html
Число затопленных ливнями придомовых участков в Приморье выросло до 1010
Число затопленных ливнями придомовых участков в Приморье выросло до 1010 - РИА Новости, 25.08.2023
Число затопленных ливнями придомовых участков в Приморье выросло до 1010
Число затопленных ливнями придомовых территорий в Приморье за сутки выросло с 848 до 1010, отрезаны девять населенных пунктов, сообщил РИА Новости представитель РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T04:32
2023-08-25T04:32
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – РИА Новости. Число затопленных ливнями придомовых территорий в Приморье за сутки выросло с 848 до 1010, отрезаны девять населенных пунктов, сообщил РИА Новости представитель регионального министерства ГО и ЧС. В середине августа тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки, подтопившие тысячи домов. В крае был введен региональный режим ЧС. В среду, 23 августа, фронтальные разделы принесли новые ливни в Приморье, снова начало топить участки и жилые дома. По данным на четверг, в 13 районах было подтоплено 39 многоквартирных домов, 30 частных домов, 848 придомовых территорий. "В настоящее время на территории 13 муниципальных образований края в 23 населенных пунктах остаются подтоплены 69 домов: 33 многоквартирных и 36 частных, 1010 придомовых территорий, восемь участков дорог, отрезаны девять населенных пунктов. В Артемовском ГО в трех СНТ "Энергетик", "ИВА, "Бытовик" подтоплено 50 дачных домов", - сказал собеседник. По его словам, в семи районах на дорогах отмечаются 13 переливов и 10 размывов.
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происшествия
Происшествия
Число затопленных ливнями придомовых участков в Приморье выросло до 1010

Число затопленных ливнями участков в Приморье за сутки выросло с 848 до 1010

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЖенщина на одной из улиц Владивостока, затопленных в результате ливня
Женщина на одной из улиц Владивостока, затопленных в результате ливня - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Женщина на одной из улиц Владивостока, затопленных в результате ливня. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – РИА Новости. Число затопленных ливнями придомовых территорий в Приморье за сутки выросло с 848 до 1010, отрезаны девять населенных пунктов, сообщил РИА Новости представитель регионального министерства ГО и ЧС.
В середине августа тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки, подтопившие тысячи домов. В крае был введен региональный режим ЧС. В среду, 23 августа, фронтальные разделы принесли новые ливни в Приморье, снова начало топить участки и жилые дома. По данным на четверг, в 13 районах было подтоплено 39 многоквартирных домов, 30 частных домов, 848 придомовых территорий.
"В настоящее время на территории 13 муниципальных образований края в 23 населенных пунктах остаются подтоплены 69 домов: 33 многоквартирных и 36 частных, 1010 придомовых территорий, восемь участков дорог, отрезаны девять населенных пунктов. В Артемовском ГО в трех СНТ "Энергетик", "ИВА, "Бытовик" подтоплено 50 дачных домов", - сказал собеседник.
По его словам, в семи районах на дорогах отмечаются 13 переливов и 10 размывов.
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