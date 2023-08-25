Британская разведка предположила, что Пригожин погиб
Британская разведка спустя двое суток предположила, что Пригожин погиб
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкФрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области
Фрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Британские разведслужбы полагают, что глава группы "Вагнер" Евгений Пригожин, вероятно, погиб в авиакатастрофе, несмотря на то, что, по их мнению, этому нет однозначных доказательств, следует из распространенного в пятницу заявления министерства обороны Великобритании.
"Еще нет однозначных доказательств того, что Пригожин был на борту. Известно, что он принимает исключительные меры безопасности. Однако высоко вероятно, что он действительно мертв", - говорится в тексте.
Как считают в ведомстве, уход Пригожина окажет глубокое дестабилизирующее действие на группу "Вагнер".
Позднее премьер-министр страны Риши Сунак заявил в эфире телеканала Sky News, что Великобритания внимательно следит за ситуацией вокруг авиакатастрофы и сотрудничает с союзниками в попытке установить, что произошло.
По информации МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Также ведомство сообщало, что самолет, разбившийся в Тверской области, принадлежал ООО "МНТ-Аэро", которое специализируется на бизнес-перевозках.
Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту. Следственный комитет России после ЧП завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Добавлялось, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.
Следственный комитет России завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после авиакатастрофы в Тверской области. На место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.