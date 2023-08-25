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Британская разведка предположила, что Пригожин погиб - РИА Новости, 25.08.2023
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18:46 25.08.2023 (обновлено: 18:47 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/prigozhin-1892305266.html
Британская разведка предположила, что Пригожин погиб
Британская разведка предположила, что Пригожин погиб - РИА Новости, 25.08.2023
Британская разведка предположила, что Пригожин погиб
Британские разведслужбы полагают, что глава группы "Вагнер" Евгений Пригожин, вероятно, погиб в авиакатастрофе, несмотря на то, что, по их мнению, этому нет... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T18:46
2023-08-25T18:47
россия
великобритания
евгений пригожин
риши сунак
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение частного самолета в тверской области
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Британские разведслужбы полагают, что глава группы "Вагнер" Евгений Пригожин, вероятно, погиб в авиакатастрофе, несмотря на то, что, по их мнению, этому нет однозначных доказательств, следует из распространенного в пятницу заявления министерства обороны Великобритании. "Еще нет однозначных доказательств того, что Пригожин был на борту. Известно, что он принимает исключительные меры безопасности. Однако высоко вероятно, что он действительно мертв", - говорится в тексте. Как считают в ведомстве, уход Пригожина окажет глубокое дестабилизирующее действие на группу "Вагнер". Позднее премьер-министр страны Риши Сунак заявил в эфире телеканала Sky News, что Великобритания внимательно следит за ситуацией вокруг авиакатастрофы и сотрудничает с союзниками в попытке установить, что произошло. По информации МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Также ведомство сообщало, что самолет, разбившийся в Тверской области, принадлежал ООО "МНТ-Аэро", которое специализируется на бизнес-перевозках. Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту. Следственный комитет России после ЧП завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Добавлялось, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы. Следственный комитет России завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после авиакатастрофы в Тверской области. На место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.
https://ria.ru/20230825/lukashenko-1892266540.html
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россия, великобритания, евгений пригожин, риши сунак, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение частного самолета в тверской области, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), в мире
Россия, Великобритания, Евгений Пригожин, Риши Сунак, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение частного самолета в Тверской области, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), В мире
Британская разведка предположила, что Пригожин погиб

Британская разведка спустя двое суток предположила, что Пригожин погиб

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкФрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области
Фрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Фрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Британские разведслужбы полагают, что глава группы "Вагнер" Евгений Пригожин, вероятно, погиб в авиакатастрофе, несмотря на то, что, по их мнению, этому нет однозначных доказательств, следует из распространенного в пятницу заявления министерства обороны Великобритании.
"Еще нет однозначных доказательств того, что Пригожин был на борту. Известно, что он принимает исключительные меры безопасности. Однако высоко вероятно, что он действительно мертв", - говорится в тексте.
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Как считают в ведомстве, уход Пригожина окажет глубокое дестабилизирующее действие на группу "Вагнер".
Позднее премьер-министр страны Риши Сунак заявил в эфире телеканала Sky News, что Великобритания внимательно следит за ситуацией вокруг авиакатастрофы и сотрудничает с союзниками в попытке установить, что произошло.
По информации МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Также ведомство сообщало, что самолет, разбившийся в Тверской области, принадлежал ООО "МНТ-Аэро", которое специализируется на бизнес-перевозках.
Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту. Следственный комитет России после ЧП завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Добавлялось, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.
Следственный комитет России завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после авиакатастрофы в Тверской области. На место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.
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РоссияВеликобританияЕвгений ПригожинРиши СунакМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение частного самолета в Тверской областиФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)В мире
 
 
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