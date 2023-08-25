https://ria.ru/20230825/prigozhin-1892248083.html

Лукашенко ответил на вопрос о виновных в катастрофе самолета Пригожина

Лукашенко ответил на вопрос о виновных в катастрофе самолета Пригожина - РИА Новости, 25.08.2023

Лукашенко ответил на вопрос о виновных в катастрофе самолета Пригожина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, касаясь катастрофы самолета основателя "Вагнера" Евгения Пригожина, заявил, что не может сказать, кто это сделал, но... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T16:21

2023-08-25T16:21

2023-08-25T16:26

крушение частного самолета в тверской области

происшествия

владимир путин

евгений пригожин

александр лукашенко

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МИНСК, 25 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, касаясь катастрофы самолета основателя "Вагнера" Евгения Пригожина, заявил, что не может сказать, кто это сделал, но не может представить, что виноват российский лидер Владимир Путин."Я не могу сказать, кто это сделал. Я не стану адвокатом даже у своего старшего брата. Но я знаю Путина. Это расчетливый, очень спокойный и даже медлительный человек, принимая решения по другим, менее сложным вопросам. Поэтому я не могу представить, что это сделал Путин, что виноват Путин. Слишком грубая, непрофессиональная работа, если уж на то пошло", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.Лукашенко отметил, что ответственность за катастрофу сейчас многие пытаются "повесить" на президента России. Но, по словам главы белорусского государства, российский лидер здесь абсолютно ни при чем.По информации МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Также ведомство сообщало, что самолет принадлежал ООО "МНТ-Аэро", которое специализируется на бизнес-перевозках.Следственный комитет России завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после авиакатастрофы в Тверской области. Добавляется, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.

https://ria.ru/20230824/vagner-1892075333.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

крушение частного самолета в тверской области, происшествия, владимир путин, евгений пригожин, александр лукашенко