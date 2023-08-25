https://ria.ru/20230825/prigozhin-1892150347.html

В ЦАР прокомментировали гибель Пригожина

В ЦАР прокомментировали гибель Пригожина - РИА Новости, 25.08.2023

В ЦАР прокомментировали гибель Пригожина

Гибель бизнесмена Евгения Пригожина не повлияет на сотрудничество Центральноафриканской республики с Россией, заявил советник президента страны Фостена Арканжа... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T10:22

2023-08-25T10:22

2023-08-25T11:04

евгений пригожин

крушение частного самолета в тверской области

цар

россия

в мире

москва

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Гибель бизнесмена Евгения Пригожина не повлияет на сотрудничество Центральноафриканской республики с Россией, заявил советник президента страны Фостена Арканжа Туадеры Фидель Гуанджика в интервью Financial Times."Это печальная новость (о гибели Пригожина. — Прим. ред.), он спас демократию, поэтому страна (ЦАР. — Прим. ред.) в трауре. Но для нас это абсолютно ничего не меняет", — отметил собеседник газеты.Гуанджика добавил, что соглашение с Москвой позволяет продолжить присутствие российских инструкторов в ЦАР.Как подчеркивал Пригожин, основанная им "Группа Вагнера" не позволила устроить переворот в Центральноафриканской республике и уничтожила тысячи террористов в Африке.Крушение частного самолета ПригожинаВечером в среду бизнес-джет Embraer Legacy разбился возле населенного пункта Куженкино в Тверской области. На борту находились десять человек, включая трех членов экипажа. Все они погибли.Согласно опубликованному Росавиацией списку пассажиров, на борту находился Евгений Пригожин. Упавший самолет принадлежал ООО "МНТ-Аэро", специализирующемуся на бизнес-перевозках.По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

https://ria.ru/20230824/pentagon-1892098790.html

https://ria.ru/20230825/soboleznovaniya-1892110543.html

цар

россия

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Влада Копылова

евгений пригожин, крушение частного самолета в тверской области, цар, россия, в мире, москва, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)