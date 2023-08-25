https://ria.ru/20230825/prigozhin-1892150347.html
В ЦАР прокомментировали гибель Пригожина
В ЦАР прокомментировали гибель Пригожина - РИА Новости, 25.08.2023
В ЦАР прокомментировали гибель Пригожина
Гибель бизнесмена Евгения Пригожина не повлияет на сотрудничество Центральноафриканской республики с Россией, заявил советник президента страны Фостена Арканжа... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T10:22
2023-08-25T10:22
2023-08-25T11:04
евгений пригожин
крушение частного самолета в тверской области
цар
россия
в мире
москва
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Гибель бизнесмена Евгения Пригожина не повлияет на сотрудничество Центральноафриканской республики с Россией, заявил советник президента страны Фостена Арканжа Туадеры Фидель Гуанджика в интервью Financial Times."Это печальная новость (о гибели Пригожина. — Прим. ред.), он спас демократию, поэтому страна (ЦАР. — Прим. ред.) в трауре. Но для нас это абсолютно ничего не меняет", — отметил собеседник газеты.Гуанджика добавил, что соглашение с Москвой позволяет продолжить присутствие российских инструкторов в ЦАР.Как подчеркивал Пригожин, основанная им "Группа Вагнера" не позволила устроить переворот в Центральноафриканской республике и уничтожила тысячи террористов в Африке.Крушение частного самолета ПригожинаВечером в среду бизнес-джет Embraer Legacy разбился возле населенного пункта Куженкино в Тверской области. На борту находились десять человек, включая трех членов экипажа. Все они погибли.Согласно опубликованному Росавиацией списку пассажиров, на борту находился Евгений Пригожин. Упавший самолет принадлежал ООО "МНТ-Аэро", специализирующемуся на бизнес-перевозках.По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
https://ria.ru/20230824/pentagon-1892098790.html
https://ria.ru/20230825/soboleznovaniya-1892110543.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений пригожин, крушение частного самолета в тверской области, цар, россия, в мире, москва, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Евгений Пригожин, Крушение частного самолета в Тверской области, ЦАР, Россия, В мире, Москва, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В ЦАР прокомментировали гибель Пригожина
Советник президента ЦАР: гибель Пригожина не изменит сотрудничество с Россией