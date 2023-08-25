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В ДНР вынесли приговор украинским морпехам за расстрел жителей Мариуполя - РИА Новости, 25.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:17 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/prigovor-1892162275.html
В ДНР вынесли приговор украинским морпехам за расстрел жителей Мариуполя
В ДНР вынесли приговор украинским морпехам за расстрел жителей Мариуполя - РИА Новости, 25.08.2023
В ДНР вынесли приговор украинским морпехам за расстрел жителей Мариуполя
Верховный суд ДНР осудил на 25 лет лишения свободы строгого режима двоих украинских морпехов, в марте 2022 года расстрелявших четырёх мирных жителей Мариуполя,... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T11:17
2023-08-25T11:17
специальная военная операция на украине
происшествия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
мариуполь
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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Верховный суд ДНР осудил на 25 лет лишения свободы строгого режима двоих украинских морпехов, в марте 2022 года расстрелявших четырёх мирных жителей Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих 1-го отдельного батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины: 25-летнего Романа Петренко и 22-летнего Алексея Хроленко. Они признаны виновными по пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жесткое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)", - сообщили в прокуратуре. В суде было установлено, что осужденные с 20 по 31 марта 2022 года находились на боевой позиции "Террикон", расположенной в Мариуполе на шлаковой горе вблизи металлургического комбината имени Ильича. Как-то они заметили двигавшийся вблизи их позиции со стороны проспекта Карпова по улице Новосибирской автомобиль, в котором находились четверо гражданских лиц. Петренко и Хроленко доложили об этом по рации командиру 2-й разведывательной роты Андрею Каменеву, который отдал приказ открыть огонь на поражение. "Исполняя преступный приказ командира, Петренко и Хроленко расстреляли движущийся автомобиль из автоматов Калашникова… Четверо гражданских лиц скончались на месте преступления", - сообщили в прокуратуре. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Петренко и Хроленко к 25 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима каждого.
https://ria.ru/20230824/sud-1891994882.html
https://ria.ru/20230816/sud-1890357458.html
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происшествия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, мариуполь
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Мариуполь
В ДНР вынесли приговор украинским морпехам за расстрел жителей Мариуполя

В ДНР осудили на 25 лет морпехов ВСУ, расстрелявших четырех жителей Мариуполя

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкВид на Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича
Вид на Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Вид на Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Верховный суд ДНР осудил на 25 лет лишения свободы строгого режима двоих украинских морпехов, в марте 2022 года расстрелявших четырёх мирных жителей Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР.
«
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих 1-го отдельного батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины: 25-летнего Романа Петренко и 22-летнего Алексея Хроленко. Они признаны виновными по пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жесткое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)", - сообщили в прокуратуре.
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В суде было установлено, что осужденные с 20 по 31 марта 2022 года находились на боевой позиции "Террикон", расположенной в Мариуполе на шлаковой горе вблизи металлургического комбината имени Ильича. Как-то они заметили двигавшийся вблизи их позиции со стороны проспекта Карпова по улице Новосибирской автомобиль, в котором находились четверо гражданских лиц. Петренко и Хроленко доложили об этом по рации командиру 2-й разведывательной роты Андрею Каменеву, который отдал приказ открыть огонь на поражение.
«
"Исполняя преступный приказ командира, Петренко и Хроленко расстреляли движущийся автомобиль из автоматов Калашникова… Четверо гражданских лиц скончались на месте преступления", - сообщили в прокуратуре.
С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Петренко и Хроленко к 25 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима каждого.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаМариуполь
 
 
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