В ДНР вынесли приговор украинским морпехам за расстрел жителей Мариуполя
В ДНР осудили на 25 лет морпехов ВСУ, расстрелявших четырех жителей Мариуполя
© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкВид на Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича
Вид на Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Верховный суд ДНР осудил на 25 лет лишения свободы строгого режима двоих украинских морпехов, в марте 2022 года расстрелявших четырёх мирных жителей Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР.
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"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих 1-го отдельного батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины: 25-летнего Романа Петренко и 22-летнего Алексея Хроленко. Они признаны виновными по пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жесткое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)", - сообщили в прокуратуре.
В суде было установлено, что осужденные с 20 по 31 марта 2022 года находились на боевой позиции "Террикон", расположенной в Мариуполе на шлаковой горе вблизи металлургического комбината имени Ильича. Как-то они заметили двигавшийся вблизи их позиции со стороны проспекта Карпова по улице Новосибирской автомобиль, в котором находились четверо гражданских лиц. Петренко и Хроленко доложили об этом по рации командиру 2-й разведывательной роты Андрею Каменеву, который отдал приказ открыть огонь на поражение.
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"Исполняя преступный приказ командира, Петренко и Хроленко расстреляли движущийся автомобиль из автоматов Калашникова… Четверо гражданских лиц скончались на месте преступления", - сообщили в прокуратуре.
С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Петренко и Хроленко к 25 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима каждого.