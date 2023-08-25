https://ria.ru/20230825/prigovor-1892162275.html

В ДНР вынесли приговор украинским морпехам за расстрел жителей Мариуполя

В ДНР вынесли приговор украинским морпехам за расстрел жителей Мариуполя - РИА Новости, 25.08.2023

В ДНР вынесли приговор украинским морпехам за расстрел жителей Мариуполя

Верховный суд ДНР осудил на 25 лет лишения свободы строгого режима двоих украинских морпехов, в марте 2022 года расстрелявших четырёх мирных жителей Мариуполя,... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T11:17

2023-08-25T11:17

2023-08-25T11:17

специальная военная операция на украине

происшествия

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

мариуполь

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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Верховный суд ДНР осудил на 25 лет лишения свободы строгого режима двоих украинских морпехов, в марте 2022 года расстрелявших четырёх мирных жителей Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих 1-го отдельного батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины: 25-летнего Романа Петренко и 22-летнего Алексея Хроленко. Они признаны виновными по пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жесткое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)", - сообщили в прокуратуре. В суде было установлено, что осужденные с 20 по 31 марта 2022 года находились на боевой позиции "Террикон", расположенной в Мариуполе на шлаковой горе вблизи металлургического комбината имени Ильича. Как-то они заметили двигавшийся вблизи их позиции со стороны проспекта Карпова по улице Новосибирской автомобиль, в котором находились четверо гражданских лиц. Петренко и Хроленко доложили об этом по рации командиру 2-й разведывательной роты Андрею Каменеву, который отдал приказ открыть огонь на поражение. "Исполняя преступный приказ командира, Петренко и Хроленко расстреляли движущийся автомобиль из автоматов Калашникова… Четверо гражданских лиц скончались на месте преступления", - сообщили в прокуратуре. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Петренко и Хроленко к 25 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима каждого.

https://ria.ru/20230824/sud-1891994882.html

https://ria.ru/20230816/sud-1890357458.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, мариуполь