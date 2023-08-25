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В новых регионах России начали отменять приговоры, вынесенные при Украине - РИА Новости, 25.08.2023
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09:26 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/prigovor-1892140842.html
В новых регионах России начали отменять приговоры, вынесенные при Украине
В новых регионах России начали отменять приговоры, вынесенные при Украине - РИА Новости, 25.08.2023
В новых регионах России начали отменять приговоры, вынесенные при Украине
Генеральная прокуратура России добивается отмены незаконных политически мотивированных приговоров украинских судов в отношении жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T09:26
2023-08-25T09:26
общество
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
запорожская область
херсонская область
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Генеральная прокуратура России добивается отмены незаконных политически мотивированных приговоров украинских судов в отношении жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей: поступило более 120 представлений, семь из них уже удовлетворены, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "Генеральной прокуратурой Российской Федерации проводится работа по отмене политически мотивированных приговоров, вынесенных украинскими судами на территориях новых регионов до их освобождения от оккупации киевским режимом", - говорится в сообщении. По информации ведомства, жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей признавались виновными за их политические и идеологические убеждения, в том числе за участие в референдумах о независимости Донецкой и Луганской народных республик, защиту охраняемых законом интересов населения и поддержку России. В настоящее время в городские и районные суды новых регионов поступило 126 представлений для отмены таких приговоров и восстановления нарушенных прав. Семь из них уже удовлетворены. Уголовные производства прекращены за отсутствием состава преступления, а правовые последствия привлечения к уголовной ответственности аннулированы.
https://ria.ru/20230523/prigovory-1873582779.html
https://ria.ru/20230823/ukraina-1891485027.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
запорожская область
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общество, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, запорожская область, херсонская область , генеральная прокуратура рф
Общество, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Украина, Запорожская область, Херсонская область , Генеральная прокуратура РФ
В новых регионах России начали отменять приговоры, вынесенные при Украине

ГП: в новых регионах отменили семь приговоров, вынесенных украинскими судами

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Генеральная прокуратура России добивается отмены незаконных политически мотивированных приговоров украинских судов в отношении жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей: поступило более 120 представлений, семь из них уже удовлетворены, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«
"Генеральной прокуратурой Российской Федерации проводится работа по отмене политически мотивированных приговоров, вынесенных украинскими судами на территориях новых регионов до их освобождения от оккупации киевским режимом", - говорится в сообщении.
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Фадеев призвал отменить политические приговоры Киева жителям новых регионов
23 мая, 12:29
По информации ведомства, жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей признавались виновными за их политические и идеологические убеждения, в том числе за участие в референдумах о независимости Донецкой и Луганской народных республик, защиту охраняемых законом интересов населения и поддержку России.
В настоящее время в городские и районные суды новых регионов поступило 126 представлений для отмены таких приговоров и восстановления нарушенных прав. Семь из них уже удовлетворены.
Уголовные производства прекращены за отсутствием состава преступления, а правовые последствия привлечения к уголовной ответственности аннулированы.
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ОбществоРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаЗапорожская областьХерсонская областьГенеральная прокуратура РФ
 
 
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