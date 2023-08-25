https://ria.ru/20230825/prigovor-1892140842.html

В новых регионах России начали отменять приговоры, вынесенные при Украине

В новых регионах России начали отменять приговоры, вынесенные при Украине - РИА Новости, 25.08.2023

В новых регионах России начали отменять приговоры, вынесенные при Украине

Генеральная прокуратура России добивается отмены незаконных политически мотивированных приговоров украинских судов в отношении жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T09:26

2023-08-25T09:26

2023-08-25T09:26

общество

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

запорожская область

херсонская область

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Генеральная прокуратура России добивается отмены незаконных политически мотивированных приговоров украинских судов в отношении жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей: поступило более 120 представлений, семь из них уже удовлетворены, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "Генеральной прокуратурой Российской Федерации проводится работа по отмене политически мотивированных приговоров, вынесенных украинскими судами на территориях новых регионов до их освобождения от оккупации киевским режимом", - говорится в сообщении. По информации ведомства, жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей признавались виновными за их политические и идеологические убеждения, в том числе за участие в референдумах о независимости Донецкой и Луганской народных республик, защиту охраняемых законом интересов населения и поддержку России. В настоящее время в городские и районные суды новых регионов поступило 126 представлений для отмены таких приговоров и восстановления нарушенных прав. Семь из них уже удовлетворены. Уголовные производства прекращены за отсутствием состава преступления, а правовые последствия привлечения к уголовной ответственности аннулированы.

https://ria.ru/20230523/prigovory-1873582779.html

https://ria.ru/20230823/ukraina-1891485027.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

запорожская область

херсонская область

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, запорожская область, херсонская область , генеральная прокуратура рф