https://ria.ru/20230825/prigovor-1892140842.html
В новых регионах России начали отменять приговоры, вынесенные при Украине
В новых регионах России начали отменять приговоры, вынесенные при Украине - РИА Новости, 25.08.2023
В новых регионах России начали отменять приговоры, вынесенные при Украине
Генеральная прокуратура России добивается отмены незаконных политически мотивированных приговоров украинских судов в отношении жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T09:26
2023-08-25T09:26
2023-08-25T09:26
общество
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
запорожская область
херсонская область
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Генеральная прокуратура России добивается отмены незаконных политически мотивированных приговоров украинских судов в отношении жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей: поступило более 120 представлений, семь из них уже удовлетворены, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "Генеральной прокуратурой Российской Федерации проводится работа по отмене политически мотивированных приговоров, вынесенных украинскими судами на территориях новых регионов до их освобождения от оккупации киевским режимом", - говорится в сообщении. По информации ведомства, жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей признавались виновными за их политические и идеологические убеждения, в том числе за участие в референдумах о независимости Донецкой и Луганской народных республик, защиту охраняемых законом интересов населения и поддержку России. В настоящее время в городские и районные суды новых регионов поступило 126 представлений для отмены таких приговоров и восстановления нарушенных прав. Семь из них уже удовлетворены. Уголовные производства прекращены за отсутствием состава преступления, а правовые последствия привлечения к уголовной ответственности аннулированы.
https://ria.ru/20230523/prigovory-1873582779.html
https://ria.ru/20230823/ukraina-1891485027.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, запорожская область, херсонская область , генеральная прокуратура рф
Общество, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Украина, Запорожская область, Херсонская область , Генеральная прокуратура РФ
В новых регионах России начали отменять приговоры, вынесенные при Украине
ГП: в новых регионах отменили семь приговоров, вынесенных украинскими судами