https://ria.ru/20230825/poteri-1892209605.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 25.08.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении

Украинские военные за сутки потеряли до 260 солдат на Донецком направлении, российскими подразделениями отражены три атаки противника, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T14:14

2023-08-25T14:14

2023-08-25T14:26

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

украина

клещеевка

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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Украинские военные за сутки потеряли до 260 солдат на Донецком направлении, российскими подразделениями отражены три атаки противника, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."Потери противника на донецком направлении составили до 260 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые машины пехоты, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и две гаубицы Д-20", - сказали в ведомстве.Там добавили, что на донецком направлении подразделениями "Южной" группировки войск совместно с действиями штурмовой и армейской авиации успешно отражены три атаки войск Украины в районах населенных пунктов Зализнянское, Клещеевка и Старомихайловка ДНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

клещеевка

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россия, вооруженные силы украины, украина, клещеевка