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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 25.08.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении
Украинские военные за сутки потеряли до 260 солдат на Донецком направлении, российскими подразделениями отражены три атаки противника, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T14:14
2023-08-25T14:14
2023-08-25T14:26
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
украина
клещеевка
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Украинские военные за сутки потеряли до 260 солдат на Донецком направлении, российскими подразделениями отражены три атаки противника, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."Потери противника на донецком направлении составили до 260 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые машины пехоты, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и две гаубицы Д-20", - сказали в ведомстве.Там добавили, что на донецком направлении подразделениями "Южной" группировки войск совместно с действиями штурмовой и армейской авиации успешно отражены три атаки войск Украины в районах населенных пунктов Зализнянское, Клещеевка и Старомихайловка ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, украина, клещеевка
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Клещеевка
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 260 солдат на Донецком направлении