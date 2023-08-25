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В Курской области умер мужчина, пострадавший при обстреле ВСУ

В Курской области умер мужчина, пострадавший при обстреле ВСУ - РИА Новости, 25.08.2023

В Курской области умер мужчина, пострадавший при обстреле ВСУ

Умер мужчина, пострадавший при обстреле со стороны ВСУ, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Тelegram-канале. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T20:59

2023-08-25T20:59

2023-08-25T21:38

здоровье - общество

курская область

украина

глушковский район

роман старовойт

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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КУРСК, 25 авг — РИА Новости. Умер мужчина, пострадавший при обстреле со стороны ВСУ, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Тelegram-канале."К сожалению, мужчина, попавший сегодня под обстрел со стороны Украины в деревне Елизаветовка скончался. Он поступил в районную ЦРБ в крайне тяжелом состоянии, медики сделали все возможное, но спасти его не удалось", — написал он.Старовойт выразил соболезнования близким и пообещал оказать помощь семье. При атаке украинских боевиков также пострадала женщина, ее госпитализировали с осколочными ранениями.Глушковский район Курской области, где находится Елизаветовка, на юге и западе граничит с Украиной, его регулярно обстреливают ВСУ.

курская область

украина

глушковский район

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здоровье - общество, курская область, украина, глушковский район, роман старовойт, вооруженные силы украины