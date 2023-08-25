Рейтинг@Mail.ru
В Курской области умер мужчина, пострадавший при обстреле ВСУ - РИА Новости, 25.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:59 25.08.2023 (обновлено: 21:38 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/posledstviya-1892318611.html
В Курской области умер мужчина, пострадавший при обстреле ВСУ
В Курской области умер мужчина, пострадавший при обстреле ВСУ - РИА Новости, 25.08.2023
В Курской области умер мужчина, пострадавший при обстреле ВСУ
Умер мужчина, пострадавший при обстреле со стороны ВСУ, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Тelegram-канале. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T20:59
2023-08-25T21:38
здоровье - общество
курская область
украина
глушковский район
роман старовойт
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892240607_0:164:780:603_1920x0_80_0_0_4b571fbefef66a9b41960d944af67b6c.jpg
КУРСК, 25 авг — РИА Новости. Умер мужчина, пострадавший при обстреле со стороны ВСУ, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Тelegram-канале."К сожалению, мужчина, попавший сегодня под обстрел со стороны Украины в деревне Елизаветовка скончался. Он поступил в районную ЦРБ в крайне тяжелом состоянии, медики сделали все возможное, но спасти его не удалось", — написал он.Старовойт выразил соболезнования близким и пообещал оказать помощь семье. При атаке украинских боевиков также пострадала женщина, ее госпитализировали с осколочными ранениями.Глушковский район Курской области, где находится Елизаветовка, на юге и западе граничит с Украиной, его регулярно обстреливают ВСУ.
курская область
украина
глушковский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892240607_0:101:780:686_1920x0_80_0_0_b34412afb887a38871dde09ff392bda8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, курская область, украина, глушковский район, роман старовойт, вооруженные силы украины
Здоровье - Общество, Курская область, Украина, Глушковский район, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Курской области умер мужчина, пострадавший при обстреле ВСУ

Старовойт сообщил о гибели жителя Елизаветовки после обстрела ВСУ

© Фото : Роман Старовойт/TelegramПоследствия обстрела села Елизаветовка
Последствия обстрела села Елизаветовка - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© Фото : Роман Старовойт/Telegram
Последствия обстрела села Елизаветовка
Читать ria.ru в
КУРСК, 25 авг — РИА Новости. Умер мужчина, пострадавший при обстреле со стороны ВСУ, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Тelegram-канале.
"К сожалению, мужчина, попавший сегодня под обстрел со стороны Украины в деревне Елизаветовка скончался. Он поступил в районную ЦРБ в крайне тяжелом состоянии, медики сделали все возможное, но спасти его не удалось", — написал он.
Старовойт выразил соболезнования близким и пообещал оказать помощь семье.
При атаке украинских боевиков также пострадала женщина, ее госпитализировали с осколочными ранениями.
Глушковский район Курской области, где находится Елизаветовка, на юге и западе граничит с Украиной, его регулярно обстреливают ВСУ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:47
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.08.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоКурская областьУкраинаГлушковский районРоман СтаровойтВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала