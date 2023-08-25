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Корабли ВМФ нанесли удар по объекту портовой инфраструктуры Украины - РИА Новости, 25.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:14 25.08.2023 (обновлено: 17:10 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/port-1892209710.html
Корабли ВМФ нанесли удар по объекту портовой инфраструктуры Украины
Корабли ВМФ нанесли удар по объекту портовой инфраструктуры Украины - РИА Новости, 25.08.2023
Корабли ВМФ нанесли удар по объекту портовой инфраструктуры Украины
Корабли ВМФ России ударили крылатыми ракетами морского базирования по порту, используемому украинскими войсками, сообщается в сводке Минобороны. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T14:14
2023-08-25T17:10
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Корабли ВМФ России ударили крылатыми ракетами морского базирования по порту, используемому украинскими войсками, сообщается в сводке Минобороны."Цель удара достигнута. Объект поражен", — говорится в сводке ведомства.Донецкое направлениеПодразделения Южной группировки войск отразили три атаки в районах сел Зализнянское, Клещеевка и Старомихайловка ДНР. Потери противника составили:Купянское направлениеБойцы войсковой группировки "Запад" при поддержке авиации и артиллерийского огня отбили три попытки прорыва 47-й механизированной и 68-й егерской бригад ВСУ в районах Синьковки Харьковской области и Сергеевки ЛНР. Украинские военные за сутки потеряли до 50 человек, два танка, три БМП, два пикапа и гаубицу Д-20.Запорожское направлениеОтражены пять атак. Потери противника составили:Южно-Донецкое и Херсонское направленияГруппировка "Восток" отбила одну атаку в районе населенного пункта Сладкое ДНР. Кроме того, нанесено поражение морским пехотинцам из 38-й бригады в районе Урожайного. В результате боев ВСУ потеряли:На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 50 человек убитыми и ранеными, три автомобиля, артсистему М777, гаубицы "Мста-Б" и Д-30.Краснолиманское направлениеДействиями войск группы "Центр" отбита атака в районе населенного пункта Кузьмино ДНР. Кроме того, нанесен удар по позициям 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Торское и Григоровка Донецкой Народной Республики.В результате действий российских военных потери украинской армии составили:
https://ria.ru/20230718/terakt-1884867464.html
https://ria.ru/20230825/donetsk-1892208060.html
https://ria.ru/20230824/spetsoperatsiya-1891903049.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Украина
Корабли ВМФ нанесли удар по объекту портовой инфраструктуры Украины

Минобороны РФ заявило об ударе ВМФ по объекту портовой инфраструктуры Украины

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкПуск ракет с корабля ВМФ по объектам ВСУ
Пуск ракет с корабля ВМФ по объектам ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Пуск ракет с корабля ВМФ по объектам ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Корабли ВМФ России ударили крылатыми ракетами морского базирования по порту, используемому украинскими войсками, сообщается в сводке Минобороны.
"Цель удара достигнута. Объект поражен", — говорится в сводке ведомства.
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
В ГД предложили атаковать порты Украины в ответ на теракт на Крымском мосту
18 июля, 14:40

Донецкое направление

Подразделения Южной группировки войск отразили три атаки в районах сел Зализнянское, Клещеевка и Старомихайловка ДНР. Потери противника составили:
  • до 260 человек убитыми и ранеными;
  • один танк, два БМП и два автомобиля;
  • самоходная артиллерийская установка (САУ) Krab, две гаубицы Д-20.
Осколки украинских снарядов - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк кассетными снарядами
Вчера, 14:03

Купянское направление

Бойцы войсковой группировки "Запад" при поддержке авиации и артиллерийского огня отбили три попытки прорыва 47-й механизированной и 68-й егерской бригад ВСУ в районах Синьковки Харьковской области и Сергеевки ЛНР. Украинские военные за сутки потеряли до 50 человек, два танка, три БМП, два пикапа и гаубицу Д-20.

Запорожское направление

Отражены пять атак. Потери противника составили:
  • более 110 человек;
  • два БМП Bradley, два бронетранспортера Stryker, четыре автомобиля;
  • три артиллерийские системы М777, два орудия FH-70.

Южно-Донецкое и Херсонское направления

Группировка "Восток" отбила одну атаку в районе населенного пункта Сладкое ДНР. Кроме того, нанесено поражение морским пехотинцам из 38-й бригады в районе Урожайного. В результате боев ВСУ потеряли:
  • до 125 военнослужащих;
  • три автомобиля;
  • САУ Krab, две системы М777, две гаубицы "Мста-Б", одна Д-20, САУ "Гвоздика" и станция РЛС AN/TPQ-36.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.08.2023
24 августа, 15:05
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 50 человек убитыми и ранеными, три автомобиля, артсистему М777, гаубицы "Мста-Б" и Д-30.

Краснолиманское направление

Действиями войск группы "Центр" отбита атака в районе населенного пункта Кузьмино ДНР. Кроме того, нанесен удар по позициям 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Торское и Григоровка Донецкой Народной Республики.
В результате действий российских военных потери украинской армии составили:
  • до 80 человек;
  • четыре бронированные машины, два пикапа.
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФУкраина
 
 
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