https://ria.ru/20230825/port-1892209710.html
Корабли ВМФ нанесли удар по объекту портовой инфраструктуры Украины
Корабли ВМФ нанесли удар по объекту портовой инфраструктуры Украины - РИА Новости, 25.08.2023
Корабли ВМФ нанесли удар по объекту портовой инфраструктуры Украины
Корабли ВМФ России ударили крылатыми ракетами морского базирования по порту, используемому украинскими войсками, сообщается в сводке Минобороны. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T14:14
2023-08-25T14:14
2023-08-25T17:10
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Корабли ВМФ России ударили крылатыми ракетами морского базирования по порту, используемому украинскими войсками, сообщается в сводке Минобороны."Цель удара достигнута. Объект поражен", — говорится в сводке ведомства.Донецкое направлениеПодразделения Южной группировки войск отразили три атаки в районах сел Зализнянское, Клещеевка и Старомихайловка ДНР. Потери противника составили:Купянское направлениеБойцы войсковой группировки "Запад" при поддержке авиации и артиллерийского огня отбили три попытки прорыва 47-й механизированной и 68-й егерской бригад ВСУ в районах Синьковки Харьковской области и Сергеевки ЛНР. Украинские военные за сутки потеряли до 50 человек, два танка, три БМП, два пикапа и гаубицу Д-20.Запорожское направлениеОтражены пять атак. Потери противника составили:Южно-Донецкое и Херсонское направленияГруппировка "Восток" отбила одну атаку в районе населенного пункта Сладкое ДНР. Кроме того, нанесено поражение морским пехотинцам из 38-й бригады в районе Урожайного. В результате боев ВСУ потеряли:На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 50 человек убитыми и ранеными, три автомобиля, артсистему М777, гаубицы "Мста-Б" и Д-30.Краснолиманское направлениеДействиями войск группы "Центр" отбита атака в районе населенного пункта Кузьмино ДНР. Кроме того, нанесен удар по позициям 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Торское и Григоровка Донецкой Народной Республики.В результате действий российских военных потери украинской армии составили:
https://ria.ru/20230718/terakt-1884867464.html
https://ria.ru/20230825/donetsk-1892208060.html
https://ria.ru/20230824/spetsoperatsiya-1891903049.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Украина
Корабли ВМФ нанесли удар по объекту портовой инфраструктуры Украины
Минобороны РФ заявило об ударе ВМФ по объекту портовой инфраструктуры Украины
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.
Корабли ВМФ России ударили крылатыми ракетами морского базирования по порту, используемому украинскими войсками, сообщается в сводке
Минобороны.
"Цель удара достигнута. Объект поражен", — говорится в сводке ведомства.
В ГД предложили атаковать порты Украины в ответ на теракт на Крымском мосту
Подразделения Южной группировки войск отразили три атаки в районах сел Зализнянское, Клещеевка
и Старомихайловка ДНР
. Потери противника составили:
- до 260 человек убитыми и ранеными;
- один танк, два БМП и два автомобиля;
- самоходная артиллерийская установка (САУ) Krab, две гаубицы Д-20.
Украинские войска снова обстреляли Донецк кассетными снарядами
Бойцы войсковой группировки "Запад" при поддержке авиации и артиллерийского огня отбили три попытки прорыва 47-й механизированной и 68-й егерской бригад ВСУ
в районах Синьковки Харьковской области
и Сергеевки ЛНР
. Украинские военные за сутки потеряли до 50 человек, два танка, три БМП, два пикапа и гаубицу Д-20.
Отражены пять атак. Потери противника составили:
- более 110 человек;
- два БМП Bradley, два бронетранспортера Stryker, четыре автомобиля;
- три артиллерийские системы М777, два орудия FH-70.
Южно-Донецкое и Херсонское направления
Группировка "Восток" отбила одну атаку в районе населенного пункта Сладкое ДНР. Кроме того, нанесено поражение морским пехотинцам из 38-й бригады в районе Урожайного. В результате боев ВСУ потеряли:
- до 125 военнослужащих;
- три автомобиля;
- САУ Krab, две системы М777, две гаубицы "Мста-Б", одна Д-20, САУ "Гвоздика" и станция РЛС AN/TPQ-36.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.08.2023
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 50 человек убитыми и ранеными, три автомобиля, артсистему М777, гаубицы "Мста-Б" и Д-30.
Краснолиманское направление
Действиями войск группы "Центр" отбита атака в районе населенного пункта Кузьмино ДНР. Кроме того, нанесен удар по позициям 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Торское и Григоровка Донецкой Народной Республики.
В результате действий российских военных потери украинской армии составили:
- до 80 человек;
- четыре бронированные машины, два пикапа.