https://ria.ru/20230825/port-1892209710.html

Корабли ВМФ нанесли удар по объекту портовой инфраструктуры Украины

Корабли ВМФ нанесли удар по объекту портовой инфраструктуры Украины - РИА Новости, 25.08.2023

Корабли ВМФ нанесли удар по объекту портовой инфраструктуры Украины

Корабли ВМФ России ударили крылатыми ракетами морского базирования по порту, используемому украинскими войсками, сообщается в сводке Минобороны. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T14:14

2023-08-25T14:14

2023-08-25T17:10

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

украина

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Корабли ВМФ России ударили крылатыми ракетами морского базирования по порту, используемому украинскими войсками, сообщается в сводке Минобороны."Цель удара достигнута. Объект поражен", — говорится в сводке ведомства.Донецкое направлениеПодразделения Южной группировки войск отразили три атаки в районах сел Зализнянское, Клещеевка и Старомихайловка ДНР. Потери противника составили:Купянское направлениеБойцы войсковой группировки "Запад" при поддержке авиации и артиллерийского огня отбили три попытки прорыва 47-й механизированной и 68-й егерской бригад ВСУ в районах Синьковки Харьковской области и Сергеевки ЛНР. Украинские военные за сутки потеряли до 50 человек, два танка, три БМП, два пикапа и гаубицу Д-20.Запорожское направлениеОтражены пять атак. Потери противника составили:Южно-Донецкое и Херсонское направленияГруппировка "Восток" отбила одну атаку в районе населенного пункта Сладкое ДНР. Кроме того, нанесено поражение морским пехотинцам из 38-й бригады в районе Урожайного. В результате боев ВСУ потеряли:На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 50 человек убитыми и ранеными, три автомобиля, артсистему М777, гаубицы "Мста-Б" и Д-30.Краснолиманское направлениеДействиями войск группы "Центр" отбита атака в районе населенного пункта Кузьмино ДНР. Кроме того, нанесен удар по позициям 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Торское и Григоровка Донецкой Народной Республики.В результате действий российских военных потери украинской армии составили:

https://ria.ru/20230718/terakt-1884867464.html

https://ria.ru/20230825/donetsk-1892208060.html

https://ria.ru/20230824/spetsoperatsiya-1891903049.html

украина

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, украина