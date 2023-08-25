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Брянская область направила медикаменты, продукты и 4,5 тысячи книг в ЛНР - РИА Новости, 25.08.2023
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Надежные люди
 
18:20 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/pomosch-1892293827.html
Брянская область направила медикаменты, продукты и 4,5 тысячи книг в ЛНР
Брянская область направила медикаменты, продукты и 4,5 тысячи книг в ЛНР - РИА Новости, 25.08.2023
Брянская область направила медикаменты, продукты и 4,5 тысячи книг в ЛНР
Гуманитарная помощь направлена из Брянской области в подшефный город Брянку Луганской Народной Республики, в составе груза – медикаменты, продукты питания,... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T18:20
2023-08-25T18:20
надежные люди
брянская область
александр богомаз
луганская народная республика
брянка
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Гуманитарная помощь направлена из Брянской области в подшефный город Брянку Луганской Народной Республики, в составе груза – медикаменты, продукты питания, принадлежности для школы и книги, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Продолжаем помогать нашим новым регионам. В подшефную Брянку Луганской Народной Республики в составе гуманитарного груза кроме медикаментов, продуктов питания, средств гигиены, школьных принадлежностей, отправили книги для школьных библиотек, домов культуры, внешкольных объединений – почти 4,5 тысячи экземпляров: это русская классика, сказки, учебная литература", – написал губернатор в своем Telegram-канале. Ранее Брянская область передала в Луганскую Народную Республику 1,5 тысячи детских книг в рамках всероссийской акции "Книга – другу", в результате акции городские детские сады и библиотеки школ полнились новой литературой. О том, что регион берет шефство над городом Брянка ЛНР, Богомаз объявил в мае прошлого года. В августе прошлого года было подписано соглашение о сотрудничестве между Брянкой и Брянском.
https://ria.ru/20230825/pomosch-1892153510.html
брянская область
луганская народная республика
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брянская область, александр богомаз, луганская народная республика, брянка
Надежные люди, Брянская область, Александр Богомаз, Луганская Народная Республика, Брянка
Брянская область направила медикаменты, продукты и 4,5 тысячи книг в ЛНР

Брянская область направила медикаменты, продукты питания и 4,5 тысячи книг в ЛНР

© Фото : Telegram-канал губернатора Брянской области Александра БогомазаМедикаменты, продукты питания и 4,5 тысячи книг направили в ЛНР из Брянской области
Медикаменты, продукты питания и 4,5 тысячи книг направили в ЛНР из Брянской области - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© Фото : Telegram-канал губернатора Брянской области Александра Богомаза
Медикаменты, продукты питания и 4,5 тысячи книг направили в ЛНР из Брянской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Гуманитарная помощь направлена из Брянской области в подшефный город Брянку Луганской Народной Республики, в составе груза – медикаменты, продукты питания, принадлежности для школы и книги, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Продолжаем помогать нашим новым регионам. В подшефную Брянку Луганской Народной Республики в составе гуманитарного груза кроме медикаментов, продуктов питания, средств гигиены, школьных принадлежностей, отправили книги для школьных библиотек, домов культуры, внешкольных объединений – почти 4,5 тысячи экземпляров: это русская классика, сказки, учебная литература", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
© Фото : Telegram-канал губернатора Брянской области Александра БогомазаМедикаменты, продукты питания и 4,5 тысячи книг направили в ЛНР из Брянской области
Медикаменты, продукты питания и 4,5 тысячи книг направили в ЛНР из Брянской области
Медикаменты, продукты питания и 4,5 тысячи книг направили в ЛНР из Брянской области
© Фото : Telegram-канал губернатора Брянской области Александра Богомаза
1 из 3
© Фото : Telegram-канал губернатора Брянской области Александра БогомазаМедикаменты, продукты питания и 4,5 тысячи книг направили в ЛНР из Брянской области
Медикаменты, продукты питания и 4,5 тысячи книг направили в ЛНР из Брянской области
Медикаменты, продукты питания и 4,5 тысячи книг направили в ЛНР из Брянской области
© Фото : Telegram-канал губернатора Брянской области Александра Богомаза
2 из 3
© Фото : Telegram-канал губернатора Брянской области Александра БогомазаМедикаменты, продукты питания и 4,5 тысячи книг направили в ЛНР из Брянской области
Медикаменты, продукты питания и 4,5 тысячи книг направили в ЛНР из Брянской области
Медикаменты, продукты питания и 4,5 тысячи книг направили в ЛНР из Брянской области
© Фото : Telegram-канал губернатора Брянской области Александра Богомаза
3 из 3
Медикаменты, продукты питания и 4,5 тысячи книг направили в ЛНР из Брянской области
© Фото : Telegram-канал губернатора Брянской области Александра Богомаза
1 из 3
Медикаменты, продукты питания и 4,5 тысячи книг направили в ЛНР из Брянской области
© Фото : Telegram-канал губернатора Брянской области Александра Богомаза
2 из 3
Медикаменты, продукты питания и 4,5 тысячи книг направили в ЛНР из Брянской области
© Фото : Telegram-канал губернатора Брянской области Александра Богомаза
3 из 3
Ранее Брянская область передала в Луганскую Народную Республику 1,5 тысячи детских книг в рамках всероссийской акции "Книга – другу", в результате акции городские детские сады и библиотеки школ полнились новой литературой.
О том, что регион берет шефство над городом Брянка ЛНР, Богомаз объявил в мае прошлого года. В августе прошлого года было подписано соглашение о сотрудничестве между Брянкой и Брянском.
Буква Z стекле машины - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Жители Хохольского района передали бойцам СВО воду и лекарства
Вчера, 10:37
 
Надежные людиБрянская областьАлександр БогомазЛуганская Народная РеспубликаБрянка
 
 
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