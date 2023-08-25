Брянская область направила медикаменты, продукты и 4,5 тысячи книг в ЛНР
Брянская область направила медикаменты, продукты питания и 4,5 тысячи книг в ЛНР
© Фото : Telegram-канал губернатора Брянской области Александра БогомазаМедикаменты, продукты питания и 4,5 тысячи книг направили в ЛНР из Брянской области
© Фото : Telegram-канал губернатора Брянской области Александра Богомаза
Медикаменты, продукты питания и 4,5 тысячи книг направили в ЛНР из Брянской области
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Гуманитарная помощь направлена из Брянской области в подшефный город Брянку Луганской Народной Республики, в составе груза – медикаменты, продукты питания, принадлежности для школы и книги, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Продолжаем помогать нашим новым регионам. В подшефную Брянку Луганской Народной Республики в составе гуманитарного груза кроме медикаментов, продуктов питания, средств гигиены, школьных принадлежностей, отправили книги для школьных библиотек, домов культуры, внешкольных объединений – почти 4,5 тысячи экземпляров: это русская классика, сказки, учебная литература", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
© Фото : Telegram-канал губернатора Брянской области Александра БогомазаМедикаменты, продукты питания и 4,5 тысячи книг направили в ЛНР из Брянской области
Медикаменты, продукты питания и 4,5 тысячи книг направили в ЛНР из Брянской области
© Фото : Telegram-канал губернатора Брянской области Александра Богомаза
1 из 3
© Фото : Telegram-канал губернатора Брянской области Александра БогомазаМедикаменты, продукты питания и 4,5 тысячи книг направили в ЛНР из Брянской области
Медикаменты, продукты питания и 4,5 тысячи книг направили в ЛНР из Брянской области
© Фото : Telegram-канал губернатора Брянской области Александра Богомаза
2 из 3
© Фото : Telegram-канал губернатора Брянской области Александра БогомазаМедикаменты, продукты питания и 4,5 тысячи книг направили в ЛНР из Брянской области
Медикаменты, продукты питания и 4,5 тысячи книг направили в ЛНР из Брянской области
© Фото : Telegram-канал губернатора Брянской области Александра Богомаза
3 из 3
Медикаменты, продукты питания и 4,5 тысячи книг направили в ЛНР из Брянской области
© Фото : Telegram-канал губернатора Брянской области Александра Богомаза
1 из 3
Медикаменты, продукты питания и 4,5 тысячи книг направили в ЛНР из Брянской области
© Фото : Telegram-канал губернатора Брянской области Александра Богомаза
2 из 3
Медикаменты, продукты питания и 4,5 тысячи книг направили в ЛНР из Брянской области
© Фото : Telegram-канал губернатора Брянской области Александра Богомаза
3 из 3
Ранее Брянская область передала в Луганскую Народную Республику 1,5 тысячи детских книг в рамках всероссийской акции "Книга – другу", в результате акции городские детские сады и библиотеки школ полнились новой литературой.
О том, что регион берет шефство над городом Брянка ЛНР, Богомаз объявил в мае прошлого года. В августе прошлого года было подписано соглашение о сотрудничестве между Брянкой и Брянском.