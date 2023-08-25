https://ria.ru/20230825/pomosch-1892293827.html

Брянская область направила медикаменты, продукты и 4,5 тысячи книг в ЛНР

Брянская область направила медикаменты, продукты и 4,5 тысячи книг в ЛНР - РИА Новости, 25.08.2023

Брянская область направила медикаменты, продукты и 4,5 тысячи книг в ЛНР

Гуманитарная помощь направлена из Брянской области в подшефный город Брянку Луганской Народной Республики, в составе груза – медикаменты, продукты питания,... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T18:20

2023-08-25T18:20

2023-08-25T18:20

надежные люди

брянская область

александр богомаз

луганская народная республика

брянка

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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Гуманитарная помощь направлена из Брянской области в подшефный город Брянку Луганской Народной Республики, в составе груза – медикаменты, продукты питания, принадлежности для школы и книги, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Продолжаем помогать нашим новым регионам. В подшефную Брянку Луганской Народной Республики в составе гуманитарного груза кроме медикаментов, продуктов питания, средств гигиены, школьных принадлежностей, отправили книги для школьных библиотек, домов культуры, внешкольных объединений – почти 4,5 тысячи экземпляров: это русская классика, сказки, учебная литература", – написал губернатор в своем Telegram-канале. Ранее Брянская область передала в Луганскую Народную Республику 1,5 тысячи детских книг в рамках всероссийской акции "Книга – другу", в результате акции городские детские сады и библиотеки школ полнились новой литературой. О том, что регион берет шефство над городом Брянка ЛНР, Богомаз объявил в мае прошлого года. В августе прошлого года было подписано соглашение о сотрудничестве между Брянкой и Брянском.

https://ria.ru/20230825/pomosch-1892153510.html

брянская область

луганская народная республика

брянка

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брянская область, александр богомаз, луганская народная республика, брянка