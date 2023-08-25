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Финляндия одобрила пакет военной помощи Украине - РИА Новости, 25.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:36 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/pomosch-1892182124.html
Финляндия одобрила пакет военной помощи Украине
Финляндия одобрила пакет военной помощи Украине - РИА Новости, 25.08.2023
Финляндия одобрила пакет военной помощи Украине
Президент Финляндии Саули Ниинистё по предложению правительства одобрил отправку на Украину 18-го пакета военной помощи на почти 94 миллиона евро, общая... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T12:36
2023-08-25T12:36
специальная военная операция на украине
украина
сергей лавров
саули ниинисте
финляндия
россия
нато
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ХЕЛЬСИНКИ, 25 авг – РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё по предложению правительства одобрил отправку на Украину 18-го пакета военной помощи на почти 94 миллиона евро, общая стоимость финской оборонной помощи составила около 1,3 миллиарда евро, сообщает на сайте финское минобороны. "Это будет 18-я поставка военной техники на Украину. Замена оборонной техники, содержащейся в этом пакете, обойдется Финляндии примерно в 94 миллиона евро. Совокупная стоимость всех поставленных на данный момент пакетов военной техники составляет около 1,3 миллиарда евро", - сообщает минобороны. По оперативным причинам и для обеспечения того, чтобы помощь дошла до места назначения, дополнительная информация о содержании поставки, способе доставки или графике не будет предоставлена, уточняется в сообщении. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230816/rossiya-1890252911.html
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украина, сергей лавров, саули ниинисте, финляндия, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сергей Лавров, Саули Ниинисте, Финляндия, Россия, НАТО
Финляндия одобрила пакет военной помощи Украине

Финляндия одобрила 18-й пакет военной помощи Украине на почти 94 миллиона евро

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 25 авг – РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё по предложению правительства одобрил отправку на Украину 18-го пакета военной помощи на почти 94 миллиона евро, общая стоимость финской оборонной помощи составила около 1,3 миллиарда евро, сообщает на сайте финское минобороны.
"Это будет 18-я поставка военной техники на Украину. Замена оборонной техники, содержащейся в этом пакете, обойдется Финляндии примерно в 94 миллиона евро. Совокупная стоимость всех поставленных на данный момент пакетов военной техники составляет около 1,3 миллиарда евро", - сообщает минобороны.
По оперативным причинам и для обеспечения того, чтобы помощь дошла до места назначения, дополнительная информация о содержании поставки, способе доставки или графике не будет предоставлена, уточняется в сообщении.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСергей ЛавровСаули НиинистеФинляндияРоссияНАТО
 
 
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