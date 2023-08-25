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Жители Хохольского района передали бойцам СВО воду и лекарства

Жители Хохольского района передали бойцам СВО воду и лекарства - РИА Новости, 25.08.2023

Жители Хохольского района передали бойцам СВО воду и лекарства

Жители Хохольского района Воронежской области передали для бойцов в зону СВО воду, лекарства, стройматериалы, влажные салфетки, одноразовую посуду и канцтовары, РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T10:37

2023-08-25T10:37

2023-08-25T10:37

надежные люди

хохольский район

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ВОРОНЕЖ, 25 авг - РИА Новости. Жители Хохольского района Воронежской области передали для бойцов в зону СВО воду, лекарства, стройматериалы, влажные салфетки, одноразовую посуду и канцтовары, сообщила в пятницу администрация района. Как отмечает райадминистрация, в сборе помощи участвовали предприятия и жители Хохольского района. "Районный штаб помощи мобилизованным доставил очередную партию гуманитарной помощи в госпитали ЛНР. Участникам СВО передали воду, влажные салфетки, одноразовую посуду, стройматериалы, лекарства, костыли, канцтовары", - говорится в сообщении. По словам представителя администрации района, в августе было две поездки в два луганских госпиталя. Общий вес доставленного груза составил около 9 тонн.

https://ria.ru/20230824/sochi-1891947026.html

хохольский район

воронеж

воронежская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

хохольский район, воронеж, воронежская область, общество