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Жители Хохольского района передали бойцам СВО воду и лекарства
Жители Хохольского района передали бойцам СВО воду и лекарства - РИА Новости, 25.08.2023
Жители Хохольского района передали бойцам СВО воду и лекарства
Жители Хохольского района Воронежской области передали для бойцов в зону СВО воду, лекарства, стройматериалы, влажные салфетки, одноразовую посуду и канцтовары, РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T10:37
2023-08-25T10:37
2023-08-25T10:37
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ВОРОНЕЖ, 25 авг - РИА Новости. Жители Хохольского района Воронежской области передали для бойцов в зону СВО воду, лекарства, стройматериалы, влажные салфетки, одноразовую посуду и канцтовары, сообщила в пятницу администрация района. Как отмечает райадминистрация, в сборе помощи участвовали предприятия и жители Хохольского района. "Районный штаб помощи мобилизованным доставил очередную партию гуманитарной помощи в госпитали ЛНР. Участникам СВО передали воду, влажные салфетки, одноразовую посуду, стройматериалы, лекарства, костыли, канцтовары", - говорится в сообщении. По словам представителя администрации района, в августе было две поездки в два луганских госпиталя. Общий вес доставленного груза составил около 9 тонн.
https://ria.ru/20230824/sochi-1891947026.html
хохольский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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хохольский район, воронеж, воронежская область, общество
Надежные люди, Хохольский район, Воронеж, Воронежская область, Общество
Жители Хохольского района передали бойцам СВО воду и лекарства
Жители Хохольского района Воронежской области передали бойцам воду и лекарства
ВОРОНЕЖ, 25 авг - РИА Новости. Жители Хохольского района Воронежской области передали для бойцов в зону СВО воду, лекарства, стройматериалы, влажные салфетки, одноразовую посуду и канцтовары, сообщила в пятницу администрация района.
Как отмечает райадминистрация, в сборе помощи участвовали предприятия и жители Хохольского района.
"Районный штаб помощи мобилизованным доставил очередную партию гуманитарной помощи в госпитали ЛНР. Участникам СВО передали воду, влажные салфетки, одноразовую посуду, стройматериалы, лекарства, костыли, канцтовары", - говорится в сообщении.
По словам представителя администрации района, в августе было две поездки в два луганских госпиталя. Общий вес доставленного груза составил около 9 тонн.
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