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Лукашенко рассказал, почему польские политики представляют Минск врагом - РИА Новости, 25.08.2023
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17:13 25.08.2023 (обновлено: 17:17 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/polsha-1892266962.html
Лукашенко рассказал, почему польские политики представляют Минск врагом
Лукашенко рассказал, почему польские политики представляют Минск врагом - РИА Новости, 25.08.2023
Лукашенко рассказал, почему польские политики представляют Минск врагом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что польские политики создают из Минска образ врага и делают в этой связи громкие заявления, чтобы получить... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T17:13
2023-08-25T17:17
польша
белоруссия
александр лукашенко
в мире
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МИНСК, 25 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что польские политики создают из Минска образ врага и делают в этой связи громкие заявления, чтобы получить преимущество на предстоящих выборах. "Что касается белорусской тематики в Польше, поляки должны понимать - причина только одна: им нужен какой-то внешний враг - Беларусь, Россия. Вот это враг", - приводит слова Лукашенко в пятницу агентство Sputnik Беларусь. Он отметил, что в Польше востребована белорусская тематика, и жители этой страны задаются рядом вопросов, адресуя их своим политикам. "Они же сравнивают (ситуацию, в том числе с ценами, в Польше и в Белоруссии – ред.). Поэтому нас надо опустить. Они на этом коне белорусском хотят вскочить в парламент и победить. Не получится. Полякам мы все объясняем и объясним. В ближайшее время еще увеличим эти разговоры на польскую тему. Будем им говорить правду. Да и поляки видят сами", - сказал Лукашенко. Парламентские выборы в Польше пройдут 15 октября, жителям Польши предстоит избрать 460 депутатов нижней палаты парламента (сейма) и 100 членов верхней палаты (сената).
https://ria.ru/20230824/imperiya-1892085660.html
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польша, белоруссия, александр лукашенко, в мире
Польша, Белоруссия, Александр Лукашенко, В мире
Лукашенко рассказал, почему польские политики представляют Минск врагом

Лукашенко: польские политики представляют Минск врагом из-за предстоящих выборов

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / БелТА
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 25 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что польские политики создают из Минска образ врага и делают в этой связи громкие заявления, чтобы получить преимущество на предстоящих выборах.
«
"Что касается белорусской тематики в Польше, поляки должны понимать - причина только одна: им нужен какой-то внешний враг - Беларусь, Россия. Вот это враг", - приводит слова Лукашенко в пятницу агентство Sputnik Беларусь.
Он отметил, что в Польше востребована белорусская тематика, и жители этой страны задаются рядом вопросов, адресуя их своим политикам. "Они же сравнивают (ситуацию, в том числе с ценами, в Польше и в Белоруссии – ред.). Поэтому нас надо опустить. Они на этом коне белорусском хотят вскочить в парламент и победить. Не получится. Полякам мы все объясняем и объясним. В ближайшее время еще увеличим эти разговоры на польскую тему. Будем им говорить правду. Да и поляки видят сами", - сказал Лукашенко.
Парламентские выборы в Польше пройдут 15 октября, жителям Польши предстоит избрать 460 депутатов нижней палаты парламента (сейма) и 100 членов верхней палаты (сената).
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