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Украинцы сбежали с детьми в Польшу и пожалели
Украинцы сбежали с детьми в Польшу и пожалели - РИА Новости, 25.08.2023
Украинцы сбежали с детьми в Польшу и пожалели
Дети украинских беженцев сталкиваются с ненавистью и травлей в школе со стороны польских одноклассников, сообщила радиостанция TOK FM. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T12:40
2023-08-25T12:40
2023-08-25T12:58
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Дети украинских беженцев сталкиваются с ненавистью и травлей в школе со стороны польских одноклассников, сообщила радиостанция TOK FM."Мой сын услышал от мальчиков, что было бы хорошо, если бы его папа, который сейчас на фронте, умер. Были и другие очень неприятные слова, которые даже не хочу цитировать", — рассказала мать одного из учеников.В начальной школе в Люблине польские дети говорили украинским сверстникам, что Россия победит в конфликте, говорится в статье.Как заявлял председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш, поляки перестают скрывать раздражение из-за расчетливых украинских беженцев, которые "пользуются щедростью Варшавы". Так, "беженцы" приезжали в страну за помощью в размере 500 злотых, а потом возвращались на родину.
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В мире, Польша, Украина, Специальная военная операция на Украине, Люблин, Россия
Украинцы сбежали с детьми в Польшу и пожалели
Tok FM: в польских школах издеваются над детьми украинских беженцев