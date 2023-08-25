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Украинцы сбежали с детьми в Польшу и пожалели - РИА Новости, 25.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:40 25.08.2023 (обновлено: 12:58 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/polsha-1892182677.html
Украинцы сбежали с детьми в Польшу и пожалели
Украинцы сбежали с детьми в Польшу и пожалели - РИА Новости, 25.08.2023
Украинцы сбежали с детьми в Польшу и пожалели
Дети украинских беженцев сталкиваются с ненавистью и травлей в школе со стороны польских одноклассников, сообщила радиостанция TOK FM. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T12:40
2023-08-25T12:58
в мире
польша
украина
специальная военная операция на украине
люблин
россия
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Дети украинских беженцев сталкиваются с ненавистью и травлей в школе со стороны польских одноклассников, сообщила радиостанция TOK FM.&quot;Мой сын услышал от мальчиков, что было бы хорошо, если бы его папа, который сейчас на фронте, умер. Были и другие очень неприятные слова, которые даже не хочу цитировать&quot;, — рассказала мать одного из учеников.В начальной школе в Люблине польские дети говорили украинским сверстникам, что Россия победит в конфликте, говорится в статье.Как заявлял председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш, поляки перестают скрывать раздражение из-за расчетливых украинских беженцев, которые "пользуются щедростью Варшавы". Так, "беженцы" приезжали в страну за помощью в размере 500 злотых, а потом возвращались на родину.
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в мире, польша, украина, люблин, россия
В мире, Польша, Украина, Специальная военная операция на Украине, Люблин, Россия
Украинцы сбежали с детьми в Польшу и пожалели

Tok FM: в польских школах издеваются над детьми украинских беженцев

© AP Photo / Andreea AlexandruУкраинские беженцы
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Украинские беженцы. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Дети украинских беженцев сталкиваются с ненавистью и травлей в школе со стороны польских одноклассников, сообщила радиостанция TOK FM.
«

"Мой сын услышал от мальчиков, что было бы хорошо, если бы его папа, который сейчас на фронте, умер. Были и другие очень неприятные слова, которые даже не хочу цитировать", — рассказала мать одного из учеников.

В начальной школе в Люблине польские дети говорили украинским сверстникам, что Россия победит в конфликте, говорится в статье.
Как заявлял председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш, поляки перестают скрывать раздражение из-за расчетливых украинских беженцев, которые "пользуются щедростью Варшавы". Так, "беженцы" приезжали в страну за помощью в размере 500 злотых, а потом возвращались на родину.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПольшаУкраинаЛюблинРоссия
 
 
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