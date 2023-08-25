https://ria.ru/20230825/polsha-1892182677.html

Украинцы сбежали с детьми в Польшу и пожалели

Украинцы сбежали с детьми в Польшу и пожалели - РИА Новости, 25.08.2023

Украинцы сбежали с детьми в Польшу и пожалели

Дети украинских беженцев сталкиваются с ненавистью и травлей в школе со стороны польских одноклассников, сообщила радиостанция TOK FM. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T12:40

2023-08-25T12:40

2023-08-25T12:58

в мире

польша

украина

специальная военная операция на украине

люблин

россия

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Дети украинских беженцев сталкиваются с ненавистью и травлей в школе со стороны польских одноклассников, сообщила радиостанция TOK FM."Мой сын услышал от мальчиков, что было бы хорошо, если бы его папа, который сейчас на фронте, умер. Были и другие очень неприятные слова, которые даже не хочу цитировать", — рассказала мать одного из учеников.В начальной школе в Люблине польские дети говорили украинским сверстникам, что Россия победит в конфликте, говорится в статье.Как заявлял председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш, поляки перестают скрывать раздражение из-за расчетливых украинских беженцев, которые "пользуются щедростью Варшавы". Так, "беженцы" приезжали в страну за помощью в размере 500 злотых, а потом возвращались на родину.

https://ria.ru/20230821/bunt-1891178257.html

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в мире, польша, украина, люблин, россия