https://ria.ru/20230825/pokhorony-1892196417.html
В Кремле ответили на вопрос, посетит ли Путин похороны Пригожина
В Кремле ответили на вопрос, посетит ли Путин похороны Пригожина - РИА Новости, 25.08.2023
В Кремле ответили на вопрос, посетит ли Путин похороны Пригожина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока невозможно говорить о том, посетит ли Владимир Путин похороны основателя группы "Вагнер" Евгения... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T13:27
2023-08-25T13:27
2023-08-25T13:27
крушение частного самолета в тверской области
владимир путин
дмитрий песков
россия
евгений пригожин
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока невозможно говорить о том, посетит ли Владимир Путин похороны основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина, пояснив, что еще неизвестно, насколько долгими будут процедуры следствия, а у главы государства в целом плотный график. "Пока неизвестно. Дело в том, что мы не знаем с вами, насколько длительными будут необходимые экспертизы и необходимые действия, связанные со следствием. Поэтому сейчас, когда нет никаких дат похорон и так далее, говорить об этом вообще невозможно. Ну, единственное, что могу сказать, что у президента достаточно насыщенный сейчас рабочий график", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, посетит ли Путин похороны Пригожина. По информации МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Также ведомство сообщало, что самолет, разбившийся в Тверской области, принадлежал ООО "МНТ-Аэро", которое специализируется на бизнес-перевозках. Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту. Следственный комитет России после ЧП завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Добавлялось, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.
https://ria.ru/20230825/spekulyatsii-1892195100.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крушение частного самолета в тверской области, владимир путин, дмитрий песков, россия, евгений пригожин
Крушение частного самолета в Тверской области, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия, Евгений Пригожин
В Кремле ответили на вопрос, посетит ли Путин похороны Пригожина
Песков: пока неизвестно, посетит ли Путин похороны Пригожина
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока невозможно говорить о том, посетит ли Владимир Путин похороны основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина, пояснив, что еще неизвестно, насколько долгими будут процедуры следствия, а у главы государства в целом плотный график.
"Пока неизвестно. Дело в том, что мы не знаем с вами, насколько длительными будут необходимые экспертизы и необходимые действия, связанные со следствием. Поэтому сейчас, когда нет никаких дат похорон и так далее, говорить об этом вообще невозможно. Ну, единственное, что могу сказать, что у президента достаточно насыщенный сейчас рабочий график", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, посетит ли Путин похороны Пригожина.
По информации МЧС
РФ, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы
в Санкт-Петербург
. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией
, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Также ведомство сообщало, что самолет, разбившийся в Тверской области, принадлежал ООО "МНТ-Аэро", которое специализируется на бизнес-перевозках.
Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту. Следственный комитет России после ЧП завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Добавлялось, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.
Песков ответил на сообщения о "причастности" Кремля к гибели Пригожина