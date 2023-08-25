https://ria.ru/20230825/pokhorony-1892196417.html

В Кремле ответили на вопрос, посетит ли Путин похороны Пригожина

В Кремле ответили на вопрос, посетит ли Путин похороны Пригожина - РИА Новости, 25.08.2023

В Кремле ответили на вопрос, посетит ли Путин похороны Пригожина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока невозможно говорить о том, посетит ли Владимир Путин похороны основателя группы "Вагнер" Евгения... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T13:27

2023-08-25T13:27

2023-08-25T13:27

крушение частного самолета в тверской области

владимир путин

дмитрий песков

россия

евгений пригожин

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока невозможно говорить о том, посетит ли Владимир Путин похороны основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина, пояснив, что еще неизвестно, насколько долгими будут процедуры следствия, а у главы государства в целом плотный график. "Пока неизвестно. Дело в том, что мы не знаем с вами, насколько длительными будут необходимые экспертизы и необходимые действия, связанные со следствием. Поэтому сейчас, когда нет никаких дат похорон и так далее, говорить об этом вообще невозможно. Ну, единственное, что могу сказать, что у президента достаточно насыщенный сейчас рабочий график", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, посетит ли Путин похороны Пригожина. По информации МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Также ведомство сообщало, что самолет, разбившийся в Тверской области, принадлежал ООО "МНТ-Аэро", которое специализируется на бизнес-перевозках. Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту. Следственный комитет России после ЧП завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Добавлялось, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.

https://ria.ru/20230825/spekulyatsii-1892195100.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

крушение частного самолета в тверской области, владимир путин, дмитрий песков, россия, евгений пригожин