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В Кремле ответили на вопрос, посетит ли Путин похороны Пригожина - РИА Новости, 25.08.2023
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13:27 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/pokhorony-1892196417.html
В Кремле ответили на вопрос, посетит ли Путин похороны Пригожина
В Кремле ответили на вопрос, посетит ли Путин похороны Пригожина - РИА Новости, 25.08.2023
В Кремле ответили на вопрос, посетит ли Путин похороны Пригожина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока невозможно говорить о том, посетит ли Владимир Путин похороны основателя группы "Вагнер" Евгения... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T13:27
2023-08-25T13:27
крушение частного самолета в тверской области
владимир путин
дмитрий песков
россия
евгений пригожин
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока невозможно говорить о том, посетит ли Владимир Путин похороны основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина, пояснив, что еще неизвестно, насколько долгими будут процедуры следствия, а у главы государства в целом плотный график. "Пока неизвестно. Дело в том, что мы не знаем с вами, насколько длительными будут необходимые экспертизы и необходимые действия, связанные со следствием. Поэтому сейчас, когда нет никаких дат похорон и так далее, говорить об этом вообще невозможно. Ну, единственное, что могу сказать, что у президента достаточно насыщенный сейчас рабочий график", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, посетит ли Путин похороны Пригожина. По информации МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Также ведомство сообщало, что самолет, разбившийся в Тверской области, принадлежал ООО "МНТ-Аэро", которое специализируется на бизнес-перевозках. Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту. Следственный комитет России после ЧП завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Добавлялось, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.
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крушение частного самолета в тверской области, владимир путин, дмитрий песков, россия, евгений пригожин
Крушение частного самолета в Тверской области, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия, Евгений Пригожин
В Кремле ответили на вопрос, посетит ли Путин похороны Пригожина

Песков: пока неизвестно, посетит ли Путин похороны Пригожина

© РИА Новости / Елена Копылова | Перейти в медиабанкОснователь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин
Основатель частной военной компании Вагнер Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Елена Копылова
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Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока невозможно говорить о том, посетит ли Владимир Путин похороны основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина, пояснив, что еще неизвестно, насколько долгими будут процедуры следствия, а у главы государства в целом плотный график.
"Пока неизвестно. Дело в том, что мы не знаем с вами, насколько длительными будут необходимые экспертизы и необходимые действия, связанные со следствием. Поэтому сейчас, когда нет никаких дат похорон и так далее, говорить об этом вообще невозможно. Ну, единственное, что могу сказать, что у президента достаточно насыщенный сейчас рабочий график", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, посетит ли Путин похороны Пригожина.
По информации МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Также ведомство сообщало, что самолет, разбившийся в Тверской области, принадлежал ООО "МНТ-Аэро", которое специализируется на бизнес-перевозках.
Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту. Следственный комитет России после ЧП завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Добавлялось, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.
Фрагмент частного самолета Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Песков ответил на сообщения о "причастности" Кремля к гибели Пригожина
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Крушение частного самолета в Тверской областиВладимир ПутинДмитрий ПесковРоссияЕвгений Пригожин
 
 
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