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Украинский пленный признался в убийстве мирных жителей Николаевской области
Украинский пленный признался в убийстве мирных жителей Николаевской области - РИА Новости, 25.08.2023
Украинский пленный признался в убийстве мирных жителей Николаевской области
Украинские военнослужащие грабили дома и убивали мирных жителей села Лиманы в Николаевской области, рассказал журналистам попавший в плен украинский военный... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T06:06
2023-08-25T06:06
2023-08-25T06:06
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ЛУГАНСК, 25 авг – РИА Новости. Украинские военнослужащие грабили дома и убивали мирных жителей села Лиманы в Николаевской области, рассказал журналистам попавший в плен украинский военный Александр Шостак. "Мы решили нажиться и пошли в дом. Не ожидали, что там будут живые люди. Но по указу нашего руководства, если мы что-то хотели сделать, не нужно было оставлять свидетелей. Когда мы грузили (украденные вещи – ред.), в доме оказались двое пожилых людей. Мы их убили", - рассказал Шостак. Он признался, что это не единичный случай, на его счету с сослуживцем несколько убийств мирных жителей во время грабежей. "Мы зашли в дом, нас заметили соседи, мы пошли к ним в дом и расстреляли их из автомата прямо в доме, чтобы нас не опознали по лицам и по машине", - рассказал военнопленный. По его словам, различные противоправные действия со стороны украинских военных вызывали недовольства среди жителей села. Во время раздачи гуманитарной помощи люди обратились к командирам с претензиями к поведению украинских солдат, но людям было приказано разойтись в грубой форме. "В него (в командира – ред.) полетел камень или бутылка, не могу точно вспомнить, и он отдал приказ стрелять по мирному населению, в результате чего были убиты пять человек, остальные разбежались, мы забрали гуманитарку", - рассказал Шостак. Он уточнил, что у одного из командиров была точка сбыта краденного на местном рынке. За время службы Шостак выручил за краденные вещи порядка 400 тысяч гривен (около 1 миллиона рублей).
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николаевская область, в мире
Николаевская область, В мире
Украинский пленный признался в убийстве мирных жителей Николаевской области
Украинский пленный признался в грабеже и убийстве жителей Николаевской области
ЛУГАНСК, 25 авг – РИА Новости. Украинские военнослужащие грабили дома и убивали мирных жителей села Лиманы в Николаевской области, рассказал журналистам попавший в плен украинский военный Александр Шостак.
"Мы решили нажиться и пошли в дом. Не ожидали, что там будут живые люди. Но по указу нашего руководства, если мы что-то хотели сделать, не нужно было оставлять свидетелей. Когда мы грузили (украденные вещи – ред.), в доме оказались двое пожилых людей. Мы их убили", - рассказал Шостак.
Он признался, что это не единичный случай, на его счету с сослуживцем несколько убийств мирных жителей во время грабежей.
"Мы зашли в дом, нас заметили соседи, мы пошли к ним в дом и расстреляли их из автомата прямо в доме, чтобы нас не опознали по лицам и по машине", - рассказал военнопленный.
По его словам, различные противоправные действия со стороны украинских военных вызывали недовольства среди жителей села. Во время раздачи гуманитарной помощи люди обратились к командирам с претензиями к поведению украинских солдат, но людям было приказано разойтись в грубой форме.
"В него (в командира – ред.) полетел камень или бутылка, не могу точно вспомнить, и он отдал приказ стрелять по мирному населению, в результате чего были убиты пять человек, остальные разбежались, мы забрали гуманитарку", - рассказал Шостак.
Он уточнил, что у одного из командиров была точка сбыта краденного на местном рынке. За время службы Шостак выручил за краденные вещи порядка 400 тысяч гривен (около 1 миллиона рублей).
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