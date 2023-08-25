https://ria.ru/20230825/plen-1892175027.html

Трое украинских боевиков сдались в плен из-за информации на листовках

Трое украинских боевиков сдались в плен из-за информации на листовках - РИА Новости, 25.08.2023

Трое украинских боевиков сдались в плен из-за информации на листовках

Три украинских солдата сдались в плен на Запорожском направлении, воспользовавшись информацией из листовок и смс-сообщений с предложением от российской армии о... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T12:16

2023-08-25T12:16

2023-08-25T12:30

россия

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вооруженные силы рф

безопасность

специальная военная операция на украине

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 25 авг - РИА Новости. Три украинских солдата сдались в плен на Запорожском направлении, воспользовавшись информацией из листовок и смс-сообщений с предложением от российской армии о добровольной сдаче, рассказали РИА Новости в силовом ведомстве РФ.Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил России при помощи БПЛА на запорожском направлении сбрасывают над позициями ВСУ листовки с указанием радиочастоты и подробным описанием действий для добровольной сдачи в плен. Также проводится смс-рассылка на телефоны украинских боевиков.Все три пленных подтвердили, что при сдаче в плен воспользовались информацией, указанной в листовках и смс-сообщениях. Они отмечают хорошее отношение со стороны властей РФ, медицинскую помощь и достойное питание.В силовом ведомстве подчеркнули, что подразделение ВСУ, солдаты которого добровольно сдались в плен, укомплектовано венграми и русинами.

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность