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Трое украинских боевиков сдались в плен из-за информации на листовках - РИА Новости, 25.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:16 25.08.2023 (обновлено: 12:30 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/plen-1892175027.html
Трое украинских боевиков сдались в плен из-за информации на листовках
Трое украинских боевиков сдались в плен из-за информации на листовках - РИА Новости, 25.08.2023
Трое украинских боевиков сдались в плен из-за информации на листовках
Три украинских солдата сдались в плен на Запорожском направлении, воспользовавшись информацией из листовок и смс-сообщений с предложением от российской армии о... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T12:16
2023-08-25T12:30
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
специальная военная операция на украине
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 25 авг - РИА Новости. Три украинских солдата сдались в плен на Запорожском направлении, воспользовавшись информацией из листовок и смс-сообщений с предложением от российской армии о добровольной сдаче, рассказали РИА Новости в силовом ведомстве РФ.Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил России при помощи БПЛА на запорожском направлении сбрасывают над позициями ВСУ листовки с указанием радиочастоты и подробным описанием действий для добровольной сдачи в плен. Также проводится смс-рассылка на телефоны украинских боевиков.Все три пленных подтвердили, что при сдаче в плен воспользовались информацией, указанной в листовках и смс-сообщениях. Они отмечают хорошее отношение со стороны властей РФ, медицинскую помощь и достойное питание.В силовом ведомстве подчеркнули, что подразделение ВСУ, солдаты которого добровольно сдались в плен, укомплектовано венграми и русинами.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
Трое украинских боевиков сдались в плен из-за информации на листовках

Трое боевиков ВСУ из венгерского подразделения сдались в плен, прочитав листовки

© РИА Новости / Андрей КоцПленные солдаты ВСУ
Пленные солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Андрей Коц
Пленные солдаты ВСУ. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 25 авг - РИА Новости. Три украинских солдата сдались в плен на Запорожском направлении, воспользовавшись информацией из листовок и смс-сообщений с предложением от российской армии о добровольной сдаче, рассказали РИА Новости в силовом ведомстве РФ.
Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил России при помощи БПЛА на запорожском направлении сбрасывают над позициями ВСУ листовки с указанием радиочастоты и подробным описанием действий для добровольной сдачи в плен. Также проводится смс-рассылка на телефоны украинских боевиков.
Все три пленных подтвердили, что при сдаче в плен воспользовались информацией, указанной в листовках и смс-сообщениях. Они отмечают хорошее отношение со стороны властей РФ, медицинскую помощь и достойное питание.
В силовом ведомстве подчеркнули, что подразделение ВСУ, солдаты которого добровольно сдались в плен, укомплектовано венграми и русинами.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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