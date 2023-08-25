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Крупный бренд пива окончательно ушел из России - РИА Новости, 25.08.2023
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13:22 25.08.2023 (обновлено: 17:10 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/pivo-1892194867.html
Крупный бренд пива окончательно ушел из России
Крупный бренд пива окончательно ушел из России - РИА Новости, 25.08.2023
Крупный бренд пива окончательно ушел из России
Пивоваренный концерн Heineken продал все свои российские активы группе компаний "Арнест" за символическую цену, говорится на сайте пивоваренной компании. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T13:22
2023-08-25T17:10
экономика
россия
heineken
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Пивоваренный концерн Heineken продал все свои российские активы группе компаний "Арнест" за символическую цену, говорится на сайте пивоваренной компании."Сделка одобрена и завершает процесс выхода HEINEKEN из России, начатый в марте 2022 года, что повлечет за собой ожидаемый общий совокупный убыток в размере 300 млн евро", — пишется в сообщении.По информации пресс-службы нидерландской компании, цена покупки составила один евро за весь пакет акций. Все оставшиеся активы, включая семь пивоваренных заводов, также перейдут к новым владельцам.По соглашению, "Арнест" должна будет оплатить внутренний долг купленного бизнеса перед головной компанией. Его размер составляет примерно сто миллионов евро. Также, она даст трехлетние гарантии 1800 сотрудникам HEINEKEN в России и через шесть месяцев прекратит производство пива Amstel.Группа компаний "Арнест", зарегистрированная в Невинномысске Ставропольского края, — крупный производитель косметики и хозяйственных товаров. В ее состав также входят производства, выпускающие алюминиевую и жестяную упаковку для парфюмерно-косметической продукции, а также алюминиевые банки для напитков.Группа компаний выпускает более 53% всей аэрозольной продукции в стране, 2,4% – в мире и 6,6% – Европе. "Арнест" сотрудничает с компаниями Henkel, Unilever, Beiersdorf, L’Oreal, Colgate- Palmolive, Coty, Oriflame и другими. Крупнейшая международная пивоваренная компания Heineken работает на российском рынке с февраля 2002 года, когда был приобретен первый завод в Санкт-Петербурге. В портфеле компании около 30 брендов, в том числе Heineken, Amstel Premium Pilsener, Zlaty Bazant, Guinness, а также национальные и региональные марки, такие как "Охота", "Три медведя", "Степан Разин".
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экономика, россия, heineken
Экономика, Россия, Heineken
Крупный бренд пива окончательно ушел из России

Heineken завершила продажу российских активов группе "Арнест"

© Depositphotos.com / NitrubКружка пива
Кружка пива - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© Depositphotos.com / Nitrub
Кружка пива. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Пивоваренный концерн Heineken продал все свои российские активы группе компаний "Арнест" за символическую цену, говорится на сайте пивоваренной компании.
"Сделка одобрена и завершает процесс выхода HEINEKEN из России, начатый в марте 2022 года, что повлечет за собой ожидаемый общий совокупный убыток в размере 300 млн евро", — пишется в сообщении.
По информации пресс-службы нидерландской компании, цена покупки составила один евро за весь пакет акций. Все оставшиеся активы, включая семь пивоваренных заводов, также перейдут к новым владельцам.
По соглашению, "Арнест" должна будет оплатить внутренний долг купленного бизнеса перед головной компанией. Его размер составляет примерно сто миллионов евро. Также, она даст трехлетние гарантии 1800 сотрудникам HEINEKEN в России и через шесть месяцев прекратит производство пива Amstel.
Группа компаний "Арнест", зарегистрированная в Невинномысске Ставропольского края, — крупный производитель косметики и хозяйственных товаров. В ее состав также входят производства, выпускающие алюминиевую и жестяную упаковку для парфюмерно-косметической продукции, а также алюминиевые банки для напитков.
Группа компаний выпускает более 53% всей аэрозольной продукции в стране, 2,4% – в мире и 6,6% – Европе. "Арнест" сотрудничает с компаниями Henkel, Unilever, Beiersdorf, L’Oreal, Colgate- Palmolive, Coty, Oriflame и другими.
Крупнейшая международная пивоваренная компания Heineken работает на российском рынке с февраля 2002 года, когда был приобретен первый завод в Санкт-Петербурге. В портфеле компании около 30 брендов, в том числе Heineken, Amstel Premium Pilsener, Zlaty Bazant, Guinness, а также национальные и региональные марки, такие как "Охота", "Три медведя", "Степан Разин".
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