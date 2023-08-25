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Байден оценил тюремное фото Трампа

Байден оценил тюремное фото Трампа - РИА Новости, 25.08.2023

Байден оценил тюремное фото Трампа

Президент США Джо Байден оценил фотоснимок его предшественника Дональда Трампа при аресте, назвав бывшего американского лидера "симпатичным парнем". РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T23:32

2023-08-25T23:32

2023-08-25T23:32

в мире

сша

джорджия

невада

джо байден

дональд трамп

арест трампа

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ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден оценил фотоснимок его предшественника Дональда Трампа при аресте, назвав бывшего американского лидера "симпатичным парнем". "Я видел (снимок - ред.) по телевизору. Симпатичный парень, отличный парень", - сказал Байден журналистам. Так он ответил на просьбу прокомментировать тюремное фото Трампа. Бывший президент стал первым из американских лидеров, у кого есть такой снимок. Трамп накануне сдался в тюрьму в штате Джорджия, где рассматривается четвертое уголовное дело против него за попытки "рэкетирскими" методами переиграть итоги президентских выборов 2020 года. Экс-президента сфотографировали при аресте, снимок распространил офис шерифа округа Фултон. Трамп провел под стражей около получаса и был отпущен под заранее согласованный залог в 200 тысяч долларов. Байден последние дни находится в отпуске на озере Тахо в штате Невада. В пятницу он вновь посещал занятия по пилатесу.

https://ria.ru/20230825/tramp-1892128002.html

сша

джорджия

невада

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в мире, сша, джорджия, невада, джо байден, дональд трамп, арест трампа