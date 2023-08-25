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Росавиация заявила об увеличении числа пассажирских перевозок - РИА Новости, 25.08.2023
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11:41 25.08.2023 (обновлено: 14:21 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/perevozki-1892166896.html
Росавиация заявила об увеличении числа пассажирских перевозок
Росавиация заявила об увеличении числа пассажирских перевозок - РИА Новости, 25.08.2023
Росавиация заявила об увеличении числа пассажирских перевозок
Российские авиакомпании в июле увеличили перевозки пассажиров на 5,3% в годовом выражении, до 11,568 миллиона человек, следует из данных Росавиации. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T11:41
2023-08-25T14:21
россия
экономика
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Российские авиакомпании в июле увеличили перевозки пассажиров на 5,3% в годовом выражении, до 11,568 миллиона человек, следует из данных Росавиации. В июле российские авиаперевозчики обслужили 11,568 миллиона человек (годом ранее 10,988 миллиона).При этом на внутренних линиях в июле было перевезено 9,335 миллиона пассажиров, что на 1% больше по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. На международных линиях в июле пассажиропоток составил 2,234 миллиона пассажиров, увеличившись на 27,7%.За январь-июль отечественные авиаперевозчики обслужили 59,145 миллиона человек, что на 16,2% больше уровня того же периода прошлого года.На внутренних линиях в январе-июле было перевезено 46,8 миллиона человек, что на 11,7% больше уровня прошлого года. На международных линиях в январе-июле пассажиропоток составил 12,344 миллиона человек, увеличившись на 35,2%.
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россия, экономика, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Россия, Экономика, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Росавиация заявила об увеличении числа пассажирских перевозок

Росавиация: авиакомпании РФ увеличили перевозки пассажиров на пять процентов

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПассажирский самолет Boeing 737-800 совершает посадку в международном аэропорту им. Дмитрия Хворостовского в Красноярске
Пассажирский самолет Boeing 737-800 совершает посадку в международном аэропорту им. Дмитрия Хворостовского в Красноярске - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Пассажирский самолет Boeing 737-800 совершает посадку в международном аэропорту им. Дмитрия Хворостовского в Красноярске. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Российские авиакомпании в июле увеличили перевозки пассажиров на 5,3% в годовом выражении, до 11,568 миллиона человек, следует из данных Росавиации.
В июле российские авиаперевозчики обслужили 11,568 миллиона человек (годом ранее 10,988 миллиона).
При этом на внутренних линиях в июле было перевезено 9,335 миллиона пассажиров, что на 1% больше по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. На международных линиях в июле пассажиропоток составил 2,234 миллиона пассажиров, увеличившись на 27,7%.
За январь-июль отечественные авиаперевозчики обслужили 59,145 миллиона человек, что на 16,2% больше уровня того же периода прошлого года.
На внутренних линиях в январе-июле было перевезено 46,8 миллиона человек, что на 11,7% больше уровня прошлого года. На международных линиях в январе-июле пассажиропоток составил 12,344 миллиона человек, увеличившись на 35,2%.
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РоссияЭкономикаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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