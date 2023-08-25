https://ria.ru/20230825/perevozki-1892166896.html

Росавиация заявила об увеличении числа пассажирских перевозок

Росавиация заявила об увеличении числа пассажирских перевозок - РИА Новости, 25.08.2023

Росавиация заявила об увеличении числа пассажирских перевозок

Российские авиакомпании в июле увеличили перевозки пассажиров на 5,3% в годовом выражении, до 11,568 миллиона человек, следует из данных Росавиации. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T11:41

2023-08-25T11:41

2023-08-25T14:21

россия

экономика

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Российские авиакомпании в июле увеличили перевозки пассажиров на 5,3% в годовом выражении, до 11,568 миллиона человек, следует из данных Росавиации. В июле российские авиаперевозчики обслужили 11,568 миллиона человек (годом ранее 10,988 миллиона).При этом на внутренних линиях в июле было перевезено 9,335 миллиона пассажиров, что на 1% больше по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. На международных линиях в июле пассажиропоток составил 2,234 миллиона пассажиров, увеличившись на 27,7%.За январь-июль отечественные авиаперевозчики обслужили 59,145 миллиона человек, что на 16,2% больше уровня того же периода прошлого года.На внутренних линиях в январе-июле было перевезено 46,8 миллиона человек, что на 11,7% больше уровня прошлого года. На международных линиях в январе-июле пассажиропоток составил 12,344 миллиона человек, увеличившись на 35,2%.

https://ria.ru/20230816/redwings-1890364004.html

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)