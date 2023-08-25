https://ria.ru/20230825/otravlenie-1892330585.html
У 16 москвичей, отравившихся в кафе, подтвердили сальмонеллез
У 16 москвичей, отравившихся в кафе, подтвердили сальмонеллез - РИА Новости, 25.08.2023
У 16 москвичей, отравившихся в кафе, подтвердили сальмонеллез
Результаты исследований показали, что после отравления в московском кафе у 16 заболевших установлен диагноз сальмонеллез бактериологически подтвержденный,... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T22:58
2023-08-25T22:58
2023-08-25T22:58
происшествия
москва
россия
юлия иванова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Результаты исследований показали, что после отравления в московском кафе у 16 заболевших установлен диагноз сальмонеллез бактериологически подтвержденный, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора. Более 30 человек отравились в кафе на севере Москвы, 28 госпитализированы, возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, сообщила ранее журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. По данным следствия, с 20 по 24 августа за медпомощью с признаками пищевого отравления обратились 32 человека, все они ели продукцию одной из точек быстрого питания. Роспотребнадзор сообщал о 35 заболевших, из них 25 были госпитализированы в инфекционные стационары Москвы. "По состоянию на 25.08.2023 года зарегистрировано 35 случаев, состояние заболевших средней степени тяжести, госпитализировано в инфекционные стационары 28 человек. У 16 заболевших установлен диагноз сальмонеллез бактериологически подтвержденный. Исследования продолжаются", - говорится в сообщении. Ранее в пятницу, 25 августа, в столичном управлении Роспотребнадзора сообщили о приостановке работы кафе, где отравились 35 человек, там проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
https://ria.ru/20230825/otravlenie-1892184674.html
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происшествия, москва, россия, юлия иванова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Юлия Иванова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ)
У 16 москвичей, отравившихся в кафе, подтвердили сальмонеллез
Роспотребнадзор: у 16 москвичей подтвердили сальмонеллез после отравления в кафе