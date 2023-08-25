https://ria.ru/20230825/otravlenie-1892330585.html

У 16 москвичей, отравившихся в кафе, подтвердили сальмонеллез

У 16 москвичей, отравившихся в кафе, подтвердили сальмонеллез - РИА Новости, 25.08.2023

У 16 москвичей, отравившихся в кафе, подтвердили сальмонеллез

Результаты исследований показали, что после отравления в московском кафе у 16 заболевших установлен диагноз сальмонеллез бактериологически подтвержденный,... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T22:58

2023-08-25T22:58

2023-08-25T22:58

происшествия

москва

россия

юлия иванова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Результаты исследований показали, что после отравления в московском кафе у 16 заболевших установлен диагноз сальмонеллез бактериологически подтвержденный, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора. Более 30 человек отравились в кафе на севере Москвы, 28 госпитализированы, возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, сообщила ранее журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. По данным следствия, с 20 по 24 августа за медпомощью с признаками пищевого отравления обратились 32 человека, все они ели продукцию одной из точек быстрого питания. Роспотребнадзор сообщал о 35 заболевших, из них 25 были госпитализированы в инфекционные стационары Москвы. "По состоянию на 25.08.2023 года зарегистрировано 35 случаев, состояние заболевших средней степени тяжести, госпитализировано в инфекционные стационары 28 человек. У 16 заболевших установлен диагноз сальмонеллез бактериологически подтвержденный. Исследования продолжаются", - говорится в сообщении. Ранее в пятницу, 25 августа, в столичном управлении Роспотребнадзора сообщили о приостановке работы кафе, где отравились 35 человек, там проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

https://ria.ru/20230825/otravlenie-1892184674.html

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происшествия, москва, россия, юлия иванова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)