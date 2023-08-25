https://ria.ru/20230825/otkaz-1892319857.html

Источник: Россию неприятно удивил отказ Армении впустить Кривопускова

Источник: Россию неприятно удивил отказ Армении впустить Кривопускова - РИА Новости, 25.08.2023

Источник: Россию неприятно удивил отказ Армении впустить Кривопускова

Москву неприятно удивил отказ Еревана пропустить в страну главу Российского общества дружбы с Арменией Виктора Кривопускова, сообщил РИА Новости дипломатической РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T21:13

2023-08-25T21:13

2023-08-25T22:48

армения

ереван

россия

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

в мире

маргарита симоньян

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891945023_0:65:2413:1422_1920x0_80_0_0_85bd911ea0e1acecc78cec3703cb181f.jpg

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Москву неприятно удивил отказ Еревана пропустить в страну главу Российского общества дружбы с Арменией Виктора Кривопускова, сообщил РИА Новости дипломатической источник. "Информация о том, что погранслужба аэропорта Звартноц в ночь на 24 августа отказалась пустить на территорию страны президента Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктора Кривопускова, неприятно удивила российскую сторону", — заявил собеседник агентства. По его данным, Ереван не объяснил причины своего отказа."Армянских партнеров попросили разъяснить мотивы решения властей и статус росгражданина с точки зрения республиканской пограничной службы. <...> К сожалению, ограничения, вводимые в отношении российских политиков, общественников, представителей СМИ, становятся порочной практикой, которая не работает на развитие двусторонних отношений", — отметил источник. Он уточнил, что Кривопусков планировал принять участие в презентации созданного в республике Армяно-российского общества дружбы и сотрудничества.В 2009-2013 годах он руководил представительством Россотрудничества в Армении, также работал советником российского посольства в Ереване.Весной Sputnik Армения, ссылаясь на источники, сообщил, что в списке нежелательных лиц оказался основатель российского холдинга "Ньюс Медиа" Арам Габриэлянов. Кроме того, въезд в республику закрыт для главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян.Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва относится к такому запрету негативно. По его словам, Армения — большой друг, союзник, стратегический партнер России, а уровень и характер взаимодействия между странами обязывает оберегать двусторонние отношения от таких случаев.

https://ria.ru/20230601/soyuznik-1875661584.html

https://ria.ru/20230729/zaderzhanie-1887087567.html

https://ria.ru/20230525/diplomatiya-1873809462.html

армения

ереван

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

армения, ереван, россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире, маргарита симоньян, дмитрий песков