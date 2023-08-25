Рейтинг@Mail.ru
Источник: Россию неприятно удивил отказ Армении впустить Кривопускова - РИА Новости, 25.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:13 25.08.2023 (обновлено: 22:48 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/otkaz-1892319857.html
Источник: Россию неприятно удивил отказ Армении впустить Кривопускова
Источник: Россию неприятно удивил отказ Армении впустить Кривопускова - РИА Новости, 25.08.2023
Источник: Россию неприятно удивил отказ Армении впустить Кривопускова
Москву неприятно удивил отказ Еревана пропустить в страну главу Российского общества дружбы с Арменией Виктора Кривопускова, сообщил РИА Новости дипломатической РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T21:13
2023-08-25T22:48
армения
ереван
россия
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
в мире
маргарита симоньян
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891945023_0:65:2413:1422_1920x0_80_0_0_85bd911ea0e1acecc78cec3703cb181f.jpg
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Москву неприятно удивил отказ Еревана пропустить в страну главу Российского общества дружбы с Арменией Виктора Кривопускова, сообщил РИА Новости дипломатической источник. "Информация о том, что погранслужба аэропорта Звартноц в ночь на 24 августа отказалась пустить на территорию страны президента Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктора Кривопускова, неприятно удивила российскую сторону", — заявил собеседник агентства. По его данным, Ереван не объяснил причины своего отказа."Армянских партнеров попросили разъяснить мотивы решения властей и статус росгражданина с точки зрения республиканской пограничной службы. &lt;...&gt; К сожалению, ограничения, вводимые в отношении российских политиков, общественников, представителей СМИ, становятся порочной практикой, которая не работает на развитие двусторонних отношений", — отметил источник. Он уточнил, что Кривопусков планировал принять участие в презентации созданного в республике Армяно-российского общества дружбы и сотрудничества.В 2009-2013 годах он руководил представительством Россотрудничества в Армении, также работал советником российского посольства в Ереване.Весной Sputnik Армения, ссылаясь на источники, сообщил, что в списке нежелательных лиц оказался основатель российского холдинга "Ньюс Медиа" Арам Габриэлянов. Кроме того, въезд в республику закрыт для главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян.Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва относится к такому запрету негативно. По его словам, Армения — большой друг, союзник, стратегический партнер России, а уровень и характер взаимодействия между странами обязывает оберегать двусторонние отношения от таких случаев.
https://ria.ru/20230601/soyuznik-1875661584.html
https://ria.ru/20230729/zaderzhanie-1887087567.html
https://ria.ru/20230525/diplomatiya-1873809462.html
армения
ереван
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891945023_165:0:2302:1603_1920x0_80_0_0_baaffbe81e3130c08aa02c4825b30098.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, ереван, россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире, маргарита симоньян, дмитрий песков
Армения, Ереван, Россия, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), В мире, Маргарита Симоньян, Дмитрий Песков
Источник: Россию неприятно удивил отказ Армении впустить Кривопускова

РФ неприятно удивил отказ Армении впустить экс-главу Россотрудничества

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВиктор Кривопусков
Виктор Кривопусков - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Виктор Кривопусков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Москву неприятно удивил отказ Еревана пропустить в страну главу Российского общества дружбы с Арменией Виктора Кривопускова, сообщил РИА Новости дипломатической источник.
"Информация о том, что погранслужба аэропорта Звартноц в ночь на 24 августа отказалась пустить на территорию страны президента Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктора Кривопускова, неприятно удивила российскую сторону", — заявил собеседник агентства.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
В конфликте на Украине Армения не является союзником России, заявил Пашинян
1 июня, 22:17
По его данным, Ереван не объяснил причины своего отказа.
"Армянских партнеров попросили разъяснить мотивы решения властей и статус росгражданина с точки зрения республиканской пограничной службы. <...> К сожалению, ограничения, вводимые в отношении российских политиков, общественников, представителей СМИ, становятся порочной практикой, которая не работает на развитие двусторонних отношений", — отметил источник.
Он уточнил, что Кривопусков планировал принять участие в презентации созданного в республике Армяно-российского общества дружбы и сотрудничества.
Армен Смбатян - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
В Ереване задержали бывшего посла Армении в России
29 июля, 17:16
В 2009-2013 годах он руководил представительством Россотрудничества в Армении, также работал советником российского посольства в Ереване.
Весной Sputnik Армения, ссылаясь на источники, сообщил, что в списке нежелательных лиц оказался основатель российского холдинга "Ньюс Медиа" Арам Габриэлянов. Кроме того, въезд в республику закрыт для главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян.
Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва относится к такому запрету негативно. По его словам, Армения — большой друг, союзник, стратегический партнер России, а уровень и характер взаимодействия между странами обязывает оберегать двусторонние отношения от таких случаев.
Государственные флаги России и Армении - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Межгосударственные отношения России и Армении
25 мая, 01:00
 
АрменияЕреванРоссияФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)В миреМаргарита СимоньянДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала