https://ria.ru/20230825/otkaz-1892319857.html
Источник: Россию неприятно удивил отказ Армении впустить Кривопускова
Источник: Россию неприятно удивил отказ Армении впустить Кривопускова - РИА Новости, 25.08.2023
Источник: Россию неприятно удивил отказ Армении впустить Кривопускова
Москву неприятно удивил отказ Еревана пропустить в страну главу Российского общества дружбы с Арменией Виктора Кривопускова, сообщил РИА Новости дипломатической РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T21:13
2023-08-25T21:13
2023-08-25T22:48
армения
ереван
россия
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
в мире
маргарита симоньян
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Москву неприятно удивил отказ Еревана пропустить в страну главу Российского общества дружбы с Арменией Виктора Кривопускова, сообщил РИА Новости дипломатической источник. "Информация о том, что погранслужба аэропорта Звартноц в ночь на 24 августа отказалась пустить на территорию страны президента Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктора Кривопускова, неприятно удивила российскую сторону", — заявил собеседник агентства. По его данным, Ереван не объяснил причины своего отказа."Армянских партнеров попросили разъяснить мотивы решения властей и статус росгражданина с точки зрения республиканской пограничной службы. <...> К сожалению, ограничения, вводимые в отношении российских политиков, общественников, представителей СМИ, становятся порочной практикой, которая не работает на развитие двусторонних отношений", — отметил источник. Он уточнил, что Кривопусков планировал принять участие в презентации созданного в республике Армяно-российского общества дружбы и сотрудничества.В 2009-2013 годах он руководил представительством Россотрудничества в Армении, также работал советником российского посольства в Ереване.Весной Sputnik Армения, ссылаясь на источники, сообщил, что в списке нежелательных лиц оказался основатель российского холдинга "Ньюс Медиа" Арам Габриэлянов. Кроме того, въезд в республику закрыт для главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян.Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва относится к такому запрету негативно. По его словам, Армения — большой друг, союзник, стратегический партнер России, а уровень и характер взаимодействия между странами обязывает оберегать двусторонние отношения от таких случаев.
https://ria.ru/20230601/soyuznik-1875661584.html
https://ria.ru/20230729/zaderzhanie-1887087567.html
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армения, ереван, россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире, маргарита симоньян, дмитрий песков
Армения, Ереван, Россия, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), В мире, Маргарита Симоньян, Дмитрий Песков
Источник: Россию неприятно удивил отказ Армении впустить Кривопускова
РФ неприятно удивил отказ Армении впустить экс-главу Россотрудничества
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Москву неприятно удивил отказ Еревана пропустить в страну главу Российского общества дружбы с Арменией Виктора Кривопускова, сообщил РИА Новости дипломатической источник.
"Информация о том, что погранслужба аэропорта Звартноц в ночь на 24 августа отказалась пустить на территорию страны президента Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктора Кривопускова, неприятно удивила российскую сторону", — заявил собеседник агентства.
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По его данным, Ереван не объяснил причины своего отказа.
"Армянских партнеров попросили разъяснить мотивы решения властей и статус росгражданина с точки зрения республиканской пограничной службы. <...> К сожалению, ограничения, вводимые в отношении российских политиков, общественников, представителей СМИ, становятся порочной практикой, которая не работает на развитие двусторонних отношений", — отметил источник.
Он уточнил, что Кривопусков планировал принять участие в презентации созданного в республике Армяно-российского общества дружбы и сотрудничества.
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В 2009-2013 годах он руководил представительством Россотрудничества
в Армении, также работал советником российского посольства в Ереване.
Весной Sputnik Армения, ссылаясь на источники, сообщил, что в списке нежелательных лиц оказался основатель российского холдинга "Ньюс Медиа" Арам Габриэлянов. Кроме того, въезд в республику закрыт для главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян
.
Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков
, Москва относится к такому запрету негативно. По его словам, Армения — большой друг, союзник, стратегический партнер России, а уровень и характер взаимодействия между странами обязывает оберегать двусторонние отношения от таких случаев.
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