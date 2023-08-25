https://ria.ru/20230825/oteli-1892264197.html
Эксперты назвали страны, где больше всего подорожали номера в отелях
Эксперты назвали страны, где больше всего подорожали номера в отелях - РИА Новости, 25.08.2023
Эксперты назвали страны, где больше всего подорожали номера в отелях
Восстановление турпотоков после пандемии привело к увеличению цен на размещение в отелях во всем мире, больше всего подорожали гостиничные номера в европейских... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T17:06
2023-08-25T17:06
2023-08-25T17:06
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Восстановление турпотоков после пандемии привело к увеличению цен на размещение в отелях во всем мире, больше всего подорожали гостиничные номера в европейских странах: рост тарифов в Евросоюзе оказался в два раза выше общемировой динамики, сообщает АТОР.По данным исследовательской компании STR, которая специализируется на отельном рынке, средняя дневная ставка (ADR) на проживание по всему миру в июле 2023 выросла на 6,3 процента по сравнению с тем же месяцем 2022 года.При этом самый большой рост тарифов зафиксирован в странах Европы: плюс 13,4 процента в годовом исчислении. В сравнении с июлем допандемийного 2019 года тарифы по всей Европе увеличились на 47 процентов.В лидерах – Франция. В июле 2023 года номер в отеле там стоил в среднем на 36 процентов дороже, чем годом ранее. Французской столице пророчат "мировую корону" роста отельных тарифов в 2024 году: летом следующего года Париж примет Летние Олимпийские игры, в связи с чем тарифы на проживание вырастут минимум в два раза.Наиболее значительный рост ADR в июле 2023 года в сравнении с июлем 2019 года зафиксирован в таких странах как Италия (плюс 51 процент), Великобритания ( плюс 31 процент), Испания (плюс 30 процентов) и Германия (плюс 18 процентов). По мнению аналитиков STR, причиной роста цен в отелях Европы стало подорожание энергоносителей и увеличение других сопутствующих расходов. Кроме того, отели подняли цены из-за высокого отложенного спроса, который образовался по причине пандемии.
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новости - туризм, коммерческая недвижимость, европа, франция, париж, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм
Туризм, Новости - Туризм, Коммерческая недвижимость, Европа, Франция, Париж, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Туризм
Эксперты назвали страны, где больше всего подорожали номера в отелях
АТОР: Франция оказалась в лидерах рейтинга стран с самыми подорожавшими отелями