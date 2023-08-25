https://ria.ru/20230825/orlov-1892133819.html

Глава Приамурья предложил создать событийный календарь Дальнего Востока

Глава Приамурья предложил создать событийный календарь Дальнего Востока - РИА Новости, 25.08.2023

Глава Приамурья предложил создать событийный календарь Дальнего Востока

Губернатор Приамурья Василий Орлов на Всероссийском туристическом форуме предложил создать единый событийный календарь, который объединит все яркие мероприятия... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T08:11

2023-08-25T08:11

2023-08-25T08:11

амурская область

амурская область

василий орлов (губернатор)

дальний восток

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 авг - РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов на Всероссийском туристическом форуме предложил создать единый событийный календарь, который объединит все яркие мероприятия в регионах Дальнего Востока, сообщает правительство Амурской области. Глава Приамурья выступил на пленарном заседании II Всероссийского туристического форума "Открой Дальний Восток!" - "Туризм в России: разворот на Восток". Он проводится с 23 по 26 августа в Хабаровске. Эксперты и представители власти обсудили ход реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", а также оценили результаты выполнения поручений президента России по итогам заседания Госсовета РФ, состоявшегося во Владивостоке в сентябре 2022 года. Глава региона отметил, что Благовещенск – единственный региональный центр в России, который стоит прямо на госгранице. Уникальное расположение дает возможность запускать яркие международные событийные проекты в области культуры и спорта. "В феврале, сразу после снятия ограничений, мы впервые за три года провели на льду пограничной реки Амур российско-китайский фестиваль зимних видов спорта. Яркое событие объединило соревнования по хоккею и авторалли. Сейчас в Благовещенске проходят финальные мероприятия российско-китайской ярмарки культуры и искусства, которая проводится при поддержке Министерств культуры России и Китая более 10 лет. Будущий год будет интересен для любителей экспедиционных и железнодорожных туров - мы отмечаем 50-летие начала строительства БАМа, много интересных мероприятий состоится в Тынде. Считаю, что регионы Дальнего Востока должен объединить единый событийный календарь, активное продвижение которого при поддержке Минвостокразвития России позволит нашим российским и зарубежным партнерам эффективно планировать свои путешествия на Дальний Восток", - сказал Орлов. В своем выступлении губернатор Приамурья рассказал о развитии туризма в Амурской области и туристических "фишках" региона. "В Амурской области делаем акцент на промышленный, экологический и событийный туризм. Предлагаем людям комбинированные туры - с интересной культурно-познавательной программой в Благовещенске, посещением одного или нескольких знаковых объектов промтуризма и отдыхом на природе. На территории региона сконцентрированы уникальные объекты - космодром Восточный, три гидроэлектростанции, крупные предприятия золотодобычи, газопереработки и АПК, две всемирно известные железнодорожные магистрали - БАМ и Транссиб. Посетить можно любой из этих объектов. В прошлом году мы отметили увеличение количества туристов на этих направлениях в два раза, в текущем году динамичный рост сохраняется", - рассказал Орлов. Кроме того, он отметил, что в Приамурье активно развиваются детский и молодежный организованный отдых. В этом году область вошла в двадцатку регионов-участников новой федеральной программы "Классная страна" и готовится внедрять концептуально новые образовательные программы путешествий для школьников и студентов.

https://ria.ru/20230824/vpp-1891980879.html

https://ria.ru/20230823/dvory-1891644042.html

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

амурская область, василий орлов (губернатор), дальний восток