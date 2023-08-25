https://ria.ru/20230825/oon-1892331783.html

Небезня: США угрожают миру и безопасности в северо-восточной Азии

Небезня: США угрожают миру и безопасности в северо-восточной Азии - РИА Новости, 25.08.2023

Небезня: США угрожают миру и безопасности в северо-восточной Азии

США сами угрожают миру и безопасности в северо-восточной Азии, но пытаются отвлечь от этого, лицемерно созывая заседания СБ ООН, заявил постпред России в... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T23:14

2023-08-25T23:14

2023-08-25T23:31

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ООН, 25 авг - РИА Новости. США сами угрожают миру и безопасности в северо-восточной Азии, но пытаются отвлечь от этого, лицемерно созывая заседания СБ ООН, заявил постпред России в Организации Василий Небензя."Созыв сегодняшнего заседания - не более чем циничная и лицемерная попытка США нарастить давление на Пхеньян и отвлечь внимание от безрассудных и эскалационных действий Вашингтона и союзников в регионе, которые и являются реальным источником угроз международному миру и безопасности", - сказал Небензя на заседании СБ ООН.Вашингтон, заявил он, "в традиционной манере переводит стрелки и обвиняет других, не признавая за собой ответственности за эскалацию в северо-восточной Азии"."Разумеется, США как жена Цезаря вне подозрений", - заявил Небензя.

https://ria.ru/20230825/zapad-1892330288.html

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в мире, сша, вашингтон (штат), азия, василий небензя, оон