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Небезня: США угрожают миру и безопасности в северо-восточной Азии
Небезня: США угрожают миру и безопасности в северо-восточной Азии - РИА Новости, 25.08.2023
Небезня: США угрожают миру и безопасности в северо-восточной Азии
США сами угрожают миру и безопасности в северо-восточной Азии, но пытаются отвлечь от этого, лицемерно созывая заседания СБ ООН, заявил постпред России в... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T23:14
2023-08-25T23:14
2023-08-25T23:31
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ООН, 25 авг - РИА Новости. США сами угрожают миру и безопасности в северо-восточной Азии, но пытаются отвлечь от этого, лицемерно созывая заседания СБ ООН, заявил постпред России в Организации Василий Небензя."Созыв сегодняшнего заседания - не более чем циничная и лицемерная попытка США нарастить давление на Пхеньян и отвлечь внимание от безрассудных и эскалационных действий Вашингтона и союзников в регионе, которые и являются реальным источником угроз международному миру и безопасности", - сказал Небензя на заседании СБ ООН.Вашингтон, заявил он, "в традиционной манере переводит стрелки и обвиняет других, не признавая за собой ответственности за эскалацию в северо-восточной Азии"."Разумеется, США как жена Цезаря вне подозрений", - заявил Небензя.
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Небезня: США угрожают миру и безопасности в северо-восточной Азии
Небезня: США угрожают миру и безопасности в северо-восточной Азии