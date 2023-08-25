https://ria.ru/20230825/oon-1892142813.html
В Женеве закрыли штаб-квартиру ООН
В Женеве закрыли штаб-квартиру ООН - РИА Новости, 25.08.2023
В Женеве закрыли штаб-квартиру ООН
Штаб-квартиру ООН в Женеве — Дворец Наций — временно закрывали из-за проблем с безопасностью, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T09:31
2023-08-25T09:31
2023-08-25T09:51
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Штаб-квартиру ООН в Женеве — Дворец Наций — временно закрывали из-за проблем с безопасностью, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя организации.Чем конкретно вызвано это решение, не уточняется. По словам неназванного собеседник агентства, ситуация "активно расследуется службой безопасности ООН, проблема должна быть решена в ближайшее время".Позже агентство сообщило об открытии штаб-квартиры, не добавив подробностей.
https://ria.ru/20230505/oon-1869824317.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, женева (город), оон
В мире, Женева (город), ООН
В Женеве закрыли штаб-квартиру ООН
Reuters: штаб-квартиру ООН в Женеве закрыли из-за проблем с безопасностью
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.
Штаб-квартиру ООН в Женеве — Дворец Наций — временно закрывали из-за проблем с безопасностью, сообщило агентство Reuters
со ссылкой на представителя организации.
Чем конкретно вызвано это решение, не уточняется.
По словам неназванного собеседник агентства, ситуация "активно расследуется службой безопасности ООН, проблема должна быть решена в ближайшее время".
Позже агентство сообщило об открытии штаб-квартиры, не добавив подробностей.
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