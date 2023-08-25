https://ria.ru/20230825/oon-1892142813.html

В Женеве закрыли штаб-квартиру ООН

В Женеве закрыли штаб-квартиру ООН - РИА Новости, 25.08.2023

В Женеве закрыли штаб-квартиру ООН

Штаб-квартиру ООН в Женеве — Дворец Наций — временно закрывали из-за проблем с безопасностью, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T09:31

2023-08-25T09:31

2023-08-25T09:51

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Штаб-квартиру ООН в Женеве — Дворец Наций — временно закрывали из-за проблем с безопасностью, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя организации.Чем конкретно вызвано это решение, не уточняется. По словам неназванного собеседник агентства, ситуация "активно расследуется службой безопасности ООН, проблема должна быть решена в ближайшее время".Позже агентство сообщило об открытии штаб-квартиры, не добавив подробностей.

https://ria.ru/20230505/oon-1869824317.html

женева (город)

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Ольга Фомченкова

в мире, женева (город), оон