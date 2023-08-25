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ВСУ обстреляли Горловку и Ясиноватский район - РИА Новости, 25.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:47 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/obstrel-1892317291.html
ВСУ обстреляли Горловку и Ясиноватский район
ВСУ обстреляли Горловку и Ясиноватский район - РИА Новости, 25.08.2023
ВСУ обстреляли Горловку и Ясиноватский район
Украинские войска выпустили 10 снарядов по Ясиноватскому району и Горловке, а также обстреляли Горловку 10 ракетами из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T20:47
2023-08-25T20:47
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 снарядов по Ясиноватскому району и Горловке, а также обстреляли Горловку 10 ракетами из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 19.15 - населенный пункт Семёновка - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 19.15 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибра 152 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. В 19.30 по Горловке было выпущено еще три снаряда калибра 152 миллиметра. Затем - в 20.30 - украинские войска выпустили по ней 10 ракет из РСЗО. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.
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горловка
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
ВСУ обстреляли Горловку и Ясиноватский район

СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли Горловку и Ясиноватский район

© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром ЖдановымПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела Шебекино
© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым
Последствия обстрела Шебекино. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 снарядов по Ясиноватскому району и Горловке, а также обстреляли Горловку 10 ракетами из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 19.15 - населенный пункт Семёновка - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 19.15 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибра 152 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
В 19.30 по Горловке было выпущено еще три снаряда калибра 152 миллиметра.
Затем - в 20.30 - украинские войска выпустили по ней 10 ракет из РСЗО.
Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦКК
 
 
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