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ВСУ обстреляли Горловку и Ясиноватский район

ВСУ обстреляли Горловку и Ясиноватский район - РИА Новости, 25.08.2023

ВСУ обстреляли Горловку и Ясиноватский район

Украинские войска выпустили 10 снарядов по Ясиноватскому району и Горловке, а также обстреляли Горловку 10 ракетами из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T20:47

2023-08-25T20:47

2023-08-25T20:47

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 снарядов по Ясиноватскому району и Горловке, а также обстреляли Горловку 10 ракетами из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 19.15 - населенный пункт Семёновка - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 19.15 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибра 152 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. В 19.30 по Горловке было выпущено еще три снаряда калибра 152 миллиметра. Затем - в 20.30 - украинские войска выпустили по ней 10 ракет из РСЗО. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.

https://ria.ru/20230802/ssha-1887662310.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк